Laifen réimagine l'avenir de l'hygiène bucco-dentaire en dévoilant une brosse à dents inédite à l'IFA 2024

BERLIN, 11 septembre 2024 /PRNewswire/-- La marque pionnière de lifestyle-tech, Laifen, a fait des vagues aujourd'hui à l'IFA Berlin 2024 en dévoilant ses derniers produits de soins personnels, présentant la nouvelle brosse à dents électrique révolutionnaire Laifen Wave Titanium, le puissant sèche-cheveux haute vitesse SE 2 et le mini-sèche-cheveux haute vitesse compact. Attirant un public nombreux lors du lancement de son stand, Laifen a une fois de plus démontré sa capacité à être à la pointe des tendances technologiques en matière de soins personnels et à redéfinir les modes de vie modernes grâce à son engagement en faveur d'une innovation constante.

Une brosse à dents électrique révolutionnaire, de la méthode de brossage au matériau

Dans la section des soins personnels de l'IFA 2024, la brosse à dents électrique Wave Titanium de Laifen se distingue comme l'un des nouveaux produits les plus éblouissants. Par rapport aux brosses à dents traditionnelles à oscillation rotative et sonique, la première brosse à dents à double action de Laifen introduit une méthode de brossage innovante qui combine 66 000 vibrations soniques par minute avec une oscillation à 60 degrés sur une large plage. Grâce à sa conception ingénieuse et à son algorithme avancé, elle est 300 % plus efficace et élimine six fois mieux la plaque dentaire que les brosses à dents électriques traditionnelles. Son adhésion rigoureuse à la méthode de brossage Modified Bass, scientifiquement prouvée, lui a valu les éloges et les recommandations de nombreux dentistes et experts.

S'appuyant sur le concept du bon brossage, Laifen va encore plus loin en utilisant du titane biocompatible, un matériau connu pour sa non-toxicité et ses propriétés antibactériennes. Surmontant les difficultés liées à la fabrication, Laifen a adopté un design moderne, sans couture et en une seule pièce, créant ainsi une brosse à dents électrique plus sûre et plus hygiénique.

La Laifen Wave se concentre également sur la personnalisation de l'expérience de brossage. Avec trois réglages ajustables sur plus de dix niveaux via l'application intuitive Laifen App et trois têtes de brosse coussinées auto-développées adaptées aux besoins dentaires spécifiques, elle offre aux consommateurs une expérience de soins personnels personnalisée et sans tracas.

Grâce à sa méthode de brossage révolutionnaire et à l'utilisation d'un matériau de pointe en titane dans les brosses à dents électriques, la brosse à dents électrique Laifen Wave Titanium a été nominée par les grands médias technologiques TechRadar, The Shortcut, House Digest et Yanko Design pour figurer sur la liste des 2024 Best of IFA.

Les sèche-cheveux à grande vitesse transforment le mode de vie des gens

Le sèche-cheveux à grande vitesse est l'un des produits les plus importants de Laifen, la célèbre série s'étant vendue à ce jour à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. L'évolution constante des sèche-cheveux Laifen a permis à la marque de répondre aux demandes du marché et aux besoins des consommateurs. Le sèche-cheveux haute vitesse Laifen SE 2, présenté à l'IFA, offre une plus large gamme de couleurs à la mode, ce qui permet aux consommateurs d'avoir plus de choix pour colorer leur vie quotidienne. Fidèle à la philosophie selon laquelle l'innovation profite à la vie quotidienne, les sèche-cheveux ultra-rapides de Laifen sont plus abordables et dotés d'une technologie haut de gamme accessible à tous.

Le mini-sèche-cheveux à grande vitesse Laifen, quant à lui, est un produit plus compact et plus portable. Ce petit sèche-cheveux intelligent, qui ne pèse que 299 g, est pratique pour les voyages et convient à divers scénarios en plein air.

Prix et disponibilité

La très attendue brosse à dents électrique Laifen Wave Titanium peut être précommandée dès maintenant sur le site officiel de Laifen, avec 6 têtes de brosse rembourrées, au prix de 159 €.

Le sèche-cheveux haute vitesse Laifen SE 2 sera bientôt lancé dans le monde entier, au prix compétitif de 149 €, tandis que le mini sèche-cheveux haute vitesse Laifen devrait faire ses débuts à l'IFA de Berlin 2024 et sera disponible à l'achat pour seulement 99,99 € sur lesite Web officiel européen de Laifen.

La philosophie de la marque Laifen est axée sur la création constante de nouveaux produits destinés à lancer les tendances en matière de style de vie et à redéfinir les modes de vie modernes. Actuellement, Laifen s'efforce de passer d'une catégorie unique à une marque multi-catégories, en s'imposant progressivement comme une entreprise technologique mondiale dotée d'un portefeuille de produits diversifié. Cet engagement en faveur de l'innovation et d'une conception centrée sur le consommateur permet à Laifen de se démarquer dans l'industrie des technologies de soins personnels.

Pour plus d'informations sur Laifen, veuillez consulter le site www.laifentech.com.

À propos de Laifen

Laifen est une entreprise de technologies lifestyle fondée en 2019, avec des années d'expérience dans la R&D et la fabrication. À ce jour, ses appareils de soins personnels sont présents dans plus de 11 millions de foyers dans le monde. Laifen remet en question les normes de l'industrie et s'engage à développer de nouvelles technologies qui améliorent la vie quotidienne et offrent des expériences exceptionnelles aux utilisateurs, estimant qu'il faut rendre les technologies avancées accessibles et bénéfiques pour tout le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2500106/00100_1.jpg