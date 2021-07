Webcam PAPALOOK HDR 2K PA930, uma solução fácil para transformar seu estúdio de transmissão ao vivo

A PAPALOOK PA930 foi projetada e elaborada com um enfoque na qualidade da imagem, com imagens com alta faixa dinâmica (HDR) que oferecem uma grande experiência de transmissão ao vivo ao capturar delicados matizes de cor com maior precisão. A tecnologia de processamento de imagem da webcam da PAPALOOK, líder no setor, é ampliada ainda mais pelo sensor que pode gravar vídeos em Quad HD 2560x1440P a 30fps ou Full HD 1920x1080P a até 60fps. Os usuários podem mudar as opções de resolução simplesmente pressionando o botão na parte superior da câmera.