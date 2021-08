Labuan IBFC uitgeroepen tot beste verzekerings-BV van Azië 2021

Deze mondiale prijzen zijn een erkenning voor domicilies, verstrekkers van captive verzekeringsdiensten en eigenaren die in het afgelopen jaar de hoogste niveaus van uitmuntendheid hebben laten zien. De categorie domicilie wordt specifiek toegekend aan de domicilie die voldoet aan de hoogste eisen van regulering, toegankelijkheid, efficiëntie en inzet als het gaat om de ontwikkeling van zijn captive verzekeringsbedrijf in de regio.

Captives zijn strategische risicobeheersvehikels voor zelfverzekering met een vergunning als herverzekeringsmaatschappijen die deze bedrijfsentiteiten directe toegang tot de herverzekeringsmarkt bieden, waardoor ze de kosten van risicodekking kunnen verminderen en tegelijkertijd een holistische risicobeheerstrategie mogelijk maken voor de hele organisatie. Wereldwijd zijn er meer dan zo'n 7000 verzekerings-BV's opgezet.

"We zijn vereerd dat we deze prijs voor het derde achtereenvolgende jaar hebben gewonnen en het is een eerbetoon aan de samenwerking die Labuan IBFC regionaal en wereldwijd is aangegaan met onze tussenpersonen. Onze voortdurende inzet voor het ontwikkelen van een robuuste 'gereedschapskist' voor risicobeheer en herverzekering voor Azië is gekoppeld aan onze toekomstige routekaart voor het rechtsgebied, aangezien het een sleutelelement is in onze rol als centrum voor financiële en risicobemiddeling voor de regio", aldus Farah. Jaafar, CEO van Labuan IBFC Inc.

Labuan IBFC huisvest meer dan 220 verzekerings- en risicobeheerslicentiehouders, en de sectorvereniging, Labuan International Insurance Association, is de grootste sectorgroep in het rechtsgebied. Herverzekering en risicobeheer vormen samen een van de snelst groeiende segmenten van het financiële dienstenecosysteem van Labuan IBFC en dat segment zal nog verder groeien naarmate de behoefte aan efficiënte mechanismen voor risico-overdracht in Azië dat ook doet.

Als het snelst groeiende centrum voor captive verzekeringen in Azië en MENA, zetten de captive verzekeringsactiviteiten van Labuan IBFC de stijgende lijn in 2020 voort, waarbij de totale brutopremie met 8,7% steeg tot US$ 497,5 miljoen, waarvan 65,4% van de premies van buitenlandse bedrijven afkomstig is. Labuans captive verzekeringsoperaties zijn tevens goed voor 31,2% van de totale verzekeringspremies in het rechtsgebied.

2020 was een topjaar voor de captive tak van Labuan, met de opzet van 8 nieuwe captives, wat het totaal aantal captives dat in het rechtsgebied gelicentieerd is op 55 brengt. Dit was het grootste aantal captives dat in zowel Azië als MENA in 2020 is gevormd. Labuan IBFC is tevens de enige jurisdictie in Azië die de protected cell company (PCC)-structuur levert, met tot nog toe meer dan 10 gelicentieerde PCC's.

In Labuan gevestigde intermediairs, zoals Principal Re Limited, ontvingen ook een eigen prijs voor Captive Consultant of the Year, waarbij Brighton Management, Labuan Insurance Manager Services, AFR Asia Pacific Limited en Nicholas Actuarial Solutions op de shortlist stonden in hun respectieve prijscategorieën.

OVER LABUAN IBFC

HET MIDSHORE INTERNATIONAAL ZAKELIJKE EN FINANCIËEL CENTRUM VOOR HET AZIATISCH-PACIFISCH GEBIED

Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC), Maleisië, is dankzij het internationaal erkende en bedrijfsvriendelijke juridische kader het geprefereerde internationale zakelijke en financiële centrum in Azië. Het in 1990 opgerichte Labuan IBFC wordt gereguleerd door de Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), de wettelijke regelgevende instantie onder de bevoegdheid van het ministerie van Financiën van Maleisië.

Als midshore-rechtsgebied bieden we mondiale investeerders en bedrijven de voordelen van een goed gereguleerd en gecontroleerd rechtsgebied, dat voldoet aan internationale normen voor naleving op het gebied van fiscale transparantie. We bieden ook fiscale neutraliteit en zekerheid in een valutaneutrale bedrijfsomgeving. Labuan IBFC, dat gelegen is in het midden van Azië, beschikt over een kostenefficiënte omgeving waardoor het een ideale locatie is voor het creëren van inhoud voor zowel internationale bedrijven die in Azië willen doordringen als Aziatische entiteiten die internationaal zaken willen doen.

Het bedrijf biedt een breed scala aan bedrijfsstructuren en investeringsoplossingen aan die gericht zijn op grensoverschrijdende transacties en internationale zakelijke transacties, waaronder fintech-gerelateerde oplossingen. We bieden ook diensten en oplossingen in niches als risicobeheer, goederenhandel, herverzekering, vermogensbeheer, internationale zakenbedrijven en islamitische financiële diensten. Labuan IBFC hanteert heldere en uitgebreide wettelijke bepalingen, richtlijnen en praktijknotities, opgelegd door een enkele regelgevende instantie, Labuan FSA, en is een aantrekkelijke jurisdictie voor zowel bedrijven als vermogende particulieren die internationaal opereren.

Volg ons op Twitter of @LabuanIBFC om op de hoogte te blijven van alles omtrent Labuan IBFC. Kijk anders op www.labuanibfc.com.

