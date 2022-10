LaLiga et Dapper Labs dévoilent les objets de collection numériques « LaLiga Golazos », qui illustrent la nature épique des actions de LaLiga sur le terrain de 2005 à aujourd'hui

Les fans peuvent s'inscrire dès maintenant sur LaLiga Golazos ; les premiers packs comprenant le meilleur des rencontres les plus féroces de LaLiga, dont celles avec le Clásico et les derbies historiques, seront disponibles le 27 octobre

Lors du lancement, Ansu Fati, João Félix, Luka Modrić et Marc-André ter Stegen seront les visages de la première expérience numérique de collection entièrement bilingue développée par Dapper Labs

MADRID et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LaLiga et Dapper Labs ont dévoilé aujourd'hui le nom de leur plateforme numérique de collection sous licence officielle, LaLiga Golazos , et la date de lancement de sa version bêta et de son premier lancement, le 27 octobre. Pour avoir la possibilité de s'assurer une place sur la version bêta qui leur permettra d'acheter, de posséder et de vendre des Moments LaLiga Golazos, les fans peuvent rejoindre la liste d'attente sur www.laligagolazos.com .

Conçu pour incarner l'esprit époustouflant des actions de LaLiga et de ses joueurs, combiné à la passion de ses fans dans le monde entier, LaLiga Golazos rapprochera les fans du sport qu'ils admirent grâce à des objets de collection, des vidéos numériques appelées « Moments ». « Golazos » vient du mot espagnol décrivant un but spectaculaire, mais étant donné la popularité du jeu dans le monde entier, sa signification a aujourd'hui transcendé les frontières et les langues.

LaLiga Golazos présente les actions les plus emblématiques de tous les clubs faisant partie de LaLiga Santander depuis la saison 2005-2006, ainsi que les actions clés de chaque journée de la saison en cours, disponibles en espagnol et en anglais. Les Moments capturent les moments forts de la compétition : dribbles et compétences étonnants, passes décisives extraordinaires, arrêts incroyables, grandes actions défensives et les « golazos » célébrés par des millions de fans dans le monde entier.

« LaLiga est imprégnée d'histoire, de tradition et de moments légendaires et nos fans sont parmi les plus passionnés au monde et nous sommes ravis de leur offrir une nouvelle façon de vivre leurs moments préférés », a déclaré Óscar Mayo, directeur exécutif de LaLiga. « LaLiga Golazos permet aux fans de posséder et de collectionner des actions et des moments de LaLiga de 2005 à aujourd'hui. Nous innovons constamment de nouvelles façons de rapprocher LaLiga, ses clubs et ses joueurs de nos fans et avec notre partenaire, le leader de l'industrie Dapper Labs, nous pouvons leur donner la possibilité de vraiment faire partie de cette expérience. »

Les fans participant à la version bêta pourront accéder au premier lot de packs LaLiga Golazos le 27 octobre, qui est dédié aux actions et aux joueurs légendaires des rencontres les plus féroces et intemporelles de LaLiga, notamment avec le Clásico (FC Barcelona vs Real Madrid CF), le Madrid Derby (Real Madrid CF vs Atlético de Madrid), El Gran Derbi (Real Betis vs Sevilla FC) ou le Basque Derby (Real Sociedad vs Athletic Club), entre autres.

Les stars de LaLiga Ansu Fati (attaquant au FC Barcelona), João Félix (attaquant à l'Atlético de Madrid), Luka Modrić (milieu de terrain au Real Madrid CF) et Marc-André ter Stegen (gardien de but au FC Barcelona) ont été désignés comme les visages de LaLiga Golazos lors de son lancement, et seront présents dans le contenu promotionnel présentant aux fans la plateforme numérique de collection, ainsi que pour les accueillir dans la communauté florissante de LaLiga Golazos qui se construit autour de la plateforme.

« Nous sommes ravis de nous associer à LaLiga pour offrir aux fans de football du monde entier une expérience de collection numérique à la hauteur de leur passion pour le jeu. LaLiga Golazos permettra aux fans de posséder un morceau de l'histoire de LaLiga et de participer à un tout nouveau type de communauté de football qui les reconnaît et les récompense pour leur soutien », a déclaré Jorge Urrutia del Pozo, directeur général de LaLiga Golazos pour Dapper Labs. « Nous sommes ravis qu'Ansu Fati, João Félix, Luka Modrić et Marc-André ter Stegen servent de visage à LaLiga Golazos lors de son lancement, et nous sommes impatients de partager les Moments emblématiques de LaLiga de ces joueurs avec les fans plus tard cette année. »

En plus de la rediffusion et des différents angles des actions les plus remarquables et des réactions ou célébrations des joueurs et des supporters sur le terrain, les Moments LaLiga Golazos comprendront la narration play-by-play ainsi que les statistiques du match et de la performance du joueur en espagnol et en anglais, ce qui en fait le premier produit entièrement bilingue développé par Dapper Labs.

LaLiga Golazos proposera différents types de packs tout au long de la saison. Les fans de la version bêta seront informés à l'avance de la composition des packs, du nombre exact de Moments dans chaque pack, ainsi que des tailles d'édition et des différents objets rares. Les Moments LaLiga Golazos sont classés selon quatre niveaux de rareté : Commun, Peu Commun, Rare et Légendaire. Les Moments les plus rares ont un nombre d'actions inférieur. Chaque Moment porte les marques officielles de LaLiga qui garantissent son authenticité et sa propriété, toutes enregistrées sur la chaîne.

LaLiga Golazos est construite sur la blockchain Flow, une blockchain facile à utiliser et respectueuse de l'environnement, conçue à l'origine par Dapper Labs pour soutenir les expériences des consommateurs à grande échelle. Flow est la blockchain de prédilection des principales organisations et ligues sportives du monde entier. Elle est notamment utilisée pour NBA Top Shot, NFL ALL DAY et UFC Strike. Les fans pourront acheter, vendre ou échanger n'importe lequel de leurs Moments LaLiga Golazos par le biais d'une marketplace dédiée sur Flow, et présenter leurs nouvelles collections numériques sur leurs réseaux sociaux.

Ce partenariat a été organisé par LaLiga North America, la coentreprise entre LaLiga et Relevent Sports qui représente la ligue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour en savoir plus sur LaLiga Golazos et s'inscrire sur la version bêta, les fans peuvent se rendre sur www.laligagolazos.com .

À propos de LaLiga :

LaLiga est une organisation mondiale, innovante et socialement responsable, leader dans le secteur des loisirs et du divertissement. Il s'agit d'une association sportive privée composée des 20 sociétés sportives anonymes (SAD) et clubs de LaLiga Santander et des 22 de LaLiga SmartBank, et chargée d'organiser des compétitions de football professionnel en Espagne. LaLiga est la compétition de football qui compte le plus d'adeptes sur les réseaux sociaux dans le monde, avec plus de 164 millions d'adeptes sur 17 plateformes dans 20 langues différentes. Avec son siège à Madrid (Espagne), elle est présente dans 41 pays à travers onze bureaux et 44 représentants. L'organisation mène son action sociale par le biais de sa Fondation et a été la première ligue de football professionnel au monde à créer une ligue pour les footballeurs déficients intellectuels : LaLiga Genuine Santander.

À propos de Dapper Labs :

Dapper Labs utilise la technologie blockchain pour apporter des NFT et de nouvelles formes d'engagement numérique aux fans du monde entier. Depuis sa création en 2018, Dapper Labs a donné aux passionnés de consommation un véritable enjeu en les rapprochant des marques qu'ils aiment, en créant des communautés engagées et passionnantes auxquelles ils peuvent contribuer, et en produisant de nouvelles voies pour qu'ils deviennent eux-mêmes des créateurs. Les partenaires de studio actuels de Dapper Labs comprennent la NFL, la NFLPA, la NBPA, la WNBA, la WNBPA, LaLiga, Warner Music Group, Ubisoft, Genies et l'UFC. Parmi les investisseurs notables de Dapper Labs figurent Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung et les fondateurs de Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga et AngelList, entre autres. Pour en savoir plus sur les produits et la mission de Dapper Labs, rendez-vous sur dapperlabs.com .

Contact pour les médias : Département de la communication de LaLiga, [email protected] / Tél. : +34 912 055 000 / M +34 616 035 335 ; Dapper Labs, [email protected]

