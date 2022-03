La vidéo 5G, nouvel avenir de la Telco TV

BARCELONE, Espagne, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon MWC 2022 à Barcelone, Huawei et des opérateurs du monde entier explorent les possibilités que présentent la nouvelle expérience vidéo 5G pour l'avenir convergent de la Telco TV (services de télévision fournis par des opérateurs télécoms).

Les services de Telco TV peuvent désormais tirer parti de la 5G et de la technologie de vidéo volumétrique pour dominer le marché. L'intégration de cette expérience vidéo mobile révolutionnaire permet à la Telco TV de diffuser en direct des flux vidéo à angles multiples synchronisés sur n'importe quel appareil. De plus, à l'aide de la 5G, les services de Telco TV peuvent même permettre aux utilisateurs de faire tourner la vue sur 360 degrés lors des événements sportifs retransmis en streaming depuis un stade intelligent.

En outre, le Personal Virtual Theatre transpose l'expérience de visionnement dans le méta-univers en donnant aux utilisateurs la possibilité de regarder l'ensemble du contenu vidéo avec un casque de réalité virtuelle, offrant une image 3D et 8K à 360 degrés pour une aventure immersive.

Afin de tirer parti des capacités uniques de la 5G, y compris la QoS (qualité de service) et le mobile en périphérie, que les services vidéo en ligne OTT ne pourront jamais offrir, les opérateurs de Telco TV se préparent à l'avènement de la diffusion de contenu home cinema UHD sans fil via l'accès sans fil fixe (FWA). Cette révolution vise non seulement à rendre la Telco TV accessible en tous lieux avec une activation instantanée du service, mais aussi à dépasser les limites du marché des STB (décodeurs) on FTTX en vue de créer un paysage de services sans limites tirant parti de la croissance de masse attendue du segment mobile.

L'ajout de la QoS à la télévision sans fil à domicile présente une nouvelle proposition commerciale qui atteint réellement le volume croissant de dispositifs intelligents polyvalents, tout en créant de nouveaux scénarios d'utilisation qui rendent la télévision accessible en dehors du salon, dans l'ensemble de la maison.

Ces innovations en matière de vidéo 5G permettent à la Telco TV d'explorer de nouvelles frontières commerciales et d'étendre le segment de la télévision à domicile au marché de la vidéo personnelle, ouvrant la voie à des perspectives prometteuses.

SOURCE Huawei