Титулованные смартфоны Honor выходят на латиноамериканский рынок

В основе концепции Honor лежит заявленное стремление предоставить расширенные мобильные функции экономному и при этом бескомпромиссному поколению Y, привыкшему к удобству Интернета и желающему выразить свою яркую индивидуальность посредством уникальных продуктов, одновременно удовлетворяя их потребности с точки зрения качества, дизайна и новейших премиальных функций. Выход на новые рынки позволяет Honor сдержать свое обещание перед клиентами в Латинской Америке и представить им непревзойденные продукты, отличающиеся превосходными показателями производительности, дизайна и доступности.

Комментируя воодушевленный настрой компании в отношении новых рынков, президент Honor Джордж Чжао (George Zhao) отметил: «Наша цель - к 2020 году войти в пятерку ведущих смартфонов мира. Латинская Америка - один из самых быстро развивающихся мировых рынков для подобных гаджетов, демонстрирующий растущий спрос на разнообразие представляемых вариантов. Honor располагает всем необходимым для удовлетворения этого актуального спроса - в первую очередь, при помощи нашего обширного портфеля продуктов и уникальной бренд-концепции. Мы намерены вкладывать значительные средства в освоение данного ключевого рынка и текущая экспансия представляет собой лишь первый шаг в реализации наших амбициозных планов в этом регионе».

Молодой четырехлетний бренд Honor развивается в глобальном масштабе поистине невообразимыми темпами. Согласно данным независимого специалиста по рыночным исследованиям Sino, на внутреннем рынке торговая марка в период с января по декабрь 2017 года обошла всех своих электронных конкурентов по объемам продаж и суммам дохода. Недавно Honor стал двойным чемпионом Шоппинг-фестиваля «618» (одной из крупнейших в Китае онлайн-распродаж, проходящей каждый год 18 июня). Бренд продемонстрировал самые высокие совокупные показатели продаж в ходе фестиваля и занял первое место по показателям дневного объема реализации в категории «Смартфоны». За пределами Китая Honor также показал свои преимущества и растущую популярность в ходе последних распродаж по случаю Черной пятницы в Европе и США. Располагая значительной долей рынка, Honor вот 12 месяцев подряд занимает 3-е место на российском рынке, что подтверждается отчетом GFK за 2018 год. Следует отметить, что продажи флагманского продукта бренда - модели Honor 10, - достигли одного миллиона единиц всего за 26 дней с момента выпуска на рынок, поставив абсолютный рекорд для всех смартфонов Honor.

Президент подразделения Honor America Эрик Чэ (Eric Che) заявил: «Латиноамериканские потребители ждали этого момента с нетерпением. Мы рады наконец представит наш бренд в этом регионе и уверены, что пользователи в Латинской Америке быстро станут частью нашей преданной мировой фан-базы, признающей уникальные преимущества наших смарт-устройств».

До своего появления в Латинской Америке производителю смартфонов ранее в этом году удалось успешно выйти на рынки Турции, Вьетнама, Таиланда и Индонезии. Присутствуя в более чем 74 странах и регионах мира, Honor располагает базой из более чем 100 млн. поклонников по всему земному шару. В будущем бренд планирует продолжить освоение внутреннего и зарубежных рынков, прилагая все усилия для создания дополнительного мобильного удобства своим потребителям.

Honor View10 – флагман на базе ИИ-технологий

Испробуйте на себе возможности искусственного интеллекта с помощью Honor View10. Модель оснащена самыми передовыми ИИ-технологиями и отличается поистине превосходной производительностью. Благодаря процессору для обработки данных нейронной сети (NPU), гаджет предоставляет своему пользователю функции искусственного интеллекта и оптимальные эксплуатационные характеристики, являясь безусловным лидером в своей категории. В январе этого года Honor View10 получил целый ряд наград «Best of CES 2018», присуждаемых отраслевыми изданиями.

Honor 7X – лучший полноэкранный смартфон для молодежи

С Honor 7X очень трудно тягаться как по производительности, так и по цене. Модель, оснащенная мощным восьмиядерным процессором Kirin 659 и ГПУ в сочетании с дисплеем FullView, представляет собой настоящего гейминг-гиганта с весьма привлекательной стоимостью. Послужной список Honor 7X говорит сам за себя. На китайском рынке в ноябре прошлого года всего за два часа после начала распродажи по случаю «Дня холостяков» на Tmall.com было продано 300 000 единиц этих смартфонов. На сегодняшний день, устройства серии Х пользуются популярностью по всему земному шару. После появления на американской площадке Amazon, модель 7Х неизменно занимает первое место по розничной цене, а однажды и вовсе была полностью распродана.

Honor 7A – самый доступный смартфон с функцией разблокировки по распознаванию лица

Honor 7A - самый доступный смартфон в классе устройств, оснащенных функцией разблокировки по лицу и большим объемом памяти. В сочетании с безрамочным дисплеем FullView, мощным восьмиядерным процессором 1,8 ГГц и тонким, металлическим корпусом, Honor 7A позволяет пользователям видеть, снимать и выражать больше. Характеризуясь слиянием самых передовых технологий, современного дизайна и высокой производительности по весьма конкурентной цене, Honor 7А стремиться вдохновлять своих пользователей на активные действия, пробуждать креативность и предоставлять им максимальные возможности для реализации собственного потенциала.

Honor 7S – революционный гаджет для новичков в мире смартфонов

Оснащенная полноразмерным дисплеем, мощным ресивером, LED-вспышкой во фронтальной и задней камерах, функцией интеллектуального управления зарядом батареи, слотами для двух SIM-карт и micro-SD, модель Honor 7S превосходит всех конкурентов в своем классе. Никогда ранее столь высокопроизводительный, стильный смартфон не был доступнее для молодого поколения пользователей. Honor 7S дает им возможность видеть лучше, слышать четче и делать больше.

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О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

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Международные платформы Honor:

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https://www.instagram.com/honorglobal/

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Honor Колумбия:

https://www.hihonor.com/co/index.html

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https://twitter.com/HonorColombia_C

https://www.facebook.com/HonorColombia/

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Honor Мексика:

https://www.hihonor.com/mx/index.html

https://www.facebook.com/HonorMX/

https://www.hihonor.com/mx/index.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/712742/Honor_four_products.jpg

SOURCE Honor