La webcam HDR 2K PA930 de PAPALOOK, une solution simple pour transformer votre studio de diffusion en direct

- La PA930 est maintenant disponible sur Amazon aux États-Unis et en Europe

NEW YORK, 30 juin 2021 /PRNewswire/ -- PAPALOOK, spécialiste des webcams et leader du secteur, a annoncé le lancement de la caméra de diffusion en direct PA930, la dernière option économique de la famille de webcams de qualité studio de PAPALOOK, dotée de toutes les fonctionnalités que les streamers, les joueurs et les employés de bureau apprécient. La PA930 est un dispositif de diffusion en direct parfait pour les entreprises et le divertissement. Il s'agit d'une webcam prête à l'emploi dotée d'une résolution 2K, d'une image HDR (High-Dynamic Range) et de deux micros omnidirectionnels intégrés avec réduction du bruit. Elle est désormais disponible sur Amazon aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Espagne au prix de 69,99 $, 69,99 £ et 79,99 €.