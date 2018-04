Lançamento do armazenamento modular em pool NVMe all-flash com o novo Supermicro RSD 2.1

O Supermicro RSD capacita os fornecedores de serviços em nuvem, empresas de telecomunicações e empresas da Fortune 500 a construírem seus próprios centros de dados definidos por software rápidos e eficientes ou expandirem aqueles já existentes. O Supermicro RSD é baseado no Projeto de Escala de Rack da Intel® (Intel® RSD), que é uma arquitetura de centro de dados alinhada com a indústria e construída com base em padrões abertos. O Intel RSD ajuda grandes centros de dados a suportar novas aplicações centralizadas nos dados, as quais exigem grandes quantidades de armazenamento super rápido para serem compartilhados enquanto permitem aumento na velocidade, agilidade e automação. Em um ambiente de crescimento explosivo dos centros de dados, o Intel RSD fornece um modelo de estrutura com mais flexibilidade e escalabilidade, segurança mais elevada e melhor controle, enquanto proporciona economias substanciais em despesas de capital (capex) e despesas operacionais (opex).

O Supermicro RSD gerencia racks de servidores, armazenamento e redes desagregados com as interfaces de programação de aplicações (APIs) Redfish Restful, padrões da indústria, que continuam consistentes com fornecedores diferentes e inúmeras gerações de servidores. O Supermicro RSD 2.1, suporta armazenamento NVMe desagregado de alto desempenho e alta densidade para eficiência radicalmente melhorada do centro de dados, aumento na sua utilização e custos mais baixos. Baseada na especificação Intel RSD versão 2.1, a chegada desta tecnologia marca o início de uma mudança de paradigma para implantar pools de recursos verdadeiramente desagregados em centros de dados de larga escala, que melhoram radicalmente a eficiência do centro de dados, aumentam a utilização e reduzem os custos.

"Ocupando somente 1U de espaço no rack, nossos sistemas de armazenamento NVMe all-flash suportam 32 SSDs NVMe de 2,5" com hot-swap (troca durante a operação) para meio petabyte de armazenamento de alto desempenho com o Supermicro RSD 2.1, o qual pode ser compartilhado por 12 hosts simultaneamente", disse Charles Liang, Presidente e CEO da Supermicro. "Com nós de servidores dinamicamente modulares, utilização eficiente do armazenamento e recursos computacionais independentemente atualizáveis, nossas soluções RSD 2.1 com armazenamento NVMe em pool avançado são perfeitas para centros de dados de hiperescala eficientes e flexíveis. Na verdade, já implantamos estes sistemas de 32 drives que executam cargas de trabalho em Hadoop para uma importante empresa automobilística".

Para melhor compatibilidade, o Supermicro RSD 2.1 funciona em todos os servidores e sistemas de armazenamento da geração X11, suportando processadores Intel® Xeon® Scalable, bem como os servidores e sistemas de armazenamento da geração X10 da Supermicro, suportando a família de processadores Intel® Xeon® E5-2600 v4. Esta compatibilidade entre gerações de hardware oferece aos clientes da Supermicro proteção do investimento e a flexibilidade para construir novos centros de dados ou expandir os seus centros de dados já existentes. Além disso, o Supermicro RSD 2.1 está firmemente integrado com outras camadas de softwares de gerenciamento de centro de dados tais como o OpenStack usando APIs Restful Pod Manager que permitem implementação completa de infraestrutura em nuvem.

A maneira tradicional de ampliação dos recursos de um centro de dados envolve frequentemente a adição de nós de servidores com computação, rede e taxas de armazenamento fixas. Devido aos diferentes ciclos de vida destes recursos, uma atualização generalizada de todo o conjunto de nós de servidores, frequentemente levará a uma retirada prematura de investimentos valiosos e subutilização de recursos. É por isso que as soluções de armazenamento NVMe da Supermicro que economizam recursos e são desagregadas, como a NVMe-oF (NVMe over Fabric) são tão importantes para os clientes que querem construir centros de dados de grande escala mais eficientes e flexíveis.

Para mais informações, assista ao vídeo de economia de recursos do Supermicro RSD 2.1: https://www.youtube.com/watch?v=84AL3V4HuJ4. Os detalhes sobre o Supermicro RSD também estão disponíveis no endereço: http://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm.

Outros principais recursos do Supermicro RSD 2.1 incluem:

Um painel interativo que fornece aos administradores do centro de dados uma visão geral de todos os ativos físicos sob o controle do RSD

Uma visão interativa e topológica do rack físico e do chassi no Supermicro Pod Manager UI. Os administradores podem adicionalmente selecionar chassis no rack para aprofundarem-se nos detalhes ao nível dos componentes, tais como o endereço IP do BMC, posição física no rack e capacidades relacionadas.

Análises e telemetria sobre a visão do sistema, utilização, CPU, memória e módulos compostos. Os dados históricos não irão somente ajudar os usuários a entenderem como seus sistemas foram usados, mas também poderão predizer possíveis comportamentos futuros do sistema.

Os clientes podem avaliar hoje mesmo a flexibilidade, desempenho, eficiência e a capacidade de gerenciamento dos sistemas RSD 2.1 da Supermicro, nos Centros da Solução RSD da Supermicro. Cada centro suporta tanto visitas no local quanto acesso remoto, permitindo que os clientes configurem, de forma dinâmica, recursos de hardware para cargas de trabalho específicas usando a interface gráfica do usuário (GUI - graphical user interface) RSD ou a interface de linha de comando (CLI - command-line interface).

Para experimentar os centros da solução Supermicro RSD e começar a usá-la com suas próprias cargas de trabalho, entre hoje em contato com a Supermicro, no endereço: total_solutions@supermicro.com

