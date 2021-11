Quecksilber-Sicherheitskurs für Zahnärzte in mehreren Sprachen gestartet

CHAMPIONSGATE, Fla., 23. Nov. 2021 /PRNewswire/ -- Die International Academy of Oral Medicine and Toxicology (IAOMT) freut sich, bekannt zu geben, dass ihr renommierter Quecksilber-Sicherheitskurs jetzt für Zahnärzte auf der ganzen Welt in Englisch, Französisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch verfügbar ist. Darüber hinaus wird der Kurs über ein neues, benutzerfreundliches Online-Lernsystem angeboten, so dass Zahnärzte überall lernen können, wie sie die Quecksilberbelastung durch Amalgamfüllungen, die alle etwa 50 % Quecksilber enthalten, verringern können.