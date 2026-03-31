LabConnect lance SampleGISTICS® 2.0 pour numériser les prélèvements d'échantillons d'essais cliniques

La solution sur smartphone rationalise les flux de travail du site et assure une visibilité en temps réel au niveau de l'échantillon.

RALEIGH, N.C., 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- LabConnect, fournisseur mondial de services de laboratoire central et de solutions de prestataires de services fonctionnels pour les essais cliniques, a annoncé aujourd'hui le lancement de SampleGISTICS® 2.0, une application qui permet aux sites de recherche clinique de numériser, d'enregistrer et de transmettre des informations sur les échantillons des participants. L'application remplace la technologie de stylo numérique utilisée depuis longtemps par LabConnect, modernisant ainsi le prélèvement d'échantillons et la saisie des données au niveau du site.

S'appuyant sur des millions d'échantillons prélevés dans le cadre d'essais cliniques mondiaux, SampleGISTICS 2.0 est conçu pour éliminer les demandes sur papier, les saisies manuelles de données et les courriers déconnectés. Ces difficultés persistantes peuvent entraîner la perte d'échantillons, des retards dans les expéditions et une surveillance opérationnelle limitée.

« SampleGISTICS 2.0 est le résultat de plus de deux décennies d'expérience dans la gestion d'essais cliniques décentralisés à travers notre réseau mondial de laboratoires, de courriers et d'opérations », a déclaré Wes Wheeler, directeur général de LabConnect. « Ce niveau d'expertise et d'intégration a permis de développer une nouvelle application conçue spécifiquement pour les essais cliniques, qui numérise le prélèvement d'échantillons au point de collecte ».

L'application mobile offre aux sites un moyen rapide et intuitif de gérer le prélèvement d'échantillons, les demandes et le suivi des envois à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Des caractéristiques telles que la lecture de codes-barres, la prise en charge multilingue et la fonctionnalité hors ligne permettent d'obtenir des performances constantes dans divers environnements, tout en favorisant la collecte de données le jour même et en améliorant la conformité aux protocoles.

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui reposent sur des mises à jour périodiques, SampleGISTICS 2.0 assure une visibilité en temps réel de la localisation, du statut et de la stabilité de l'échantillon, depuis son prélèvement jusqu'à sa réception par le laboratoire. Les flux de travail guidés par l'application et conformes aux protocoles d'étude permettent de réduire les erreurs de saisie des données et de garantir l'utilisation correcte des kits, ce qui facilite l'expédition en aval et les processus de laboratoire.

« SampleGISTICS 2.0 simplifie la manière dont les sites traitent les données relatives aux visites d'étude et aux participants au point de collecte, en les transférant en toute sécurité dans l'environnement SGIL validé de LabConnect », a déclaré Charles Castano, Directeur de la technologie chez LabConnect. « En s'appuyant sur cette technologie pour rationaliser la saisie des données sur le site, nous pouvons réduire considérablement le nombre de requêtes et avoir une meilleure visibilité sur les échantillons bientôt périmés qui nécessitent un traitement prioritaire. Cela permet également de réduire la procédure manuelle, d'assurer la traçabilité immédiate des échantillons, de saisir les données en temps réel et d'obtenir des résultats de laboratoire plus rapides et plus fiables. »

Pour plus d'informations, visitez le site LabConnect.com.

À propos de LabConnect

LabConnect est un fournisseur mondial de services de laboratoire central axés sur la technologie et de solutions de prestataires de services fonctionnels pour les entreprises pharmaceutiques, les sociétés biotechnologiques et les organisations de recherche sous contrat. L'entreprise associe laboratoires, logistique, technologie et expertise scientifique par le biais d'un modèle de réseau de laboratoires décentralisé, afin de prendre en charge les essais cliniques dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site LabConnect.com.

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