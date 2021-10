Lançamento do Prodigy para melhor purificação de peptídeos

-- Resolução melhorada e separação de impurezas de peptídeos

-- Purificação mais fácil de peptídeos hidrofóbicos

-- Transferência direta de analítica para escala preparadora

MATTHEWS, Carolina do Norte, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A CEM Corporation tem o orgulho de anunciar o lançamento do novo sistema de cromatografia líquida preparativa de alto desempenho (HPLC) Prodigy™. O segredo para o sistema é seu recurso único de temperatura elevada que oferece recursos aprimorados de resolução e separação além do HPLC tradicional de preparação. O Prodigy foi desenvolvido com foco na melhoria da purificação das biomoléculas, como peptídeos sintéticos que muitas vezes enfrentam dificuldades de purificação devido a apenas diferenças sutis com suas impurezas sintéticas. Os recursos do Prodigy podem ser utilizados com diâmetros de coluna de até 50mm que permitem carregar >1g de peptídeo por injeção.