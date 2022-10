LaLiga e Dapper Labs lançam colecionáveis digitais "LaLiga Golazos" que capturam a natureza épica de ação de LaLiga em campo desde 2005 ao presente

Os fãs podem se inscrever agora na LaLiga Golazos, os primeiros pacotes apresentam os melhores momentos competitivos mais disputados de LaLiga, incluindo ElClásico e Storied Derbies, disponíveis ao público a partir de 27 de outubro

No lançamento, Ansu Fati, João Félix, Luka Modrić e Marc-André ter Stegen serão a face da primeira experiência de colecionável digital totalmente bilíngue desenvolvida por Dapper Labs

MADRID e VANCOUVER, Colúmbia Britânica, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a LaLiga e a Dapper Labs revelaram o nome de sua plataforma digital de colecionável oficialmente licenciada, LaLiga Golazos, e a data de lançamento de seu beta privado e o primeiro lote, 27 de outubro. Para garantir a oportunidade de um lugar no beta privado para comprar, ter e vender os Momentos de LaLiga Golazos, os fãs podem entrar na lista de espera do beta privado em www.laligagolazos.com.

Com LaLiga Golazos, colecione alguns dos momentos mais icônicos da história de LaLiga, com comentários de áudio em espanhol e inglês: dribles e habilidades incríveis, assistências extraordinárias, bloqueios incríveis, grandes ações defensivas e, é claro, os golaços celebrados por milhões de fãs em todo o mundo. (CNW Group/Dapper Labs, Inc.) LaLiga e Dapper Labs anunciaram LaLiga Golazos, a sua plataforma digital de colecionáveis oficialmente licenciada e a data de lançamento do seu beta privado e o seu primeiro lote de vendas em 27 de outubro. (CNW Group/Dapper Labs, Inc.)

Desenvolvida para incorporar o espírito inspirador de ação da LaLiga e seus jogadores, combinado com a paixão de seus fãs em todo o mundo, a LaLiga Golazos aproximará os fãs do esporte que eles amam por meio de vídeos digitais colecionáveis chamados Momentos. "Golazos" (golaços, em português) vem da palavra espanhola que descreve um gol espetacular, mas devido à popularidade do lindo jogo em todo o mundo, seu significado hoje transcendeu fronteiras e idiomas.

LaLiga Golazos apresenta as partidas mais icônicas de todos os clubes participantes da LaLiga Santander desde a temporada 2005-2006, bem como as principais partidas de cada jogo da temporada atual, disponíveis em espanhol e inglês. Os momentos capturam os destaques da competição: incríveis dribles e habilidades, assistências extraordinárias, bloqueios incríveis, grandes ações defensivas e os golaços celebrados por milhões de fãs em todo o mundo.

"LaLiga está enraizada na história, tradição e momentos lendários; nossos fãs são alguns dos mais apaixonados do mundo e estamos entusiasmados em oferecer uma nova maneira para que vivenciem os momentos que amam", disse Óscar Mayo, diretor executivo da LaLiga. "LaLiga Golazos permite que os fãs possuam e coletem jogadas e momentos da LaLiga desde 2005 até o presente. Estamos constantemente inovando novas maneiras de colocar LaLiga, seus clubes e jogadores mais próximos de nossos fãs e, com a nossa parceria com o líder do setor Dapper Labs, podemos oferecer aos fãs a capacidade de realmente fazerem parte dessa experiência fantástica."

Os fãs que participarem do beta privado poderão acessar o primeiro lote dos pacotes da LaLiga Golazos em 27 de outubro, que é dedicada a momentos de jogadas lendárias e jogadores das rivalidades mais ferozes e atemporais da LaLiga, incluindo o ElClásico (FC Barcelona x Real Madrid CF), the Madrid Derby (Real Madrid CF x Atlético de Madri), El Gran Derbi (Real Betis x Sevilla FC) ou the Basque Derby (Real Sociedad x Athletic Club), entre outros.

LaLiga apresenta Ansu Fati (atacante no FC Barcelona), João Félix (atacante no Atlético de Madri), Luka Modrić (meio-campista do Real Madrid CF) e Marc-André ter Stegen (goleiro do FC Barcelona), eles são os rostos escolhidos no seu lançamento para LaLiga Golazos, e estarão no conteúdo promocional apresentando a plataforma digital de itens colecionáveis aos fãs, e lhes darão as boas-vindas na crescente comunidade de LaLiga Golazos que focaliza a plataforma.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a LaLiga para poder oferecer aos fãs de futebol global uma experiência digital de item colecionável que foi desenhada inspirada na sua paixão pelo jogo. LaLiga Golazos permitirá que os fãs possuam um pouco da história da LaLiga e participem de um tipo totalmente novo de comunidade de futebol que os reconhece e dá benefícios por seu fandom", disse Jorge Urrutia del Pozo, gerente geral da LaLiga Golazos para a Dapper Labs. "Estamos entusiasmados por ter os rostos de Ansu Fati, João Félix, Luka Modrić e Marc-André ter Stegen para representar LaLiga Golazos em seu lançamento e mal podemos esperar para compartilhar os momentos icônicos da LaLiga com os fãs ainda neste ano."

Além de reprises da transmissão e de diferentes ângulos das partidas mais destacadas e das reações ou celebrações dos jogadores e fãs em campo, Momentos da LaLiga Golazos incluirão a narrativa descritiva das jogadas, juntamente com as estatísticas da partida e o desempenho do jogador tanto em espanhol quanto em inglês, o que faz dela o primeiro produto totalmente bilíngue desenvolvido pela Dapper Labs.

LaLiga Golazos oferecerá diferentes tipos de pacotes durante toda a temporada. Os fãs do beta privado serão notificados antecipadamente qual será a composição do pacote, o número exato de Momentos em cada pacote, juntamente com a quantidade produzida e diversas raridades. Os Momentos de LaLiga Golazos são classificados por quatro níveis de raridade: Comum, Incomum, Raro e Lendário. Momentos mais raros são produzidos em menor número. Cada Momento apresenta as marcas oficiais da LaLiga, o que garante a sua autenticidade e a sua propriedade, todas registradas em sequência.

LaLiga Golazos é construída com Flow Blockchain, uma blockchain fácil de usar e ecológica originalmente projetada pela Dapper Labs para oferecer suporte em escala para as experiências do consumidor. A Flow tem a blockchain preferida das organizações e ligas esportivas líderes em todo o mundo e é a sede da NBA Top Shot, NFL ALL DAY e da UFC Strike. Os fãs poderão comprar, vender ou negociar qualquer um de seus Momentos da LaLiga Golazos por meio de um mercado dedicado no Flow, bem como mostrar suas novas coleções digitais em seus perfis de mídia social.

Essa parceria foi organizada pela LaLiga North America, uma joint-venture entre a LaLiga e a Relevent Sports, agente da liga nos Estados Unidos, Canadá e México.

Para saber mais sobre LaLiga Golazos e se inscrever para o beta privado, os fãs podem acessar www.laligagolazos.com.

Sobre a LaLiga:

LaLiga é uma organização global, inovadora e socialmente responsável que é líder no setor de lazer e entretenimento. É uma associação esportiva privada composta pelas 20 empresas públicas de esportes limitadas (SADs) e clubes da LaLiga Santander e 22 de LaLiga SmartBank, e é responsável por organizar competições profissionais de futebol na Espanha. LaLiga é a competição de futebol com o maior número de seguidores de mídia social do mundo, com mais de 164 milhões de seguidores em 17 plataformas e 20 idiomas diferentes. Com a sua sede social em Madri (Espanha), se encontra presente também em 41 países, por meio de onze escritórios e 44 representantes. A organização realiza o seu trabalho social por meio de sua fundação e foi a primeira Liga de Futebol Profissional do mundo a estabelecer uma liga para jogadores de futebol com dificuldades intelectuais: LaLiga Genuine Santander.

‍Sobre a Dapper Labs:

A Dapper Labs utiliza a tecnologia blockchain para oferecer NFTs e novas formas de vínculo digital para fãs em todo o mundo. Desde que foi fundada em 2018, Dapper Labs deu aos consumidores entusiastas uma participação real no jogo, aproximando-os das marcas que amam, formando comunidades engajadas e animadas onde podem divertir-se e construindo novos caminhos para que os próprios fãs se tornem criadores. Entre os parceiros atuais do estúdio da Dapper Labs estão NFL, NFLPA, NBPA, WNBA, WNBPA, LaLiga, Warner Music Group, Ubisoft, Genies e UFC. Entre os investidores de destaque da Dapper Labs estão Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung e os fundadores da Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga, AngelList, entre outros. Para mais informações sobre os produtos e a missão da Dapper Labs, acesse dapperlabs.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1915660/Dapper_Labs__Inc__LaLiga_and_Dapper_Labs_Unveil__LaLiga_Golazos.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915661/Dapper_Labs__Inc__LaLiga_and_Dapper_Labs_Unveil__LaLiga_Golazos.jpg

Contato para a imprensa: Departamento de comunicações da LaLiga, [email protected] / t +34 912 055 000 / M +34 616 035 335; Dapper Labs, [email protected]

FONTE Dapper Labs, Inc.

SOURCE Dapper Labs, Inc.