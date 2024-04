LABCONNECT ACQUIERT LA SOCIÉTÉ DE CONSEIL SCIENTIFIQUE A4P

Le but est de développer des solutions FSP et des services de conseil scientifique pour aider les clients à atteindre plus rapidement leurs objectifs d'essais cliniques.

JOHNSON CITY, Tennessee, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- LabConnect a annoncé faire l'acquisition d'A4P Consulting Ltd (A4P), une société de conseil scientifique spécialisée dans la gestion de projets de bio-analyse et d'échantillonnage biologique, la stratégie des biomarqueurs et les solutions logistiques à l'appui des essais cliniques et précliniques. Son équipe internationale combinée apporte une expertise scientifique et technique d'une étendue et d'une profondeur inégalées afin d'aider ses clients à atteindre plus rapidement leurs objectifs en matière d'essais cliniques et précliniques.

Le siège social d'A4P se trouve à Discovery Park, Sandwich, Kent, au Royaume-Uni, avec une filiale en propriété exclusive à Appenzell, en Suisse. Avec une expertise de base en bio-analyse et génomique réglementées, une stratégie de biomarqueurs, des soins de santé personnalisés, des opérations d'échantillonnage biologique et des solutions logistiques sur mesure, A4P sert une grande variété de clients dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

« A4P a été fondée il y a plus de 12 ans par quatre personnes issues de l'industrie pharmaceutique, qui possédaient une vision de la façon dont les conseils en bio-analyse et en logistique pourraient être transformés », a déclaré Ian James, doctorant, cofondateur et directeur général d'A4P. « Le rapprochement de notre modèle d'entreprise unique avec LabConnect offre des opportunités passionnantes pour élargir les zones géographiques dans lesquelles nous opérons, et améliorer nos offres de services à destination de nos clients. Je me réjouis concernant l'avenir de nos clients et celui de notre personnel de valeur. »

En partenariat avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des organismes de recherche sous contrat (ORC), des fondations et des organisations non gouvernementales (ONG), LabConnect fournit des services de laboratoire central innovants et des solutions de prestataire de services fonctionnels (FSP) scientifiques pour réaliser des essais cliniques de tous types et de toutes tailles dans le monde entier. Alors que les exigences en matière d'essais cliniques et le processus de développement de médicaments ont gagné en complexité, LabConnect répond à ces exigences en offrant aux chercheurs une expertise scientifique et technique pour tous les besoins liés au laboratoire, en offrant des conseils sur les stratégies de collecte de données de laboratoire et en fournissant des solutions analytiques et logistiques de bout en bout, adaptées à chaque essai.

Cette acquisition consolide la position de leader de LabConnect en tant que fournisseur de services de laboratoire central et de solutions FSP à vocation scientifique.

« Grâce à notre expérience complémentaire, à notre expertise et à notre modèle de travail souple, nos clients disposent d'un accès sans précédent à des solutions scientifiques de pointe pour soutenir leur recherche clinique et préclinique », a déclaré Dawn Sherman, directrice générale de LabConnect. « En unissant nos forces à celles d'A4P, nous poursuivons notre mission consistant à créer des communautés plus saines et à améliorer la vie des patients en accélérant le développement des médicaments. »

À propos d'A4P

A4P propose des solutions de gestion de projets scientifiques et des services de conseil pour la prise en charge des analyses biologiques et des biomarqueurs dans le cadre de programmes cliniques et précliniques, ainsi que pour la logistique scientifique. L'équipe de gestion de projets bio-analytiques possède l'expertise nécessaire pour travailler avec des organisations allant de jeunes start-ups à des entités internationales bien établies. A4P offre une solution pour garantir la réalisation des programmes dans les délais, le respect des budgets et celui de la conformité. L'équipe logistique d'A4P fournit un soutien entièrement personnalisé et géré à ses clients. A4P offre un service exceptionnel avec un point de contact proactif unique pour la gestion de tous les besoins logistiques. Rendez-vous sur A4PBio.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de LabConnect

LabConnect améliore les vies en s'associant à des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, à des organismes de recherche sous contrat (ORC) et à des fondations et des organisations non gouvernementales (ONG) afin d'accélérer le développement de nouveaux médicaments dans le monde entier. LabConnect propose une combinaison unique de services d'assistance par le biais de services de laboratoire central et de solutions de prestataire de services fonctionnels (FSP). Ces services sont personnalisés, opportuns et flexibles pour répondre à des demandes en constante évolution, qu'elles concernent des essais cliniques traditionnels ou d'une complexité grandissante. Rendez-vous sur LabConnect.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

