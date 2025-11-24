L'agence spatiale du Luxembourg attribue un contrat à la CSMC pour le développement de la détection quantique dans l'exploration des ressources

TORONTO, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Canadian Space Mining Corporation (CSMC) a le plaisir d'annoncer l'attribution d'un contrat pour le développement d'un nouveau système de capteur de gravimétrie quantique basé dans l'espace, connu sous le nom de QASM (Quantum Atomic Subsurface Mapper).

Le QASM est une plateforme de détection révolutionnaire à double usage conçue pour détecter et caractériser les ressources souterraines telles que les minéraux critiques et l'eau à partir de l'orbite de la Terre et d'autres corps planétaires. Ce projet représente une étape importante dans la coopération entre l'UE et le Canada en matière de technologies quantiques pour l'exploration spatiale, en intégrant l'innovation canadienne au leadership technique et institutionnel européen.

« Le Luxembourg s'est depuis longtemps engagé à établir des partenariats internationaux qui accélèrent l'exploration spatiale durable », a déclaré Bob Lamboray, Directeur - Exploration et ressources spatiales de l'Agence spatiale luxembourgeoise. « Grâce à la collaboration entre CSMC et l'ESA, nous combinons les forces de l'Europe et du Canada dans la recherche quantique, la science des ressources et le développement commercial de l'espace. »

« Ce projet est un nouvel exemple de notre engagement à développer l'avantage quantique du Canada. Les capteurs quantiques comme le QASM redéfiniront la façon dont nous pouvons répondre plus intelligemment aux besoins en ressources de la société », a déclaré Daniel Sax, PDG du CSMC. « Le QASM est susceptible de révolutionner la manière dont nous détectons les minéraux essentiels, l'eau et d'autres éléments sous la surface, ce qui est encore aujourd'hui une aiguille dans une botte de foin. Nous sommes extrêmement reconnaissants au LSA et à l'ESA pour leur soutien dans ce domaine. Cette collaboration démontre le pouvoir de l'innovation transatlantique ».

Développé au Canada, le QASM utilisera l'interférométrie à atomes froids pour réaliser des mesures ultrasensibles de la gravité. Ces capacités sont essentielles pour l'identification des ressources situées sous la surface de la terre, applicables aux défis pressants de l'humanité en matière de ressources, en augmentant notre capacité à détecter les ressources naturelles avec une plus grande efficacité, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

Les premières démonstrations en laboratoire du système QASM sont prévues pour 2026, suivies d'essais sur le terrain et d'une validation, ouvrant la voie à d'éventuelles démonstrations dans l'espace au cours des prochaines années.

Cette initiative complète le portefeuille technologique plus large du CSMC, y compris son LEUNR (Low Enriched Uranium Nuclear Reactor), un microréacteur à double usage conçu pour un déploiement lunaire et terrestre - dans le cadre d'un ensemble croissant de technologies d'infrastructure permettant une présence humaine durable au-delà de la Terre.

À propos de la Canadian Space Mining Corporation (CSMC)

La CSMC développe des technologies avancées pour l'extraction de ressources hors du monde, la production d'énergie et l'infrastructure in situ. Basée à Toronto, la CSMC a pour mission de développer des technologies à double usage susceptibles de répondre aux besoins actuels et futurs de l'humanité grâce à des systèmes durables combinant l'innovation nucléaire, quantique et robotique.

À propos de l'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA)

Créée en 2018 par le Ministère de l'Economie dans le but de développer le secteur spatial national, l'Agence spatiale luxembourgeoise encourage les entreprises nouvelles et existantes, développe les ressources humaines, facilite l'accès au financement et fournit un soutien à la recherche universitaire. L'agence met en œuvre la stratégie nationale de développement économique de l'espace, gère les programmes nationaux de recherche et de développement dans le domaine spatial et dirige l'initiative SpaceResources.lu. La LSA représente également le Luxembourg au sein de l'Agence spatiale européenne, ainsi que dans les programmes spatiaux de l'Union européenne et des Nations unies.

À propos de l'Agence spatiale européenne (ESA)

L'Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d'entrée de l'Europe vers l'espace, travaillant avec 22 États membres pour développer des technologies, des applications et des missions spatiales qui profitent à la société. L'ESA soutient les partenariats d'innovation en Europe et au-delà, y compris avec le Canada, afin de repousser les limites de l'exploration spatiale et de la découverte scientifique.

