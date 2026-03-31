LabConnect lanza SampleGISTICS® 2.0 para digitalizar la captura de muestras en ensayos clínicos

Esta solución basada en smartphones optimiza los flujos de trabajo en los centros y permite la visibilidad en tiempo real de las muestras

RALEIGH, N.C., 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- LabConnect, proveedor global de servicios de laboratorio central y soluciones de proveedor de servicios funcionales para ensayos clínicos, anunció hoy el lanzamiento de SampleGISTICS® 2.0, una aplicación que permite a los centros de investigación clínica escanear, registrar y transmitir información de muestras de participantes. La aplicación reemplaza la tecnología de lápiz digital de larga trayectoria de LabConnect, modernizando la recolección de muestras y la entrada de datos a nivel de centro.

Basándose en la experiencia adquirida con millones de muestras recolectadas en ensayos clínicos globales, SampleGISTICS 2.0 está diseñado para eliminar las solicitudes en papel, la entrada manual de datos y los procesos de mensajería descoordinados. Estos problemas persistentes pueden provocar la pérdida de muestras, retrasos en los envíos y una supervisión operativa limitada.

"SampleGISTICS 2.0 es el resultado de nuestras más de dos décadas de experiencia en la gestión de ensayos clínicos descentralizados a través de nuestra red global de laboratorios, mensajeros y operaciones", afirmó Wes Wheeler, consejero delegado de LabConnect. "Este nivel de experiencia e integración permitió desarrollar una nueva aplicación diseñada específicamente para ensayos clínicos, digitalizando la captura de muestras en el punto de recolección".

La aplicación móvil ofrece a los centros una forma rápida e intuitiva de gestionar la recolección de muestras, las solicitudes y el seguimiento de envíos desde un teléfono inteligente o tableta. Funciones como el escaneo de códigos de barras, la compatibilidad multilingüe y la funcionalidad sin conexión garantizan un rendimiento uniforme en diversos entornos de centros, a la vez que facilitan la recolección de datos el mismo día y mejoran el cumplimiento del protocolo.

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de actualizaciones periódicas del estado, SampleGISTICS 2.0 proporciona visibilidad en tiempo real de la ubicación, el estado y la estabilidad de las muestras desde su recolección hasta su ingreso al laboratorio. Los flujos de trabajo guiados por la aplicación y alineados con los protocolos del estudio ayudan a reducir los errores de ingreso de datos y garantizan el uso correcto del kit, lo que facilita el envío y los procesos de laboratorio posteriores.

"SampleGISTICS 2.0 simplifica la forma en que los centros gestionan los datos de las visitas de estudio y de los participantes en el punto de recolección, transfiriéndolos de forma segura al entorno LIMS validado de LabConnect", explicó Charles Castano, director de tecnología de LabConnect. "Al aprovechar la tecnología para optimizar la captura de datos en el centro, podemos reducir significativamente las consultas y obtener visibilidad de las muestras que llegan cerca de su fecha de vencimiento y que requieren un procesamiento prioritario. Esto también reduce los pasos manuales, proporciona trazabilidad inmediata de las muestras, permite la captura de datos en tiempo real y respalda resultados de laboratorio más rápidos y fiables".

Para obtener más información, visite LabConnect.com.

Acerca de LabConnect

LabConnect es un proveedor global de servicios de laboratorio centralizados con tecnología avanzada y soluciones de proveedor de servicios funcionales para organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de investigación por contrato. La empresa conecta laboratorios, logística, tecnología y experiencia científica a través de un modelo de red de laboratorios descentralizada para apoyar ensayos clínicos en todo el mundo. Obtenga más información en LabConnect.com.

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