PAPALOOK HDR 2K PA930 Webcam, eine einfache Lösung für Ihr Live-Streaming-Studio

NEW YORK, 30. Juni 2021 /PRNewswire/ -- PAPALOOK, ein branchenführender Webcam-Experte, kündigte die Markteinführung der Live-Streaming-Kamera PA930 an, die neueste preisgünstige Option in PAPALOOKs Webcam-Familie in Studioqualität, die mit allen Funktionen ausgestattet ist, die Streamer, Gamer und Büroangestellte lieben. Als perfektes Live-Streaming-Gerät für Geschäfts- und Unterhaltungszwecke ist die PA930 eine Plug-and-Play-Webcam, die mit 2K-Auflösung, High-Dynamic-Range (HDR)-Bild und eingebauten, omnidirektionalen Mikrofonen mit Rauschunterdrückung ausgestattet ist. Die PA930 ist ab sofort auf Amazon US, UK, Deutschland, Frankreich und Spanien für $69,99, £69,99 und €79,99 erhältlich.