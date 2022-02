LambdaTest anuncia parceria com Codemagic para acelerar testes de aplicativos móveis

SÃO FRANCISCO, 17 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, uma plataforma líder de testes entre navegadores, anunciou uma colaboração com a Codemagic (da Nevercode), uma plataforma popular de CI/CD (integração contínua/entrega contínua) para aplicativos móveis. Essa integração ajudará os desenvolvedores de aplicativos a lançar um aplicativo móvel estável e seguro no mercado em um ritmo acelerado.

A Codemagic é uma ferramenta de CI/CD para aplicativos móveis que também suporta testes. Com a Codemagic, é possível automatizar todo o pipeline de desenvolvimento, testes e lançamentos do Flutter, React Native, Ionic, Cordova, que são nativos do Android, além de aplicativos para iOS. Com a integração da LambdaTest e da Codemagic, os usuários poderão realizar testes de aplicativos móveis na nuvem de dispositivos reais da LambdaTest como parte de seu fluxo de trabalho da Codemagic. Para testar aplicativos, os usuários precisarão de uma solicitação cURL para enviar aplicativos para os ambientes de testes da LambdaTest (automação em tempo real e de aplicativos) por meio da Codemagic. Para configurar os testes, os usuários precisarão de um nome de usuário e de uma chave de acesso da LambdaTest, que pode ser encontrada na seção Perfil da conta na LambdaTest.

"Desde nosso início, temos trabalhado consistentemente para garantir que a plataforma LambdaTest continue fazendo parte do ecossistema integrado de testes. Os desenvolvedores e testadores utilizam várias ferramentas para realizar seu trabalho, e é importante que essas ferramentas conversem entre si. Essa nova integração, que agora faz parte das mais de 120 integrações da LambdaTest, possibilitará o desenvolvimento unificado e estável de aplicativos entre as equipes de testes e desenvolvimento. Procuraremos continuamente aumentar nossas integrações no futuro para garantir a facilidade de trabalho para nossos usuários finais", disse Asad Khan, CEO da LambdaTest.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a LambdaTest", disse Liina Laul, agente de marketing analítico da Codemagic. "A integração com a LambdaTest acelerará o ciclo de vida do desenvolvimento móvel para os usuários, permitindo que eles desenvolvam, implementem e enviem aplicativos de qualidade de forma mais rápida e eficiente."

A LambdaTest oferece testes manuais e automatizados de aplicativos em mais de três mil dispositivos Android e iOS reais. Os usuários podem testar os desenvolvimentos dos aplicativos continuamente em sua plataforma em nuvem para obter feedback rápido e abrangente. Os usuários podem reduzir significativamente o tempo de ciclo com execução de teste paralelo e até mesmo depurar em qualquer lugar.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de execução de testes líder que permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de internet e aplicativos móveis em mais de três mil navegadores, versões de navegador e ambientes de sistema operacional diferentes. Com um portfólio robusto de produtos, os usuários agora podem acelerar a execução de testes em escala e obter ciclos de liberação mais rápidos. Mais de 500 empresas e mais de 600 mil usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest.

FONTE LambdaTest

