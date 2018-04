Presentación del almacenamiento componible all-flash NVMe agrupado con el nuevo sistema Supermicro RSD 2.1

Supermicro RSD capacita a los proveedores de servicios en la nube, empresas de telecomunicaciones y de la lista Fortune 500 para construir centros de datos definidos por software que sean ágiles y eficientes, o bien para ampliar los ya existentes. Supermicro RSD está basado en Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD), una arquitectura para centros de datos desarrollada con base en estándares abiertos. Intel RSD ayuda a los grandes centros de datos a acomodar nuevas aplicaciones centradas en datos que requieren grandes volúmenes de almacenamiento célere para poder ser compartidos al tiempo que permiten una mayor velocidad, agilidad y nivel de automatización. En un entorno de crecimiento monumental de centros de datos, Intel RSD proporciona un esqueleto para la infraestructura con mayor flexibilidad y escalabilidad, un más elevado nivel de seguridad y control, además de proporcionar ahorros en desembolsos de capital y gastos operativos.

Supermicro RSD gestiona racks de servidores desagregados, sistemas de almacenamiento y redes con las API Redfish Restful, las cuales son estándar en el sector y sistemáticas para diferentes proveedores y diversas generaciones de servidores. Supermicro RSD 2.1 es compatible con sistemas de alto rendimiento, elevada densidad y de almacenamiento NVMe desagregado para generar una espectacular mejora de la eficiencia de centros de datos, un uso ampliado y una reducción de costes. En base a la especificación de la versión 2.1 de Intel RSD, la llegada de esta tecnología marca el inicio de un cambio de paradigma para poder implementar conjuntos de recursos realmente desagregados en centros de datos de gran envergadura, haciendo posible conseguir una espectacular mejora de la eficiencia de centros de datos, un uso ampliado y una reducción de costes.

"Ocupando solamente un espacio de rack de 1U, nuestros sistemas de almacenamiento all-flash NVMe admiten hasta 32 unidades SSD NVMe de 2.5" e intercambio en caliente para medio petabyte de almacenamiento de alto rendimiento gracias a la solución Supermicro RSD 2.1, con la que es posible compartir el almacenamiento entre 12 servidores simultáneamente", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Gracias a los nodos de servidores componibles de manera dinámica, un uso eficiente del espacio de almacenamiento y a recursos de computación que se pueden actualizar de manera independiente, nuestras soluciones RSD 2.1 con almacenamiento avanzado NVMe agrupado son ideales para centros de datos a hiperescala eficientes y flexibles. De hecho, ya implementamos estos sistemas con 32 unidades en cargas de trabajo Hadoop para una gran empresa de automoción".

Para una compatibilidad óptima, es posible utilizar Supermicro RSD 2.1 en todos los servidores de la generación X11 y sistemas de almacenamiento compatibles con los procesadores Intel® Xeon® Scalable, así como con los servidores Supermicro de la generación X10 y sistemas de almacenamiento compatibles con la familia de procesadores E5-2600 v4 de Intel® Xeon®. Esta compatibilidad que abarca diferentes generaciones ofrece a los clientes de Supermicro una protección de su inversión, así como la flexibilidad para construir nuevos centros de datos o bien ampliar los ya existentes. Asimismo, el sistema Supermicro RSD 2.1 está íntimamente integrado con otras capas de software de gestión de centros de datos como OpenStack, mediante el uso de las API de administración de pod Restful, las cuales permiten la implementación de una infraestructura en la nube de extremo a extremo.

La forma convencional de ampliar los recursos de centros de datos suele implicar añadir nodos de servidores con porcentajes fijos de computación, red y almacenamiento. Debido a los diferentes ciclos de vida de estos recursos, una actualización conjunta para todos los nodos de servidores lleva frecuentemente a la prejubilación de importantes inversiones y a un uso parcial de los recursos. Por ese motivo, las soluciones de almacenamiento NVMe desagregadas de Supermicro que ahorran recursos, como la NVMeoF (NVMe sobre estructura), resultan tan importantes para los clientes que quieren poner en marcha centros de datos a hiperescala más eficientes y flexibles.

Para obtener más información, vea este vídeo de la solución RSD 2.1 de Supermicro con la que ahorrar recursos: https://www.youtube.com/watch?v=84AL3V4HuJ4. Puede consultar más información sobre las soluciones RSD de Supermicro en http://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm.

Otras de las principales prestaciones de Supermicro RSD 2.1:

Un panel de datos interactivo que ofrece a los administradores de centros de datos una visión general de los activos físicos administrados por el sistema de RSD.

Una visión interactiva y topológica del rack físico y los bastidores a través de la interfaz de usuario del gestor de pods de Supermicro. Los administradores pueden seleccionar más bastidores del rack para ahondar en los detalles dentro del nivel de los componentes como la dirección IP BMC, la posición física en el rack y otras funciones relacionadas.

Funciones analíticas y de telemetría sobre la visión general del sistema, uso, CPU, memoria y nodos compuestos. Los datos históricos no solo ayudan a los usuarios a entender el uso que se hace de sus sistemas, sino que son capaces de predecir el comportamiento futuro del sistema.

Los clientes pueden evaluar la flexibilidad, el rendimiento, la eficiencia y la capacidad de gestión de los sistemas RSD 2.1 de Supermicro de hoy a través de los centros de soluciones RSD de Supermicro. Cada centro presta asistencia tanto a través de visitas in situ como mediante acceso remoto, lo permite a los clientes configurar de manera dinámica los recursos de hardware para cargas de trabajo específicas mediante el uso de la interfaz gráfica de usuario (GUI) RSD o la interfaz de línea de comando (CLI).

Para vivir la experiencia de los centros de soluciones RSD de Supermicro y empezar a probar la solución en sus propias cargas de trabajo, póngase en contacto con Supermicro hoy en: ="file://10.86.178.61/Users/Andrew.Scharf/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CJCFPDHI/total_solutions@supermicro.com" rel="nofollow" target="_blank">total_solutions@supermicro.com.

