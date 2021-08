Lançamento do 50 Best Restaurants do Oriente Médio e do Norte da África em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2022

O lançamento da lista 50 Best Restaurants do Oriente Médio e do Norte da África será a primeira vez desde 2013, ocasião em que o 50 Best Restaurants da Ásia e o 50 Best Restaurants da América Latina foram criados, que a organização divulga uma nova lista de restaurantes regionais e um programa de prêmios.

O evento será sediado na capital dos Emirados Árabes Unidos em parceria com o departamento de cultura e turismo de Abu Dhabi de 4a 11 de fevereiro, com a cerimônia de gala da premiação a ser realizada em 7de fevereiro. A lista inaugural 50 Best Restaurants do Oriente Médio e do Norte da África será divulgada ao vivo em contagem regressiva, juntamente com uma série de prêmios especiais. O ranking refletirá as melhores experiências em restaurantes reunidas por um júri de mais de 250 participantes, formado por especialistas anônimos em restaurantes de 19 países de toda a região.

William Drew, diretor de conteúdo da 50 Best, afirmou: "Não poderíamos estar mais entusiasmados em lançar nosso novo programa de premiação de restaurantes regionais para o Oriente Médio e o Norte da África com o respaldo de nosso parceiro de destino anfitrião, o departamento de cultura e turismo de Abu Dhabi. A diversidade da culinária e restaurantes desta vasta região garantirá que esta nova lista seja um complemento indispensável para o cenário gastronômico internacional. Estamos muito entusiasmados que Abu Dhabi seja o anfitrião da cerimônia de premiação, já que a capital dos Emirados Árabes Unidos vem se estabelecendo como uma força culinária nos últimos anos."

Este lançamento representa um avanço significativo no esforço contínuo da 50 Best para inspirar as pessoas a viajar, explorar e buscar novas aventuras culinárias, destacando chefs promissores e tendências gastronômicas e mostrando a sutileza e a complexidade de várias cozinhas de todo o mundo. Os principais eventos do programa de Abu Dhabi, incluindo jantares colaborativos e uma série de Masterclasses com chefs ao vivo, serão abertos para os amantes da culinária mediante compra de ingressos.

