Lacework es nombrada entre las Top Startups for the Enterprise 2022 por CNBC

SAN JOSÉ, California, 9 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lacework®, la compañía de seguridad en la nube basada en datos, anunció hoy su inclusión en la lista Top Startups for the Enterprise de CNBC para 2022. Las empresas emergentes reconocidas en la primera lista anual "Top Startups for the Enterprise" de CNBC están impulsando la transformación digital y atrayendo inversiones estratégicas, a pesar de un clima económico incierto. Según CNBC, cada una de las 25 empresas emergentes bien financiadas de la lista está desarrollando tecnología ambiciosa e innovadora que las coloca en una posición particularmente buena para satisfacer las necesidades de las grandes empresas que están duplicando las oportunidades emergentes.

La lista fue generada por una metodología propia en colaboración con el Consejo Ejecutivo de Tecnología de CNBC, que incluye a directores de información (CIO), tecnología (CTO) y seguridad de la información (CISO) de empresas y organizaciones de todos los tamaños y de todas las industrias. Estos ejecutivos "desempeñan un papel fundamental para sus organizaciones, ya que les recomiendan a sus directores ejecutivos y financieros la mejor manera de asignar niveles crecientes de gasto e inversión en tecnología". A medida que la adopción de la nube se vuelve casi omnipresente en todas las industrias, las grandes empresas están enfrentando desafíos significativos en torno a la adaptación de las prácticas y herramientas de seguridad locales a la nube. Con la rápida escala y la creciente complejidad de los entornos de la nube, Lacework fue seleccionada para integrarse a la lista Top Startups for the Enterprise de CNBC para ayudar a estas empresas —y a la industria en su conjunto— a abordar la seguridad en la nube a través de un lente diferente: los datos.

"Ser reconocidos junto con otras prestigiosas empresas emergentes, incluidos nuestros propios clientes como Cognite, que están dirigiendo a empresas de todos los sectores hacia una nueva era de crecimiento tecnológico y empresarial es un logro importante para todos nosotros en Lacework", comentó Jay Parikh, director ejecutivo de Lacework. "Los clientes empresariales consideran acertadamente que la seguridad en la nube es fundamental para el éxito de sus negocios, y estamos firmemente enfocados en comprender y satisfacer sus necesidades únicas. Dada nuestra mentalidad centrada en el cliente, estamos mejorando constantemente nuestra plataforma para empoderar a los grandes clientes empresariales a fin de que se defiendan contra la próxima mayor amenaza en la seguridad de la nube, así como para ayudarlos a comprender sus entornos en la nube y priorizar el riesgo de una manera que nunca antes hayan podido".

A través de Polygraph®, su plataforma de datos, Lacework está cambiando profundamente la forma en que la industria aborda la seguridad de la nube al utilizar los datos, la automatización y el aprendizaje automático únicos de cada cliente para identificar las anomalías que indican una vulneración. Diseñada para adaptarse a la escala, complejidad y velocidad de los entornos de nubles múltiples e híbridas, Lacework es la única compañía que combina la gestión de la vulnerabilidad, la gestión de la postura de seguridad y la detección de anomalías basadas en el comportamiento —sin necesidad de reglas escritas manualmente— en una sola plataforma, lo que les brinda a los clientes una visión integral de los riesgos en los entornos de Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure y Kubernetes.

Este reconocimiento de CNBC se produce tras un fuerte año de impulso para Lacework. A principios de este año, Lacework también fue nombrada en la lista Disruptor 50 de CNBC por su enfoque único y disruptivo de la seguridad en la nube. Lacework también se situó en el puesto n.° 6 en la lista America's Best Startup Employers 2022 de Forbes y en el n.° 55 en la lista Cloud 100 2022 de Forbes, el ranking definitivo de las 100 mejores compañías de nube privada del mundo.

Acerca de Lacework

Lacework ofrece la plataforma de seguridad basada en datos para la nube y es la solución líder de la plataforma de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP). Solo Lacework puede recopilar, analizar y correlacionar con precisión datos —sin requerir reglas escritas manualmente— en los entornos de AWS, Azure, Google Cloud y Kubernetes de una organización, y reducirlos a los pocos eventos de seguridad que importan. Los equipos de seguridad y DevOps de todo el mundo confían en Lacework para asegurar las aplicaciones nativas de la nube en el ciclo de vida completo, desde el código hasta la nube. Comience en www.lacework.com.

