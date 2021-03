Seegenes nyeste COVID-19-test kan detektere 4 gener af SARS-COV-2 samtidigt og genkende flere virusvarianter

Seegenes nye produkt differentierer COVID-19 og varianter heraf under primær PCR-test på 1 time og 55 minutter.

Seegenes unikke high multiplex-teknologi gør det muligt at detektere 10 forskellige targets.

forskellige targets. Den sydkoreanske virksomhed forsker i udviklingen af yderligere versioner af variant-diagnostiske test.

SEOUL, Sydkorea, 10. marts 2021 /PRNewswire/ -- Seegene (KQ096530), en bioteknologisk virksomhed med speciale i molekylær diagnostik, oplyser onsdag, at virksomheden er færdig med udviklingen af verdens første variantdiagnostiske test nogensinde, der kan detektere COVID-19 og samtidig screene for flere virusvarianter med en enkelt real-time multiplex PCR-test. "Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay" kan detektere både coronavirus og dens varianter i den primære PCR-test. Det er en ideel måde at screene for coronavirusgener på, da pandemien fortsætter i kombination med mere smitsomme varianter, som har spredt sig til mindst 70 lande.

Den nye COVID-19-test detekterer i alt 10 targets, herunder fire coronavirusgener (E-gen, RdRP-gen, N-gen og S-gen) samt fem definerede virusvarianter, som hovedsageligt er spottet i de hyppigst påviste afstamninger. Disse varianter omfatter B.1.1.7 (bekymrende afstamning fra Storbritannien, forbundet med N501Y-mutationen), B.1.351 (Sydafrikansk afstamning defineret af 501Y.V2), P.1 (Brasiliansk afstamning med varianter af biologisk signifikans E484K, N501Y og K417T), B.1.1.207 (afstamning fra USA). Detektion af fire coronavirusgener i et enkelt analyserør kan kun foretages med Seegenes unikke teknologi, som er essentiel, når man skal differentiere virus, der fortsætter med at udvikle sig med høj hastighed.

Seegenes teknologi kan præcist detektere forskellige typer af mutantvarianter, herunder punktmutation og aminosyre-deletioner.

Desuden kan Seegenes "Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay" forhåndsscreene for mistænkelige nye varianter, der menes at bære en kombination af de allerede identificerede mutationer. For nylig er flere overlap af COVID-19-mutationer blevet rapporteret, som det også er tilfældet for N501Y-mutationen, der nu ses i flere afstamninger efter at være blevet rapporteret i britiske og sydafrikanske varianter.

"Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay" kan også bruges sammen med "Allplex™ RV Essential Assay", en ét-trins analyse til screening for 17 targetvirus associeret med luftvejsinfektioner. Med en enkelt prøve fra podepind giver de to produkter høj anvendelighed, når det handler om at detektere essentielle respiratoriske patogener nøjagtigt og grundigt.

Seegene bruger også sin unikke teknologi fra virksomhedens endogene interne kontrolsystem, der verificerer hele testprocessen, begyndende med prøveudtagningen, hvilket gør den mindre invasive spytprøveudtagningsmetode til en reel mulighed.

Virksomheden tilføjer, at en ekstraktionsfri anvendelse i øjeblikket er under udvikling. Den ekstraktionsfri metode kan forkorte testprocessen og eliminere problemer ved mangel på ekstraktionsreagenser og forbrugsvarer.

Med inkorporeringen af Seegenes unikke high multiplex-teknologi bliver Seegene de første på markedet til at detektere både COVID-19 og varianter i et enkelt reagensrør. Virksomheden har allerede over 150 diagnostiske multiplex-test i sin portefølje, herunder HPV- og STI-analyser. Diagnostikvirksomheden bruger automatisk overvågning af big data til nøje at observere og analysere globale databaser over coronavirus og dets varianter, hvilket muliggør hurtig reaktion i kombination med yderligere produktudvikling.

Dr. Jong-Yoon Chun, CEO hos Seegene, fortæller: "De nye COVID-19-test vil "bidrage til at mindske belastningen på testprocessen, da ekspeditionstiden for screening af både COVID-19 og virusvarianter vil falde til under to timer efter ekstraktion af nukleinsyre". Som det er nu, skal sundhedsmyndighederne gennemgå en ekstra runde af genomsekventering for at skelne mellem forskellige typer af COVID-19-varianter efter standard PCR-test, hvilket automatisk fører til en længere testtid. Dr. Chun tilføjer: "Vores variantdiagnostiske test vil i sidste ende skabe mulighed for en massiv ekstra testkapacitet i kampen mod COVID-19, som nu er kombineret med mere smitsomme mutantvarianter".

Behovet for at screene for COVID-19-varianter er blevet et vigtigt redskab til effektiv kontrol af infektioner og håndtering af patientpleje efter en bekymrende udvikling, hvor nogle COVID-19-vacciner fremviser en svækket immunrespons mod de smitsomme virusvarianter.

Seegene har tidligere introduceret "Allplex™ SARS-CoV-2 Variants Assay", en diagnostisk test, der kan identificere oprindelsen af flere varianter. Denne særlige test kan detektere og differentiere virusvariationer, der synes at være opstået i Storbritannien, Sydafrika, Japan og Brasilien, samt yderligere mistænkelige varianter. De to diagnostiske analyser kan komplementere hinanden, fordi de kan screene COVID-19 samt filtrere og identificere oprindelsen af virusvarianter, så sundhedsmyndighederne bedre kan spore virussen og håndtere patienterne.

Dr. Chun tilføjer: "Seegene vil fortsætte med at overvåge udviklingen af virusvarianter og levere flere diagnostiske COVID-19-test for at hjælpe med at dæmme op for spredningen af COVID-19".

Om Seegene, Inc.

Seegene, Inc blev grundlagt i Seoul, Sydkorea, i 2000 med datterselskaber i USA, Canada, Tyskland, Italien, Mexico, Brasilien og Mellemøsten og er en in vitro-diagnostisk virksomhed (IVD), der har forvandlet koncepter til produkter gennem deres banebrydende aktiviteter inden for forskning og udvikling. Seegenesoprindelige patenterede teknologi ligger til grund for DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) til amplifikation af flere mål, TOCE™, til detektion af flere mål i en enkelt kanal, MuDT™, verdens første PCR-teknologi i real-time, der leverer individuelle Ct-værdier til flere mål i en enkelt kanal til kvantitative analyser, og mTOCE™, teknologi til detektion af multiplex-mutation. Ved at anvende disse banebrydende molekylære diagnostiske teknologier (MDx) på diagnostiske kits, samt andre værktøjer, har Seegene forbedret sensitiviteten og specificiteten af PCR (polymerasekædereaktion) til hidtil usete niveauer, hvilket giver multiplex-PCR-produkter, der targeterer og detekterer gener af flere patogener samtidigt og dermed sparer testtid og omkostninger. Seegene sætter fortsat nye standarder i MDx og leverer nye, omkostningseffektive innovationer.

