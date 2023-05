Lanzamiento en Shanghái del directorio de productos agrícolas de Guizhou

SHANGHÁI, 15 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- El directorio de productos agrícolas de Guizhou se presentó en Shanghái para dar a conocer al mundo 80 marcas agrícolas destacadas.

Directory of Guizhou Agricultural Products was launched in Shanghai to introduce 80 outstanding agricultural brands to the world.

Guizhou, situada en la región suroccidental de China, es conocida por su medio ambiente limpio, su suelo fértil y sus ricos recursos en biodiversidad. El directorio incluye 14 categorías que han sido cuidadosamente seleccionadas y evaluadas por expertos en los dos últimos años. Estas marcas seleccionadas son de dominio público y pueden ser compartidas por productos agrícolas cualificados de sus zonas designadas. El directorio incluye tres marcas agrícolas de nivel nacional, las 10 mejores marcas de nivel provincial de Guizhou, nueve marcas de nivel de ciudad/prefectura, así como su información detallada.

El directorio ha sido presentado hoy en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Exposición Universal de Shanghái, en una ceremonia organizada conjuntamente por el Departamento de Agricultura y Asuntos Rurales de la provincia de Guizhou y la Comisión de Desarrollo y Reforma de Guizhou. Bu Tao, subdirector del Departamento de Agricultura y Asuntos Rurales de la Provincia de Guizhou, se refirió a la guía y pronunció un discurso de apertura.

Durante la ceremonia, los representantes de las principales marcas agrícolas de Guizhou presentaron sus productos, como las semillas de coix de Xinren, las setas de Guizhou, el té de Guizhou y el té Maojian de Duyun.

Tian Xiaohong, vicesecretario general de la Cámara de Comercio Internacional de la Ruta de la Seda, declaró: "A través de esta conferencia, podemos ver la resolución y la confianza de la provincia de Guizhou en el desarrollo de la serie 'Gui' de marcas agrícolas. La SRCIC aprovechará el poder de nuestra plataforma y nuestros canales para ayudar a la industria, las empresas y las marcas agrícolas de Guizhou a encontrar socios en el mercado mundial. Esperamos poder contribuir al desarrollo de la industria agrícola única de Guizhou".

