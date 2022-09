LambdaTest annonce une subvention de 250 000$ pour les développeurs open source et les projets travaillant sur des cadres/outils de test

LambdaTest, grâce à cette subvention, cherche à soutenir l'innovation open source dans les cadres et les outils de test de logiciels qui auront un impact positif sur la communauté au sens large

SAN FRANCISCO, 17 septembre 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, la principale plate-forme cloud de test de qualité continue, a annoncé une subvention de 250 000$ pour les développeurs open source qui travaillent sur des frameworks et des outils de test. Grâce à cette subvention, LambdaTest cherche à soutenir une innovation profondément enracinée qui repoussera les limites pour l'ensemble de la communauté de l'assurance qualité et des tests.

« Nous sommes ravis d'annoncer la subvention open source de LambdaTest d'une valeur de 249 500 euros (250 000 dollars). C'est l'une des nombreuses initiatives clés que nous voulons prendre pour soutenir l'innovation dans le domaine des tests. L'industrie du logiciel consiste à résoudre les problèmes ensemble, puis à les partager avec le monde entier. », a déclaré Maneesh Sharma, directeur opérationnel, LambdaTest. « Chez LambdaTest, nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup d'innovations que notre communauté open source et de test peut stimuler. Grâce à la subvention, nous espérons déclencher des discussions, fournir des commentaires et partager les apprentissages pour faire avancer notre communauté de testeurs. Nous exécutons déjà les certifications Selenium, Playwright et Appium pour former la communauté. Nous espérons qu'une subvention comme celle-ci sera essentielle pour créer des piles de tests révolutionnaires qui résoudront les problèmes d'aujourd'hui et de demain. »

Les développeurs open source qui travaillent sur des projets sur des cadres et des outils de test et qui ont apporté des contributions importantes ou qui sont responsables d'au moins un projet de test open source peuvent demander la subvention. Ils doivent également avoir un profil GitHub détaillant leur expérience et décrivant leurs contributions aux projets open source et à la communauté. Dans le cadre de la demande de subvention, les candidats doivent décrire comment la subvention aidera leur projet ou leur communauté.

LambdaTest a également créé une collection GitHub sur les cadres et outils de test open source pour que la communauté puisse s'y référer. La société prend également en charge les projets open source avec leurs besoins de test en fournissant des licences de produits gratuites, y compris pour la plateforme de test de navigateur et d'application mobile principale et HyperExecute, une plateforme d'orchestration de test intelligente basée sur IP. Pour en savoir plus sur le programme open source et la subvention de LambdaTest, les candidats intéressés peuvent visiter https://www.lambdatest.com/open-source-grants .

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plate-forme cloud de test de qualité continue qui aide les développeurs et les testeurs à expédier le code plus rapidement. Plus de 7 000 clients et plus de 1 million d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

La plateforme LambdaTest fournit une orchestration de test sécurisée, évolutive et perspicace pour les clients à différents stades de leur cycle de vie DevOps (CI/CD) :

· Test de navigateur et d'application le cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents.

· HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle plate-forme et langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps de test de qualité, aidant ainsi les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://lambdatest.com

