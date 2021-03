Seegenen uusin COVID-19-testi havaitsee yhtäaikaisesti 4 SARS-CoV-2-viruksen geeniä ja siten tunnistaa useita virusvariantteja

Eteläkorealaisen Seegene-yhtiön tuote havaitsee COVID-19-viruksen ja sen variantit yhdellä PCR-testillä 1 tunnissa ja 55 minuutissa

Seegenen oma multiplex-tekniikka mahdollistaa 10 eri kohteen havaitsemisen kerralla

Yhtiö jatkaa testien kehittämistä uusien koronavirusvarianttien diagnostiikkaan

SOUL, Etelä-Korea, 30. Maaliskuuta 2021 /PRNewswire/ -- Molekulaariseen diagnostiikkaan erikoistunut bioteknologiayhtiö Seegene (KQ096530) kertoi keskiviikkona vieneensä päätökseen maailman ensimmäisen koronavirusvarianttitestin kehittämistyön. Kyseinen testi voi havaita COVID-19:n lisäksi useita koronavirusvariantteja yhdellä reaaliaikaisella multiplex-PCR-testillä. "Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay"-testi voi havaita sekä koronaviruksen että sen variantit ilman lisätestejä. Tällä tavoin voidaan seuloa koronavirusgeenejä herkemmin tarttuvien muunnosten myötä pandemian jatkuessa ja levittäytyessä laajemmalle.

Uusi COVID-19-testi havaitsee yhteensä 10 kohdetta, mm. neljä koronavirusgeeniä (E-, RdRP-, N- ja S-geenit) sekä viisi virusvarianttia, joiden alkuperä on selvitetty. Näihin variantteihin kuuluvat B.1.1.7 (alkuperä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, liitetty N501Y-mutaatioon), B.1.351 (alkuperä Etelä-Afrikassa, tunnusomaista mutaatio 501Y.V2), P.1 (alkuperä Brasiliassa, biologisesti merkittävät mutaatiot E484K, N501Y ja K417T), B.1.1.207 (alkuperä USA:ssa). Seegenen ainutlaatuisella teknologialla voidaan löytää neljä koronavirusgeeniä yhdellä testillä, mikä on äärimmäisen tärkeää nopeasti muuttuvan viruksen eri varianttien erottamiseksi.

Seegenen teknologia pystyy havaitsemaan tarkasti erityyppisiä variantteja - myös sellaisia, jotka johtuvat pistemutaatiosta tai aminohappodeleetiosta. Seegenen "Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay" voi myös esiseuloa uusia variantteja, joiden uskotaan kantavan aiemmin havaittujen mutaatioiden yhdistelmiä. Viime aikoina on havaittu päällekkäisyyttä, eli samoja mutaatioita eri varianteissa. Esimerkkinä tästä on N501Y-mutaatio, jota on löydetty monista varianteista sen jälkeen, kun se ensin havaittiin vain brittiläisessä ja etelä-afrikkalaisessa variantissa.

"Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay"-testiä voi käyttää yhdessä "Allplex™ RV Essential Assay"-testin kanssa, jolloin yksivaiheisella testillä voidaan seuloa 17 hengitystieinfektioita aiheuttavaa virusta. Näiden kahden testin ansiosta yhdestä nenänielutikkunäytteestä saa havaittua olennaiset hengitystieinfektiopatogeenit tarkasti ja kattavasti.

Seegenen testeissä on sisäinen kontrolli, joka verifioi koko testausprosessin näytteenotosta alkaen. Tämä sisäisen kontrollin käyttäminen mahdollistaa vähemmän invasiivinen sylkinäyteen käyttämisen näytteenä.

Yhtiöllä on kehitteillä myös menetelmä, joka ei vaadi nukleiinihappoeristystä. Tämä menetelmä lyhentäisi testausprosessia ja mahdollistaisi riippumattomuuden eristysreagenssien ja -tarvikkeiden saatavuudesta.

Yhtiön oman multiplex-teknologian ansiosta Seegenestä tulee ensimmäinen yhtiö markkinoilla, joka pystyy havaitsemaan COVID-19-viruksen ja sen eri muunnokset yhdessä ja samassa reaktioputkessa. Yhtiöllä on jo yli 150 diagnostista multiplex-testiä, mukaan lukien HPV- ja STI-testit. Hyödyntäen omaa in silico -tietojärjestelmäänsä yhtiö seuraa ja analysoi koronavirukseen ja sen variantteihin liittyviä globaaleja tietokantoja, ja kykenee näin nopeisiin liikkeisiin tuotekehityksessä.

Seegene-yhtiön toimitusjohtaja, tohtori Jong-Yoon Chun sanoo, että yhtiön uusi COVID-19-testi "auttaa keventämään testausprosessia, sillä COVID-19-viruksen ja sen muunnosten seulonta-aika laskee alle kahteen tuntiin nukleiinihappoeristyksen jälkeen." Tällä hetkellä terveysviranomaisten täytyy suorittaa tavallisen PCR-testin jälkeen ylimääräinen geenien sekvensointivaihe havaitakseen mahdolliset COVID-19-muunnokset, mikä pidentää automaattisesti testausaikaa. Tri Chun lisää, että "varianttitesti tehostaa testausmahdollisuuksia taistelussa COVID-19-virusta ja sen herkemmin tarttuvia variantteja vastaan."

COVID-19-varianttien seulonnasta on tullut keskeinen väline tartuntojen kontrolloimisessa ja potilaiden hoidossa. Myös joidenkin COVID-19-rokotteiden on havaittu tuottavan heikomman immuunivasteen helposti tarttuvia virusvariantteja vastaan.

Seegene on aiemmin tuonut markkinoille "Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay"-testin, joka pystyy erottelemaan useita variantteja. Kyseinen testi voi havaita ja erotella edellä mainittuja virusvariantteja – mahdollisesti myös muiden epäilyttävien varianttien lisäksi. Nämä kaksi testiä täydentävät toisiaan havaitsemalla COVID-19-viruksen ja tunnistamalla eri virusvariantit tarkemmin. Testien myötä terveysviranomaiset voivat paremmin jäljittää virusta ja hoitaa sairastuneita.

Tohtori Chun lisää, että "Seegene seuraa edelleen virusmuunnosten kehittymistä ja tarjoaa lisää COVID-19-testejä auttaakseen viruksen leviämisen rajoittamista."

Tietoja Seegene, Inc -yhtiöstä.

Yhtiö on perustettu Soulissa, Etelä-Koreassa vuonna 2000 ja sillä on tytäryhtiöitä USA:ssa, Kanadassa, Saksassa, Italiassa, Meksikossa, Brasiliassa ja Lähi-idässä. Seegene, Inc. on in vitro -diagnostiikkayhtiö (IVD), joka on luonut ideoista tuotteita uraauurtavan tutkimus- ja tuotekehittelytoimintansa avulla. Seegenellä on omia patentteja, kuten mm. DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) useamman kohteen monistamiseksi, TOCE™ useamman kohteen havainnoimiseksi yhdellä fluoresenssikanavalla, maailman ensimmäinen reaaliaikainen PCR-teknologia MuDT™, joka tarjoaa yksittäiset Ct-arvot usealle kohteelle yhdellä kanavalla kvantitatiivisissa testeissä sekä mTOCE™ -multiplex-mutaatiodetektointi.

Näitä viimeisimpiä molekyylidiagnostiikka (MDx) -tekniikoita hyödyntävien diagnostisten testien ja työkalujen avulla Seegene on parantanut PCR:n (polymeraasiketjureaktion) herkkyyttä ja tarkkuutta ennennäkemättömälle tasolle. Seegene tarjoaa multiplex-PCR-tuotteita, jotka etsivät ja havaitsevat samanaikaisesti useamman patogeenin kohdegeenejä. Tämä säästää testiaikaa ja kustannuksia. Seegene nostaa molekyylidiagnostiikka-alan uudelle tasolle tarjoamalla uusia kustannustehokkaita innovaatioita.

