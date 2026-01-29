Se establece oficialmente la Embajada Romaní en La Haya para establecer relaciones diplomáticas

La embajada está organizada como una fundación y se centra en promover el entendimiento mutuo, combatir los estereotipos y salvaguardar la identidad romaní como patrimonio cultural inmaterial. La reunión tuvo lugar en la residencia de De Rode Olifant en La Haya, donde se reunieron miembros de la junta directiva e invitados.

"Para nosotros, se trata de un estado simbólico, que siempre opera dentro del marco legal de los países en los que vivimos", afirmó el promotor y tesorero Aleksandar Gavrilovic. La embajada no persigue reivindicaciones políticas ni territoriales; se centra en el diálogo y la conexión. "Esto incluye la educación, la cultura, la protección del patrimonio y una representación fiel".

Estos principios están establecidos en la Proclamación de La Haya, que define con más detalle el papel y el posicionamiento de la Embajada Romaní.

Este compromiso con la representación positiva lo encarna Esmeralda Hrustic, representante de una nueva generación. Como joven romaní y notaria en formación, fue elegida presidenta de la embajada por la comunidad romaní. "Para mí, es importante demostrar que las mujeres y los jóvenes pueden y quieren asumir este papel. Con esta embajada, estamos dando juntos un paso sin precedentes. Me enorgullece poder contribuir".

Desde La Haya, se trabaja para desarrollar y conectar cuidadosamente iniciativas en otros países, con los Países Bajos como base estable para la coordinación y la cooperación internacionales. Gavrilovic añadió: "Que esto sea posible aquí dice mucho de los Países Bajos; nos sentimos respaldados para poder desarrollarlo".

El secretario Orhan Galjus se hace eco del ambiente positivo:

"Me alegra enormemente que, en esta reunión, también haya varios empresarios y simpatizantes holandeses que confían en nuestra iniciativa romaní. Este es un momento verdaderamente histórico en el que entramos al mundo de una manera diferente".

La importancia de una Embajada Romaní también es resaltada por socios externos. Adriaan Kamphorst, de Royal Joh. Enschedé —conocido por la producción de material impreso de alta seguridad, como documentos de valor y billetes, y por su reputación de integridad y fiabilidad—, destacó la importancia de un punto de contacto oficial y reconocible para los gobiernos.

"Esperamos sinceramente que esto sea un gran éxito para todas las tribus romaníes y que reciban el reconocimiento que merecen", comentó Kamphorst.

El próximo período se centrará en el establecimiento de relaciones diplomáticas de la Embajada Romaní, el fortalecimiento adicional de las alianzas dentro del ecosistema romaní y el desarrollo cuidadoso hacia la introducción de una afiliación romaní digital y física. A través de esta afiliación romaní, las personas tienen la oportunidad de afirmar de manera visible y administrativa su vinculación cultural y su herencia. En una prueba de concepto posterior, la atención se centrará en el apoyo a personas apátridas y a individuos cuyo estatus deba quedar plenamente y correctamente registrado dentro de los sistemas administrativos nacionales de los países donde la población romaní vive como diáspora.

Primer paso diplomático – Octubre de 2025

"Roma proclaim Sovereign Non-Territorial Roma State"

https://persportaal.anp.nl/artikel/a4f521b6-33c2-4a03-b8e1-0df72933b904/historisch-moment-roma-roepen-soevereine-non-territoriale-roma-staat-uit

Proclamación de Haarlem– Octubre de 2025

https://order.perssupport.nl/file/pressrelease/60410c1d-a0dc-4a2b-815e-1f7b6e02062a/a4f521b6-33c2-4a03-b8e1-0df72933b904/ProclamatievanHaarlem.pdf

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2869522/EN_Den_Haag_Proclamatie_3i_Atlas.pdf

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2871953/RomaAmbassade_V4_ES.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869520/Roma_Intelligence_and_Administration_Agency_RIAA.jpg