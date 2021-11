Lancement d'un cours sur la sécurité du mercure pour les dentistes en plusieurs langues

Le programme est basé sur la méthode de l'IAOMT Technique de retrait sûr des amalgames au mercure (SMART) de l'IAOMT Il s'agit d'une série de précautions spéciales que les dentistes peuvent appliquer pour protéger les patients, eux-mêmes, le personnel de leur cabinet et l'environnement en réduisant considérablement les niveaux de mercure qui peuvent être libérés pendant le processus de retrait des amalgames. Le cours de l'IAOMT comprend des articles de journaux pertinents évalués par des pairs sur le sujet, ainsi que des activités vidéo et des ressources scientifiques pratiques qui expliquent l'objectif des mesures de sécurité et la manière de les mettre en œuvre dans un cadre clinique.

« C'est un moment historique pour la dentisterie », explique David Edwards, DMD, président de l'IAOMT. « Les plombages dentaires de couleur argentée contenant du mercure sont utilisés depuis les années 1800 et le sont encore aujourd'hui. Cependant, les nations du monde ont récemment convenu de réduire l'utilisation du mercure grâce à l'initiative du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) Traité de Minamata sur le mercure. Il est donc clairement temps pour les dentistes d'apprendre ces pratiques cruciales et actualisées pour la sécurité du mercure. »

L'IAOMT a examiné la littérature scientifique relative au mercure dentaire depuis la création de l'organisation à but non lucratif en 1984. Ces recherches ont conduit le groupe à sensibiliser d'autres personnes à l'importante nécessité de mettre fin à l'utilisation du mercure, une neurotoxine connue, dans les amalgames dentaires, en raison des risques graves pour la santé des patients et des professionnels des soins dentaires et de l'impact dévastateur des rejets nocifs de mercure dentaire dans l'environnement.

Le site IAOMT est un membre accrédité du Partenariat mondial sur le mercure de l'UNEP et a participé aux négociations qui ont abouti au traité de Minamata sur le mercure. Les représentants de l'IAOMT ont également été des témoins experts sur la nécessité d'éliminer le mercure dentaire devant le Congrès américain, la Food and Drug Administration (FDA), Santé Canada, le ministère de la Santé des Philippines, le Comité scientifique de la Commission européenne sur les risques sanitaires émergents et nouvellement identifiés, et d'autres organismes gouvernementaux dans le monde.

