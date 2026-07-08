Roma-Verwaltung in Den Haag offiziell als Lösung für fehlende Quelldokumentation vorgestellt

Die erste Umsetzung in den Niederlanden konzentriert sich auf Roma, die anhand bestehender staatlicher Verwaltungsunterlagen nicht ausreichend identifiziert werden können. Die RIAA erstellt ein solides Roma-Bevölkerungsregister, das es ermöglicht, die persönlichen Daten von Roma zu überprüfen und nach der Registrierung, Überprüfung und Archivierung offizielle Urkunden auszustellen.

Offizielle Regierungsbehörden, darunter die niederländischen Einwanderungs- und Identifizierungsbehörden, können diese Informationen nutzen, um Personen mit Roma-Herkunft zu identifizieren.

Das Fehlen einer zuverlässigen und soliden Erfassung der Roma-Bevölkerung stellt seit Jahrzehnten eine praktische Herausforderung dar, von der nicht nur die betroffenen Personen, sondern auch Regierungen und Identifizierungsbehörden betroffen sind.

Nach der Umsetzung in den Niederlanden besteht das Ziel darin, diese Methodik schrittweise Roma-Gemeinschaften weltweit und auch ausländischen Behörden zur Verfügung zu stellen, die für die Feststellung von Identität, Staatsangehörigkeit, Herkunft oder Familiengeschichte zuständig sind, darunter Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörden, Identifizierungsbehörden, Botschaften, Konsulate und Standesämter. Langfristig soll die Infrastruktur Roma freiwillig zur Verfügung stehen, die ihre Identität, Familiengeschichte und ihr kulturelles Erbe dokumentieren, verifizieren und nachhaltig bewahren möchten.

Während der Veranstaltung im Grand Hotel Amrâth Kurhaus wurde das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Milutin Pavlovic, Teilnehmer am niederländischen Verifizierungsprogramm für Roma ohne Ausweisdokumente, beschrieb in der begleitenden Videodokumentation die persönlichen Auswirkungen:

„Jeder hat einen Reisepass oder ein Land, mit dem er sich identifiziert – ich jedoch nicht. Selbst nachdem ich nun schon fast fünfzig Jahre hier lebe, habe ich immer noch das Gefühl, auf der Suche zu sein. Gehöre ich wirklich hierher?"

Peter Jorna, Kulturanthropologe, stellte das Thema in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext:

„Ich glaube, wir leben in einer Welt und einer Zeit, in der Identität von enormer Bedeutung ist. Die Roma haben ihre eigene Identität, Kultur und ihre eigenen Werte, doch diese sind weitgehend unbekannt und verdienen es, besser verstanden zu werden."

Die digitale Umsetzung wurde von Niels Sondervan, einem technischen Spezialisten, vorgestellt, der betonte, dass zuverlässige Quellinformationen die Grundlage jedes Ausweisdokuments bilden:

„Ein Ausweisdokument ist letztlich das Dokument mit dem höchsten Vertrauenswert. Das Quelldokument bildet daher den Ausgangspunkt, der es Menschen ermöglicht, nachzuweisen: ‚Ich bin, wer ich bin.'

Die Erfassung wurde als kontrollierte Registrierung und Überprüfung von personenbezogenen Daten, biometrischen Daten und Quellinformationen beschrieben. Dadurch entsteht eine solide administrative Grundlage, die überprüfbar und zugänglich bleibt.

Als Vertreter von Royal Joh. Enschedé sprach Adriaan Kamphorst über Datenintegrität und sichere Dokumentenerstellung:

„Dies kann anderen Behörden helfen, zu überprüfen, ob die Person tatsächlich die im Dokument identifizierte Person ist und ob das Dokument selbst authentisch ist. Auf der Grundlage dieser Informationen kann anschließend ein weiteres Dokument, wie beispielsweise ein Reisepass oder ein Reisedokument, ausgestellt werden."

Im Anschluss an diese Präsentationen wurden die jeweiligen Zuständigkeiten innerhalb des institutionellen Ökosystems deutlich. Die RIAA ist für die Registrierung, die Erstellung von Akten und die Archivierung zuständig. Die Roma-Botschaft übernimmt Aufgaben in den Bereichen institutionelle Vertretung, kulturelle Kontinuität und Diplomatie.Royal Joh. Enschedé steuert Fachwissen im Bereich der digitalen Identität sowie zur technischen Umsetzung von Registrierung, Speicherung, digitaler Infrastruktur und sicherer Dokumentenerstellung bei.

In der nächsten Phase werden internationale, philanthropische und zivilgesellschaftliche Partner identifiziert, die bereits in Roma-Gemeinschaften, Identität, Dokumentation, Denkmalschutz, administrative Inklusion und nachhaltige Entwicklung investieren. Dazu gehören Programme und Fonds innerhalb oder im Umfeld der Vereinten Nationen (UN), der Europäischen Union (EU) und anderer Institutionen, deren bestehende Investitionen durch diese Infrastruktur gestärkt und nachhaltiger gestaltet werden können.

Auch das kulturelle Erbe war Teil des Programms. Maja Familics Gemäldesammlung „Roma-Frauen im Wandel der Epochen" wurde während der Veranstaltung ausgestellt. Zu den internationalen Teilnehmern und Interviewpartnern zählten Santino Spinelli, Adrian Gaspar und Janos Lang.Ebenfalls anwesend waren Justine Verhoog als Vertreterin der Stadtverwaltung von Den Haag sowie Dr. Raymund Schütz vom Stadtarchiv Den Haag. Die Paramici-Proklamation wurde offiziell von Hristiyan Mitkov verlesen.

In einem der Interviews wandte sich Sanja Mrdjan sowohl an die ältere als auch an die zukünftige Generation:

„Meine Botschaft an die ältere Generation lautet: Macht euch keine Sorgen! Wir sind stolz darauf, Roma zu sein! Und wir werden den Rest der Welt stolz darauf machen, dass es Roma gibt und auf alles, was wir tun, um einen Beitrag für die ganze Welt zu leisten."

Videolink 1: https://www.youtube.com/watch?v=X16etvtDHBc

Videolink 2: https://www.youtube.com/watch?v=UMJjHA4yzW0