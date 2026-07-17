L'AEKE S1 Pro a levé plus de 5,86 millions de dollars américains sur Kickstarter, marquant ainsi une nouvelle étape importante pour les salles de sport connectées à domicile

L'union fait la force : Près de 1 900 contributeurs témoignent d'une demande croissante pour le fitness à domicile basé sur l'IA

NEW YORK, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La société AEKE, spécialisée dans les technologies d'IA appliquées au fitness, a mené à bien sa campagne Kickstarter pour l'AEKE S1 Pro Full-Body AI Home Gym, en levant 5 866 348 de dollars américains auprès de 1 885 contributeurs au cours d'une campagne qui a duré 39 jours. Selon Kickstarter, l'AEKE S1 Pro est désormais le projet de salle de sport à domicile qui levé le plus de fonds sur la plateforme, ce qui témoigne de la demande mondiale en matière de solutions de fitness plus intelligentes et plus personnalisées.

Le succès de cette campagne intervient à un moment où l'intelligence artificielle est en passe de transformer le secteur du fitness à domicile. Les consommateurs recherchent désormais plus que des équipements de sport traditionnels et des appareils connectés pour s'offrir des systèmes intelligents qui proposent un accompagnement personnalisé, des programmes d'entraînement adaptatifs et des conseils de niveau professionnel à domicile.

Conçu comme une salle de sport chez soi tout-en-un propulsée par l'intelligence artificielle, l'AEKE S1 Pro intègre l'entraînement de force, la mobilité, la récupération et les mouvements fonctionnels, le tout dans un système compact. La plateforme offre les fonctionnalités de plus de 23 appareils de musculation traditionnels grâce à un système de bras réglables de 7 × 9 × 3 permettant de réaliser 185 combinaisons force-angle et doté d'une résistance à commande numérique. Grâce à ses nombreux modes d'entraînement et au suivi des 42 points clés du squelette assurés par l'IA, elle analyse les schémas de mouvement en temps réel et fournit des conseils personnalisés pour des séances d'entraînement plus sûres et plus efficaces.

En associant un matériel de pointe, l'intelligence artificielle et un entraînement basé sur les données, AEKE positionne le S1 Pro comme un élément d'une transition plus vaste vers des expériences de fitness intelligentes à domicile. Le vif intérêt manifesté par les contributeurs de Kickstarter témoigne de l'intérêt croissant des consommateurs pour des solutions qui privilégient la personnalisation, l'accessibilité et l'engagement à long terme.

Contrairement à de nombreuses plateformes de fitness connectées fonctionnant sur abonnement, le S1 Pro offre un accès à vie à un coaching basé sur l'IA et à une bibliothèque sans cesse enrichie d'entraînements guidés. Il prend également en charge plusieurs profils d'utilisateur, ne nécessite aucune installation murale, et se plie pour n'occuper qu'environ 0,30 m2 et s'intègre avec élégance dans les intérieurs du quotidien.

Les résultats de cette campagne témoignent de l'essor général des technologies grand public basées sur l'IA, l'intelligence logicielle devenant un facteur de différenciation de plus en plus important, au même titre que l'innovation matérielle. Dans le secteur du fitness à domicile, le succès de l'AEKE S1 Pro met en évidence une évolution vers des expériences d'entraînement plus adaptatives, personnalisées et intelligentes.

À mesure que l'intelligence artificielle continue de progresser, la prochaine génération de salles de sport à domicile se distinguera par l'intégration de fonctionnalités intelligentes et d'un accompagnement personnalisé dans l'expérience d'entraînement. AEKE se place à la pointe de cette évolution en associant une technologie basée sur l'IA, du matériel intelligent et des analyses fondées sur les données, rendant ainsi l'entraînement de force de qualité professionnelle plus accessible, tout en aidant les utilisateurs à développer une force durable et à adopter un mode de vie plus sain.