Labuan IBFC als bestes asiatisches Captive-Domizil 2021 ausgezeichnet

Mit diesen globalen Auszeichnungen werden Domizile, Anbieter von Captive-Versicherungsdienstleistungen und Eigentümer geehrt, die im vergangenen Jahr ein Höchstmaß an Exzellenz bewiesen haben. Die Kategorie „Domizil" wird an das Domizil vergeben, das die höchsten Standards in Bezug auf Regulierung, Zugänglichkeit, Effizienz und Engagement bei der Entwicklung des firmeneigenen Versicherungsgeschäfts in der Region verkörpert.

Captives sind als Rückversicherungsgesellschaften zugelassene strategische Risikomanagementvehikel, die den Unternehmen einen direkten Zugang zum Rückversicherungsmarkt ermöglichen und ihnen die Möglichkeit geben, die Kosten für die Risikodeckung zu senken und gleichzeitig eine ganzheitliche Risikomanagementstrategie für das gesamte Unternehmen zu entwickeln. Weltweit gibt es mehr als 7000 firmeneigene Versicherungsgesellschaften.

„Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zum dritten Mal in Folge gewonnen zu haben, und es ist ein Beweis für die Partnerschaft, die Labuan IBFC mit unseren Vermittlern auf regionaler und globaler Ebene aufgebaut hat. Unser kontinuierliches Engagement für die Entwicklung eines robusten Risikomanagement- und Rückversicherungsinstrumentariums für Asien ist in unserer zukünftigen Roadmap für das Land verankert, da es ein Schlüsselelement in unserer Rolle als Großhandelsfinanz- und Risikovermittlungszentrum für die Region ist", sagte Farah Jaafar, Chief Executive Officer von Labuan IBFC Inc.

Labuan IBFC beherbergt mehr als 220 Versicherungs- und Risikomanagement-Lizenznehmer, wobei der Branchenverband Labuan International Insurance Association die größte einzelne Branchengruppe in dem Land ist. Rückversicherung und Risikomanagement sind eines der am schnellsten wachsenden Segmente des Finanzdienstleistungsökosystems von Labuan IBFC und werden mit dem zunehmenden Bedarf an effizienten Risikotransfermechanismen in Asien noch weiter wachsen.

Als das am schnellsten wachsende firmeneigene Versicherungszentrum in Asien und MENA setzte Labuan IBFCs firmeneigenes Versicherungsgeschäft im Jahr 2020 seinen Aufwärtstrend fort, mit einem Anstieg der Gesamtbruttoprämie um 8,7 % auf 497,5 Mio. USD, wovon 65,4 % der Prämien aus dem Auslandsgeschäft stammen. Auf das firmeneigene Versicherungsgeschäft in Labuan entfallen außerdem 31,2 % der gesamten in diesem Land gezeichneten Prämien.

Das Jahr 2020 war ein Boomjahr für das Captive-Geschäft in Labuan: Es wurden 8 neue Captives gegründet, so dass nun insgesamt 55 Captives von der Gerichtsbarkeit zugelassen sind. Dies war die höchste Anzahl von Captives, die im Jahr 2020 sowohl in Asien als auch in der MENA-Region gegründet wurden. Labuan IBFC ist auch die einzige Jurisdiktion in Asien, die die Struktur einer geschützten Zellengesellschaft (Protected Cell Company, PCC) vorsieht und in der bisher mehr als 10 PCCs zugelassen wurden.

In Labuan ansässige Vermittler wie Principal Re Limited erhielten ebenfalls einen eigenen Preis für den Captive Consultant of the Year, während Brighton Management, Labuan Insurance Manager Services, AFR Asia Pacific Limited und Nicholas Actuarial Solutions in ihren jeweiligen Preiskategorien in die engere Wahl kamen.

Weitere Informationen über Labuan IBFC finden Sie unter www.labuanibfc.com.

INFORMATIONEN ZU LABUAN IBFC

DAS INTERNATIONALE GESCHÄFTS- UND FINANZZENTRUM IN DER MITTE DES ASIATISCH-PAZIFISCHEN RAUMS

Das internationale Geschäfts- und Finanzzentrum Labuan (Labuan IBFC) in Malaysia ist durch seinen international anerkannten und gleichzeitig unternehmensfreundlichen Rechtsrahmen das bevorzugte internationale Geschäfts- und Finanzzentrum in Asien. Die 1990 gegründete Labuan IBFC wird von der Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA) reguliert, einer gesetzlichen Aufsichtsbehörde, die dem Finanzministerium von Malaysia untersteht.

Als Midshore-Jurisdiktion bieten wir globalen Investoren und Unternehmen die Vorteile einer gut regulierten und überwachten Jurisdiktion, die sich an internationale Standards der Steuertransparenz hält. Wir bieten außerdem Steuerneutralität und Sicherheit in einem währungsneutralen Umfeld. Labuan IBFC liegt im Zentrum Asiens und verfügt über ein kosteneffizientes Umfeld, das es zu einem idealen Standort für die Schaffung von Substanz macht, sowohl für globale Unternehmen, die in Asien Fuß fassen wollen, als auch für asiatische Unternehmen, die eine globale Expansion anstreben.

Wir bieten eine breite Palette von Geschäftsstrukturen und Investitionslösungen für grenzüberschreitende Transaktionen und internationale Geschäfte, einschließlich Lösungen im Bereich Fintech. Außerdem bieten wir Dienstleistungen und Lösungen in Nischenbereichen wie Risikomanagement, Rohstoffhandel, Rückversicherung, Vermögensverwaltung, internationale Unternehmen und islamische Finanzdienstleistungen an. Labuan IBFC arbeitet mit klaren und umfassenden gesetzlichen Bestimmungen, Richtlinien und Praxishinweisen, die von einer einzigen Aufsichtsbehörde, der Labuan FSA, durchgesetzt werden, und bietet eine ideale Rechtsprechung sowohl für Unternehmen als auch für vermögende Privatpersonen mit internationalem Engagement.

Um über alles, was Labuan IBFC betrifft, auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie uns auf Twitter oder @LabuanIBFC. Alternativ können Sie auch www.labuanibfc.com besuchen.

