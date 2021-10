Lancement du prix inaugural de l'Institut pour l'humanité du FII lors du 5e anniversaire du FII

Dame Graça Machel est l'ancienne première dame du Mozambique et de l'Afrique du Sud, présidente du Graça Machel Trust, humanitaire et défenseur des droits des femmes et des enfants. Dame Machel est la cofondatrice et la vice-présidente de The Elders, un groupe indépendant de leaders mondiaux œuvrant ensemble pour la paix, la justice et les droits de l'homme.

Gloria Gaynor travaille activement pour plusieurs organismes de bienfaisance, en mettant l'accent sur l'aide aux personnes surmontant la maladie et le deuil, ainsi qu'à celles qui essaient de se reconstruire après avoir été témoins d'une tragédie nationale. « I Will Survive » est devenu un hymne émotionnel adopté par les survivants et les fans du monde entier.

Le prix FII Institute for Humanity reflète le programme « Impact sur l'humanité » de l'Institut et la manière de contribuer à un avenir plus radieux et plus durable pour l'humanité. Le FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement qui aide à transformer les bonnes idées en actions, en encourageant les esprits les plus brillants et en transformant les idées en solutions concrètes dans cinq domaines d'intérêt : Intelligence artificielle, robotique, éducation, soins de santé et développement durable.

Richard Attias, directeur général du FII Institute, a déclaré que ce prix récompense des personnes exceptionnelles qui ont eu un impact positif sur l'humanité.

« Nous voulons célébrer leurs contributions et leurs efforts de toute une vie dans des domaines tels que la promotion des droits des femmes et des enfants, l'éducation, le développement, ainsi que l'art et la culture. Le prix FII Institute for Humanity établit de nouvelles normes pour servir les gens partout dans le monde ».

Les premiers bénéficiaires ont été annoncés lors du 5e anniversaire du FII, qui se déroule sous le thème « Investir dans l'humanité ». Les discussions et les débats de l'événement tournent autour des investissements qui créeront les plus grands bénéfices pour l'humanité, alors que de multiples secteurs connaissent une renaissance dans l'ère post-Covid. La plateforme rassemble des leaders, des experts, des innovateurs et des médias du monde entier pour explorer des solutions pionnières répondant aux défis de la société afin d'avoir un impact substantiel sur l'humanité.

À propos du FII Institute

Le FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif, dotée d'une branche d'investissement et d'un programme : Impact sur l'humanité. Attachés aux principes ESG, nous encourageons les esprits les plus brillants et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines d'intervention : IA et robotique, éducation, soins de santé et développement durable.

Nous sommes au bon endroit au bon moment : lorsque les décideurs, les investisseurs et une génération de jeunes engagés se rassemblent dans une aspiration, motivés et prêts à changer. Nous canalisons cette énergie dans trois piliers - THINK, XCHANGE, ACT - et investissons dans les innovations qui font la différence au niveau mondial.

www.fii-institute.org

