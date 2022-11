L'aéroport international Hamad dévoile officiellement un impressionnant projet d'expansion

HIA présente le tout nouveau ORCHARD, un jardin magistral au cœur de l'aéroport

DOHA, Qatar, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'aéroport international Hamad (HIA) dévoile officiellement au monde son impressionnant projet d'expansion aéroportuaire, enrichissant les expériences des passagers et transformant l'HIA en une destination extraordinaire où tout déplacement en vaut la peine.

HIA Expansion HIA Orchard HIA Press conference for Expansion

S.E. M. Akbar Al Baker, directeur général du groupe Qatar Airways, a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer l'expansion de l'aéroport international Hamad, un aéroport qui s'est véritablement développé pour devenir l'exemple ultime d'une installation mondiale réussie et durable. L'aéroport international Hamad continue d'impressionner par sa planification, son exécution et ses investissements novateurs, renforçant ainsi sa position de plateforme privilégiée pour les voyageurs du monde entier et consolidant sa position parmi les leaders de ce secteur. L'ouverture de notre nouveau terminal étendu permet de relier davantage le nombre croissant de voyageurs aux quatre coins du monde, d'enrichir les expériences des gens et de représenter fièrement la riche culture et le prestige de l'État du Qatar. »

Commentant l'expansion, le directeur de l'exploitation de l'HIA, Badr Mohammed Al Meer a indiqué : « Nous sommes immensément fiers de lancer officiellement l'expansion de notre aéroport. Notre plan de croissance nous permettra d'accueillir plus de 58 millions de passagers par an, en offrant aux voyageurs du monde entier les meilleurs services que le secteur a à offrir. Grâce à cette expansion, nous avons modernisé nos installations et nos offres, créant ainsi la destination ultime pour les passagers. »

L'ORCHARD : un chef-d'œuvre tropical

Les ambitions et la vision futuriste de l'HIA sont évidentes dans le nouveau ORCHARD, un jardin tropical situé au cœur de l'extension du terminal. L'ORCHARD est un jardin tropical intérieur doté d'un magnifique jeu d'eau qui sera le point de mire des visiteurs de l'aéroport. Doté d'une flore très variée, l'ORCHARD comprend plus de 300 arbres et plus de 25 000 plantes provenant de forêts durables du monde entier.

Un terminal expansif comme aucun autre

Composé d'un terminal expansif, l'aéroport deux fois élu meilleur aéroport du monde accueillera les passagers avec des installations et des services adaptés à tous les âges. L'expansion permet désormais aux voyageurs de se déplacer en toute simplicité d'une zone à l'autre et d'explorer les merveilles que l'HIA a à offrir grâce à sa convivialité et son hospitalité.

Des options de restauration et de vente au détail exquises

L'offre commerciale enrichie comprend également une sélection inégalée de boutiques de luxe, dont la première boutique Dior au sein de l'aéroport, la seule boutique FIFA au monde, la seule boutique Thom Brown dans un aéroport, la plus grande boutique Ray Ban dans un aéroport, et une gamme de marques prestigieuses telles que les boutiques phares Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Tiffany, and Co. Bvlgari, et bien d'autres marques de renommée mondiale.

Un deuxième hôtel à l'aéroport et plusieurs nouveaux salons

Dans le cadre de l'expansion globale, l'aéroport a inauguré le deuxième hôtel de l'aéroport dans sa zone de transfert, l'Oryx Garden Hotel. Situé sur l'esplanade nord, cet hôtel de 100 chambres met l'accent sur la durabilité, avec des chambres allant de la king à la twin, ainsi que des suites stratégiquement situées à quelques pas des portes d'embarquement.

Dans le cadre du projet d'expansion, quatre salons flambant neufs permettent aux passagers de se détendre et de se relaxer.

Une destination durable

La durabilité étant au cœur des préoccupations de l'aéroport, quatre de ses projets d'extension ont obtenu la note de 4 étoiles dans le cadre du système mondial d'évaluation de la durabilité (GSAS) de la Gulf Organization for Research & Development (GORD).

La phase A des plans d'expansion de l'aéroport international Hamad étant désormais achevée, la phase B, qui devrait débuter au début de l'année 2023, permettra de porter la capacité de l'aéroport à plus de 70 millions de passagers.

Alors que l'HIA continue de transformer le secteur en proposant des expériences innovantes et des installations à couper le souffle, l'aéroport primé se tourne vers un avenir brillant et durable où les possibilités sont infinies.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1944076/HIA_Expansion.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944069/HIA_Orchard.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1944070/HIA_Press_Conference.jpg

SOURCE Hamad International Airport