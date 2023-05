Verzeichnis der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus Guizhou in Shanghai eingeführt

SHANGHAI, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das Verzeichnis der landwirtschaftlichen Produkte aus Guizhou wurde in Shanghai eingeführt, um 80 herausragende landwirtschaftliche Marken der Welt vorzustellen.

Guizhou liegt im Südwesten Chinas und ist bekannt für seine saubere Umwelt, seine fruchtbaren Böden und seine reiche biologische Vielfalt. Das Verzeichnis umfasst 14 Kategorien, die in den vergangenen zwei Jahren von Experten sorgfältig ausgewählt und bewertet wurden. Diese ausgewählten Marken sind frei zugänglich und können von qualifizierten landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus den entsprechenden Gebieten genutzt werden. Das Verzeichnis enthält drei landwirtschaftliche Marken auf nationaler Ebene, die 10 wichtigsten Marken auf Provinzebene von Guizhou, neun Marken auf Stadt-/Präfektur-Ebene sowie detaillierte Informationen zu diesen Marken.

Das Verzeichnis wurde heute bei der Eröffnungszeremonie im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center vorgestellt, die gemeinsam vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Guizhou und der Entwicklungs- und Reformkommission von Guizhou organisiert wurde. Bu Tao, stellvertretender Direktor des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Guizhou, ging auf das Verzeichnis ein und hielt eine Grundsatzrede.

Während der Zeremonie stellten Vertreter führender landwirtschaftlicher Marken aus Guizhou ihre Produkte vor, darunter Xinren Coix-Samen, Guizhou-Pilze, Guizhou-Tee und Duyun Maojian-Tee.

Tian Xiaohong, der stellvertretende Generalsekretär der Internationalen Handelskammer Seidenstraße, sagte: „Durch diese Konferenz können wir die Entschlossenheit und das Vertrauen der Provinz Guizhou in die Entwicklung der „Gui"-Reihe von Agrarmarken sehen. Das SRCIC wird die Stärke unserer Plattform und Kanäle nutzen, um der Agrarindustrie, Unternehmen und Marken aus Guizhou zu helfen, Partner auf dem globalen Markt zu finden. Hoffentlich können wir zur Entwicklung der einzigartigen Agrarindustrie von Guizhou beitragen."

Bildunterschrift: Das Directory of Guizhou Agricultural Products wurde in Shanghai ins Leben gerufen, um der Öffentlichkeit 80 herausragende Landwirtschaftsmarken vorzustellen.

