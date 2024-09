Laifen präsentiert branchenführende Zahnbürste auf der IFA 2024 und stellt die Zukunft der Mundpflege neu vor

BERLIN, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Die wegbereitende Lifestyle-Tech-Marke Laifen hat heute auf der IFA Berlin 2024 mit der Vorstellung ihrer neuesten Körperpflegeprodukte für Aufsehen gesorgt und die bahnbrechende neue elektrische Zahnbürste Laifen Wave Titanium, den leistungsstarken SE 2 High-Speed Haartrockner und den kompakten Mini High-Speed Haartrockner präsentiert. Laifen lockte zu seiner Standeinweihung ein großes Publikum an und bewies einmal mehr seine Fähigkeit, Trends in der Körperpflegetechnologie anzuführen und moderne Lebensstile durch sein Engagement für ständige Innovation neu zu definieren.

Eine revolutionäre elektrische Zahnbürste von der Putzmethode bis hin zum Material

Im Bereich Körperpflege der IFA 2024 sticht die elektrische Zahnbürste Laifen Wave Titanium als eine der schillerndsten Produktneuheiten hervor. Im Vergleich zu herkömmlichen oszillierenden Rotations- und Schallzahnbürsten bietet die weltweit erste Dual-Action-Zahnbürste von Laifen eine innovative Putzmethode, die 66.000 Schallvibrationen pro Minute mit einer weitreichenden 60-Grad-Oszillation kombiniert. Dank ihres ausgeklügelten Designs und ihres fortschrittlichen Algorithmus erreicht sie eine 300 Prozent höhere Effizienz und bietet eine sechsmal bessere Plaqueentfernung als herkömmliche elektrische Zahnbürsten. Die strikte Einhaltung der wissenschaftlich belegten modifizierten Zahnputzmethode nach Bass hat ihr hohes Lob und Empfehlungen von zahlreichen Zahnärzten und Experten eingebracht.

Laifen baut auf dem Konzept des richtigen Zähneputzens auf und geht sogar noch einen Schritt weiter, indem es biokompatibles Titan verwendet, ein Material, das für seine Ungiftigkeit und antibakteriellen Eigenschaften bekannt ist. Laifen hat die Herausforderungen der Handwerkskunst überwunden und ein modernes, nahtloses, einteiliges Design entwickelt, wodurch eine sicherere und hygienischere elektrische Zahnbürste geschaffen wurde.

Die Laifen Wave konzentriert sich auch darauf, ein individuelles Zahnputzerlebnis zu bieten. Mit drei Einstellungen, die über die intuitive Laifen App in mehr als zehn Stufen einstellbar sind, und drei selbst entwickelten, gepolsterten Bürstenköpfen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Zähne zugeschnitten sind, bietet sie den Verbrauchern ein müheloses und individuell angepasstes Pflegeerlebnis.

Die elektrische Zahnbürste Laifen Wave Titanium wurde aufgrund ihrer revolutionären Zahnputzmethode und der bahnbrechenden Verwendung von modernstem Titanmaterial in elektrischen Zahnbürsten von den Mainstream-Tech-Medien TechRadar, The Shortcut, House Digest und Yanko Design für die Liste der Best of IFA 2024 nominiert.

Hochgeschwindigkeits-Haartrockner verändern die Lebensweise der Menschen

Der Hochgeschwindigkeits-Haartrockner ist eines der bedeutendsten Produkte von Laifen. Die berühmte Serie wurde bis heute weltweit über 10 Millionen Mal verkauft. Bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Haartrockner von Laifen hat die Marke auf die Anforderungen des Marktes und die Bedürfnisse der Verbraucher reagiert. Der Laifen SE 2 High-Speed-Haartrockner, der auf der IFA vorgestellt wird, bietet eine größere Auswahl an modischen Farben, die den Verbrauchern mehr Möglichkeiten zur Gestaltung ihres Alltags bieten. Laifen hat sich der Philosophie verschrieben, Innovationen für das tägliche Leben nutzbar zu machen. Die Hochgeschwindigkeits-Haartrockner von Laifen sind erschwinglicher und machen damit High-End-Technologie für alle zugänglich.

Der Laifen Mini-Hochgeschwindigkeits-Haartrockner hingegen ist ein kompakteres und tragbareres Produkt. Dieser kleine, aber feine Haartrockner wiegt nur 299 g, ist praktisch für unterwegs und eignet sich für verschiedene Outdoor-Szenarien.

Preis und Verfügbarkeit

Die mit Spannung erwartete elektrische Zahnbürste Laifen Wave Titanium kann ab sofort auf der offiziellen Website von Laifen mit 6 gepolsterten Bürstenköpfen für 159 € vorbestellt werden.

Der Laifen SE 2 High-Speed-Haartrockner wird in Kürze weltweit zum wettbewerbsfähigen Preis von 149 € auf den Markt kommen, während der Laifen Mini High-Speed-Haartrockner sein Debüt auf der IFA Berlin 2024 feiert und für nur 99,99 € über die offizielle europäische Website von Laifen erhältlich sein wird.

Im Mittelpunkt der Markenphilosophie von Laifen steht die ständige Entwicklung neuer Produkte, um Lifestyle-Trends anzuführen und den modernen Lebensstil neu zu definieren. Gegenwärtig ist Laifen bestrebt, sich von einer Ein-Kategorie-Marke zu einer Marke mit mehreren Kategorien zu entwickeln und sich schrittweise als globales Technologieunternehmen mit einem vielfältigen Produktportfolio zu etablieren. Dieses Engagement für Innovation und verbraucherorientiertes Design hebt Laifen von anderen Anbietern von Körperpflegeprodukten ab.

Weitere Informationen über Laifen finden Sie unter www.laifentech.com.

Informationen zu Laifen

Laifen ist ein 2019 gegründetes Lifestyle-Tech-Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Produktion. Derzeit sind die Körperpflegegeräte des Unternehmens in über 11 Millionen Haushalten weltweit zu finden. Laifen stellt Industriestandards in Frage und setzt sich für die Entwicklung neuer Technologien ein, die das tägliche Leben verbessern und außergewöhnliche Benutzererfahrungen bieten. Wir glauben daran, dass fortschrittliche Technologien für jeden zugänglich und nützlich sein sollten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2500106/00100_1.jpg