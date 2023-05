Lancement à Shanghai d'un répertoire des produits agricoles du Guizhou

SHANGHAI, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le répertoire des produits agricoles du Guizhou a été lancé à Shanghai pour faire connaître au monde entier 80 marques agricoles exceptionnelles.

Directory of Guizhou Agricultural Products was launched in Shanghai to introduce 80 outstanding agricultural brands to the world.

La province de Guizhou, située dans le sud-ouest de la Chine, est réputée pour la qualité de son environnement, la fertilité de son sol et la richesse de sa biodiversité. Le répertoire comprend 14 catégories qui ont été soigneusement sélectionnées et évaluées par des experts au cours des deux dernières années. Ces marques sélectionnées appartiennent au domaine public et peuvent être partagées par des produits agricoles qualifiés provenant de leurs zones désignées. Le répertoire comprend trois marques agricoles nationales, les dix premières marques provinciales du Guizhou, neuf marques de ville/préfecture, ainsi que des informations détaillées sur ces marques.

Le répertoire a été dévoilé aujourd'hui lors de la cérémonie de lancement au Centre de convention et d'exposition international de Shanghai, organisée conjointement par le département de l'agriculture et des affaires rurales de la province du Guizhou et la Commission du développement et de la réforme du Guizhou. Bu Tao, directeur adjoint du département de l'agriculture et des affaires rurales de la province du Guizhou, a présenté le répertoire et prononcé un discours.

Au cours de cette cérémonie, des représentants des principales marques agricoles du Guizhou ont présenté leurs produits, notamment les graines des larmes-de-job, les champignons du Guizhou, le thé du Guizhou et le thé Duyun Maojian.

Tian Xiaohong, secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce international de la Route de la soie (SRCIC), a déclaré : « Cette conférence témoigne de la détermination et de la confiance de la province de Guizhou pour développer les marques agricoles de la série « Gui ». La SRCIC tirera parti de la puissance de notre plateforme et de nos canaux pour aider l'industrie agricole du Guizhou, les entreprises et les marques à trouver des partenaires sur le marché mondial. Nous espérons pouvoir contribuer au développement de l'industrie agricole unique du Guizhou. »

Légende : Le répertoire des produits agricoles du Guizhou a été lancé à Shanghai afin de faire connaître au monde entier 80 marques agricoles exceptionnelles.

