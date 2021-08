Labuan IBFC reçoit le prix du meilleur domicile asiatique 2021

Ces prix mondiaux récompensent les domiciles, les fournisseurs de services de captive d'assurance et les propriétaires qui ont fait preuve des plus hauts niveaux d'excellence au cours de la dernière année. Plus précisément, la catégorie domicile récompense le domicile qui incarne les normes les plus élevées de réglementation, d'accessibilité, d'efficacité et d'engagement à développer son activité de captive d'assurance dans la région.

Les captives sont des outils employés dans une démarche d'auto-assurance pour la gestion des risques stratégiques. Agréées en tant que sociétés de réassurance, ces entités corporatives peuvent accéder directement au marché de la réassurance. Elles sont ainsi en mesure de réduire le coût de la couverture des risques tout en facilitant une stratégie globale de gestion des risques pour les organisations dont elles font partie, et ce, à l'échelle globale de ces entreprises. On estime qu'environ plus de 7 000 sociétés captives d'assurance ont été créées dans le monde.

« Nous sommes honorés d'avoir remporté ce prix pour la troisième année consécutive. Il témoigne de la vigueur du partenariat que Labuan IBFC a forgé avec ses intermédiaires à l'échelle régionale et mondiale. Notre engagement continu en faveur du développement d'une solide 'boîte à outils' de gestion des risques et de réassurance pour l'Asie est ancré dans notre future feuille de route pour la juridiction car il s'agit d'un élément clé de notre rôle en tant que centre d'intermédiation financière et de risque pour la région », a déclaré Farah Jaafar, PDG de Labuan IBFC Inc.

Labuan IBFC compte plus de 220 titulaires de police d'assurance et de gestion des risques, son association Labuan International Insurance Association étant le plus grand groupe industriel de la juridiction. La réassurance et la gestion des risques constituent l'un des segments de l'éco-système des services financiers de Labuan IBFC qui connaît la croissance la plus rapide, un phénomène qui devrait s'accentuer au fur et à mesure que grandissent en Asie les besoins en mécanismes efficaces de transfert de risques.

En tant que centre de captives d'assurance connaissant la croissance la plus rapide en Asie et dans la région MENA, l'activité de captive d'assurance de Labuan IBFC a poursuivi sa trajectoire ascendante en 2020, la prime brute totale augmentant de 8,7 % pour atteindre 497,5 millions de dollars américains, dont 65,4 % proviennent d'entreprises étrangères. Les activités de captive d'assurance de Labuan représentent également 31,2 % du total des primes souscrites dans la juridiction.

L'année 2020 a été une année charnière pour l'activité de captives d'assurance de Labuan, avec la formation de 8 nouvelles captives, pour un total de 55 captives désormais autorisées par la juridiction. Il s'agit du plus grand nombre de captives formées en Asie et dans la région MENA en 2020. Labuan IBFC est également la seule juridiction en Asie qui répond aux besoins de la structure des sociétés de cellules protégées (PCC), avec plus de 10 PCC autorisées à ce jour.

Principal Re Limited, société intermédiaire basée à Labuan, a également été récompensée en tant que Captive Consultant of the Year, Brighton Management, Labuan Insurance Manager Services, AFR Asia Pacific Limited et Nicholas Actuarial Solutions ayant été présélectionnés dans leurs catégories de prix respectives.

Pour plus d'informations sur Labuan IBFC, veuillez consulter le site www.labuanibfc.com.

À PROPOS DE LABUAN IBFC

CENTRE INTERNATIONAL MIDSHORE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET FINANCIÈRES DE L'ASIE-PACIFIQUE

Examinée sous le prisme de notre cadre juridique reconnu à l'échelle internationale, mais favorable aux entreprises, Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC), située en Malaisie, apparaît comme le centre commercial et financier international le plus en vue d'Asie. Établie en 1990, Labuan IBFC est réglementée par la Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), organisme de réglementation statutaire relevant du ministère des Finances de la Malaisie.

En tant que juridiction midshore, nous offrons aux investisseurs et aux entreprises du monde entier les avantages d'être dans une juridiction bien réglementée et supervisée, qui adhère aux normes internationales de conformité en matière de transparence fiscale. Nous assurons également la neutralité et la certitude financières dans un environnement opérationnel neutre en devises. Labuan IBFC, située dans le centre de l'Asie, bénéficie d'un environnement favorable rentable, ce qui en fait l'endroit idéal pour générer des possibilités pour les entreprises mondiales qui cherchent à pénétrer l'Asie ou les entités asiatiques visant à acquérir une envergure internationale.

Cette offre d'une vaste gamme de structures commerciales et de solutions d'investissement, notamment de solutions liées aux technologies financières, répond aux besoins en matière de transactions transfrontalières et de transactions commerciales internationales. Nous fournissons également des services et des solutions dans des créneaux tels que la gestion des risques, le trading de matières premières, la réassurance, la gestion de patrimoine, les entreprises internationales et les services financiers islamiques. Opérant avec des dispositions juridiques, des lignes directrices et des notes de pratique claires et complètes, appliquées par un seul organisme de réglementation, Labuan FSA, Labuan IBFC propose une juridiction idéale pour les entreprises et les particuliers fortunés avec une exposition internationale.

Pour tout savoir sur Labuan IBFC, suivez-nous sur Twitter ou @LabuanIBFC. Sinon, consultez le site suivant : www.labuanibfc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1588953/LIBFC_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1588954/APAC_Captive_Review_Awards_2021_WinnerLogo_Asian_Domicile.jpg

