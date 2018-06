Lancement des smartphones primés de Honor sur les marchés d'Amérique latine

La marque Honor promet d'élever l'expérience mobile pour la génération Internet sensible aux prix et néanmoins intransigeante, qui souhaite exprimer son individualité intense via des produits uniques, tout en répondant à ses besoins en termes de qualité, de conception et de toutes nouvelles fonctionnalités haut de gamme. Cette expansion permet à Honor de tenir sa promesse à l'égard des clients d'Amérique latine, en leur fournissant des produits imbattables offrant des performances, une conception et une accessibilité exceptionnelles.

Évoquant l'excitation de la société autour de cette nouvelle expansion, George Zhao, président de Honor a déclaré : « Notre objectif consiste à faire partie des cinq meilleures marques de smartphones d'ici 2020. L'Amérique latine est l'un des marchés de smartphones offrant la croissance la plus rapide au monde, et se caractérise par une demande accrue pour davantage de choix. Honor est idéalement positionnée pour répondre à ce besoin inexploité, grâce à la force de sa gamme de produits ainsi qu'à son ADN de marque. Nous nous engageons à investir dans ce marché clé, et cette expansion n'est que le début de nos projets pour la région. »

En tant que jeune marque fondée il y a quatre ans, Honor croît à un rythme inimaginable à l'échelle mondiale. Sur le marché domestique, Honor a surpassé toutes les e-marques de smartphones en Chine entre janvier et décembre 2017, à la fois en termes de volume des ventes et de chiffre d'affaires, d'après le cabinet d'étude de marché indépendant Sino. Honor a récemment été couronné double champion du Festival du shopping « 618 » (l'un des plus grands événements de vente en ligne à l'échelle du pays, qui a lieu chaque année le 18 juin). Honor a enregistré le volume des ventes cumulatif le plus élevé sur la période du festival, et se place en première position en termes de volume quotidien des ventes dans la catégorie des smartphones. Au-delà de la Chine, Honor a également démontré sa force et sa popularité en enregistrant des ventes exceptionnelles au cours de la saison de shopping du Black Friday en Europe et aux États-Unis. Grâce à une incroyable croissance de sa part de marché, Honor s'est également positionnée à la 3e place sur le marché russe pendant 12 mois consécutifs, d'après le rapport GFK 2018. Il convient de mentionner qu'un million d'unités du Honor 10, produit phare de Honor, ont été vendues à travers le monde en seulement 26 jours, ce qui constitue un record parmi tous les smartphones de Honor.

Eric Che, président de Honor Amérique, a déclaré : « Les clients d'Amérique latine attendaient impatiemment ce moment. Nous sommes ravis de proposer enfin notre marque et nos produits dans cette région, et sommes persuadés que les utilisateurs d'Amérique latine feront rapidement partie de notre clientèle d'amateurs mondiaux dévoués, qui reconnaissent la valeur unique de nos appareils intelligents. »

L'expansion de la société de smartphones en Amérique latine fait suite à sa récente entrée en Turquie, au Vietnam, en Thaïlande et en Indonésie plus tôt dans l'année. Présente dans plus de 74 pays et régions, Honor compte désormais plus de 100 millions d'amateurs à travers le monde. À l'avenir, Honor se développera davantage à la fois sur le marché domestique et sur les marchés étrangers, et fournira tous les efforts pour améliorer l'expérience mobile quotidienne des consommateurs.

Honor View10 – le produit phare doté de l'IA

Découvrez la puissance de l'IA avec le Honor View10. Le Honor View10 offre une technologie d'IA de pointe et des performances exceptionnelles ultimes. Doté d'une unité de traitement de réseau neuronal (Neural-Network Processing Unit, NPU) pour délivrer des fonctionnalités d'IA et des performances offrant une performance améliorée et plus rapide, le Honor View10 est un vainqueur absolu, qui a été récompensé par les médias dans la liste des prix du « Best of CES 2018 » en janvier.

Honor 7X – le meilleur téléphone plein écran pour les jeunes

Le Honor 7X est irrésistible à la fois en termes de performance et de prix. Doté du puissant processeur huit cœurs Kirin 659, d'un processeur graphique (GPU) et d'un affichage plein écran, le Honor 7X est un monstre de jeu idéal à un prix compétitif. Sa réputation parle d'elle-même. Sur le marché chinois, le Honor 7X s'est vendu à 300 000 unités dans les deux premières heures de commercialisation sur Tmall.com, à l'occasion des ventes de la « Journée des célibataires » en novembre de l'an dernier. À ce jour, les smartphones de la gamme X connaissent une popularité commerciale à travers le monde. Le 7X se positionne systématiquement en tête des ventes de détail d'après la liste d'Amazon aux États-Unis, et a même fait l'objet d'une rupture de stock.

Honor 7A – le plus accessible smartphone doté du déverrouillage par reconnaissance faciale

Smartphone le plus accessible de sa catégorie, le Honor 7A offre le déverrouillage par reconnaissance faciale ainsi qu'une bonne mémoire. Doté à la fois d'un affichage plein écran bord à bord sans cadre, d'un puissant processeur huit cœurs à 1,8 GHz, et d'un design métallique élégant, le Honor 7A permet aux consommateurs d'en voir davantage, de capturer davantage, et de s'exprimer davantage. En offrant une combinaison de pointe en termes de technologie, de conception et de performance à un niveau de prix inégalé, le Honor 7A s'efforce d'inspirer l'action, de favoriser la créativité, et de permettre aux consommateurs d'explorer les niveaux de possibilité les plus élevés.

Honor 7S – un produit révolutionnaire pour les nouveaux utilisateurs de smartphone

Doté d'un affichage plein écran, d'un puissant receveur, de flashs LED sur les appareils photos avant et arrière, d'une gestion intelligente de la batterie, de trois emplacements incluant double SIM et micro-SD, le Honor 7S surpasse les performances de tous les autres téléphones de sa catégorie. Jamais un smartphone aussi performant et élégant n'a été accessible à une nouvelle génération d'utilisateurs de smartphone, leur fournissant une expérience haut de gamme pour mieux voir, entendre de manière plus claire et faire plus.

À propos de Honor

Honor est l'une des principales e-marques de smartphones. Conformément à son slogan « For the Brave » (pour les plus courageux), la marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur supérieures, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. En faisant cela, Honor se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

