L'administration de Rome a été officiellement présentée à La Haye comme une solution au problème de l'absence de documents justificatifs

La première mise en œuvre néerlandaise concerne les Roms dont l'identité ne peut être suffisamment établie à partir des registres administratifs existants de l'État. La RIAA instaure un registre solide de la population rom, permettant de vérifier les données à caractère personnel des Roms et de délivrer des documents officiels à l'issue de l'enregistrement, de la vérification et de l'archivage.

Les autorités publiques, notamment les services néerlandais chargés de l'immigration et de l'identification, peuvent utiliser ces informations pour identifier les personnes d'origine rom.

L'absence d'un système d'enregistrement fiable et solide des populations roms constitue depuis des décennies un défi concret, qui touche non seulement les personnes concernées, mais aussi les gouvernements et les autorités chargées de l'identification.

À l'issue de sa mise en œuvre aux Pays-Bas, l'objectif est de mettre progressivement cette méthodologie à la disposition des communautés roms du monde entier ainsi que des autorités étrangères chargées d'établir l'identité, la nationalité, l'origine ou l'histoire familiale, notamment les services d'immigration et de naturalisation, les autorités chargées de l'identification, les ambassades, les consulats et les services d'état civil. À plus long terme, cette infrastructure est destinée à être mise à la disposition, sur la base du volontariat, des Roms qui souhaitent consigner, vérifier et préserver durablement leur identité, leur histoire familiale et leur patrimoine culturel.

Au cours de la réunion qui s'est tenue au Grand Hôtel Amrâth Kurhaus, la question a été examinée sous plusieurs angles. Milutin Pavlovic, participant au programme néerlandais de vérification destiné aux Roms dépourvus de document d'identité, a décrit les répercussions personnelles de cette situation dans la vidéo qui accompagne cet article :

« Tout le monde a un passeport ou un pays auquel il s'identifie, mais ce n'est pas mon cas. Ainsi, même après avoir vécu ici depuis près de cinquante ans, j'ai toujours l'impression d'être en quête de quelque chose. Ai-je vraiment ma place ici ? »

Peter Jorna, anthropologue culturel, a replacé la question dans un contexte sociétal plus large :

« Je pense que nous vivons dans un monde et à une époque où l'identité revêt une importance capitale. Les Roms ont leur propre identité, leur propre culture et leurs propres valeurs, mais celles-ci restent largement méconnues et méritent d'être mieux comprises. »

La mise en œuvre numérique a été présentée par Niels Sondervan, spécialiste technique, qui a souligné que des informations de source fiables constituent le fondement de tout document d'identité :

« En fin de compte, une pièce d'identité est le document qui inspire le plus confiance. Le document source constitue donc le point de départ, qui permet aux personnes concernées de démontrer : 'Je suis celui que je suis.' »

L'inscription a été définie comme l'enregistrement et la vérification contrôlés des données à caractère personnel, des données biométriques et des informations sources. Cela permet de mettre en place une base administrative solide qui reste vérifiable et accessible.

Représentant Royal Joh. Enschedé, Adriaan Kamphorst a abordé les thèmes de l'intégrité des données et de la production sécurisée de documents :

« Cela peut aider d'autres autorités à vérifier que la personne est bien celle qui figure sur le document et que ce dernier est authentique. Sur la base de ces informations, un autre document, tel qu'un passeport ou un titre de voyage, pourra ensuite être délivré. »

À l'issue de ces présentations, les responsabilités respectives au sein de l'écosystème institutionnel sont clairement apparues. La RIAA est chargée de l'enregistrement, de la constitution des dossiers et de l'archivage. L'ambassade de Rome joue un rôle en matière de représentation institutionnelle, de continuité culturelle et de diplomatie. Royal Joh. Enschedé apporte son expertise en matière d'identité numérique et de mise en œuvre technique des processus d'enregistrement, de stockage, d'infrastructure numérique et de production sécurisée de documents.

Au cours de la prochaine phase, il s'agira d'identifier les partenaires internationaux, philanthropiques et de la société civile qui s'investissent déjà dans les communautés roms, l'identité, la documentation, la préservation du patrimoine, l'inclusion administrative et le développement durable. Cela inclut les programmes et les fonds relevant des Nations unies (ONU), de l'Union européenne (UE) et d'autres institutions dont les investissements existants pourraient être renforcés et rendus plus durables grâce à cette infrastructure.

Le patrimoine culturel figurait également au programme. La collection de peintures de Maja Familic, intitulée « La femme rom à travers les époques », a été exposée lors de ce rassemblement. Parmi les participants et les personnes interviewées à l'échelle internationale figuraient Santino Spinelli, Adrian Gaspar et Janos Lang. Justine Verhoog, représentant la municipalité de La Haye, ainsi que le Dr Raymund Schütz des Archives municipales de La Haye, étaient également présents. La Proclamation de Paramici a été officiellement lue par Hristiyan Mitkov.

Dans l'une de ses interviews, Sanja Mrdjan s'est adressée à la fois aux générations plus âgées et aux générations futures :

« Mon message à la génération plus âgée sera le suivant : ne vous inquiétez pas ! Nous sommes fiers d'être Roms ! Et nous ferons en sorte que le reste du monde soit fier de l'existence des Roms et de tout ce que nous faisons pour apporter notre contribution au monde entier. »

Lien vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=X16etvtDHBc

Lien vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=UMJjHA4yzW0