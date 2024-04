L'altimètre radar US-D1, produit phare d'Ainstein, célèbre le cap des 20 000 unités produites avec une réduction des prix

LAWRENCE, Kansas, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Ainstein, un leader de confiance en matière de solutions de détection radar depuis 2015, est heureux d'annoncer que l'altimètre radar US-D1 a franchi une étape majeure de la production à haut volume en livrant sa 20 000e unité ! Commercialisé en 2017 et déployé dans plus de 40 pays, l'US-D1 est l'étalon-or des altimètres radar à courte portée qui fournit des mesures d'altitude fiables et précises, quelles que soient les conditions météorologiques, d'éclairage ou environnementales.

Ainstein's US-D1 Radar Altimeter

Bénéficiant de la confiance de plus de 600 clients, Ainstein exprime sa gratitude aux clients fidèles qui l'ont aidé à atteindre une adoption internationale à grande échelle de son produit phare, l'US-D1. Atteindre ce volume de production nous a permis de collaborer avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie pour étendre les opérations et réduire les coûts globaux des composants que nous souhaitons répercuter sur nos clients. À compter du 22 avril, les clients pourront acheter l'US-D1 pour seulement 499 $ l'unité, contre 599 $ auparavant.

Chez Ainstein, les clients sont nos partenaires dans notre parcours vers l'innovation et l'excellence. Cette décision de réduire le prix de l'US-D1 découle d'un désir profond de veiller à ce que chaque client puisse accéder à une technologie radar de pointe, indépendamment de l'évolution des conditions économiques.

« Nous sommes ravis de partager cette valeur avec nos clients. Chaque unité continuera d'incarner la même qualité, la même fiabilité et la même précision que nos clients attendent désormais », a déclaré Maggie Williams, directrice de la stratégie chez Ainstein.

En partageant les économies de coûts avec les clients, Ainstein vise à favoriser des partenariats à long terme et les succès mutuels. « Nous sommes convaincus qu'en donnant à nos clients un accès abordable à notre technologie radar de pointe, nous pouvons contribuer à leur croissance et à leur prospérité, a ajouté Mme Williams. Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, et leur satisfaction reste notre priorité absolue. »

Pour plus d'informations sur Ainstein, consultez le site https://ainstein.ai ou contactez [email protected] . Ainstein est prêt à fournir un service client et une assistance exemplaires tout au long de cette transition.

À propos d'Ainstein

Ainstein est l'un des principaux fournisseurs de solutions de capteurs radar pour les marchés autonomes de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'Internet des objets (IoT) et du sport. Dédié à l'innovation et à la satisfaction des clients, Ainstein fournit une technologie radar de pointe pour répondre aux besoins en évolution de ses précieux clients. Basé à Lawrence, au Kansas, et soutenu par de grands investisseurs tels que Doosan Bobocat, Ainstein se distingue par son expertise et son réseau mondial d'intégrateurs, de distributeurs, d'investisseurs et de partenaires, pour surmonter les contraintes traditionnelles de l'industrie des radars telles que les problèmes de coût, de poids et de performance.