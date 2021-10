Premio inaugural del Instituto de Humanidad de la FII lanzado en el quinto aniversario de la FII

Dame Graça Machel es la ex Primera Dama de Mozambique y Sudáfrica; presidenta de The Graça Machel Trust; activista humanitaria y defensora de los derechos de las mujeres y los niños. Dame Machel es cofundadora y vicepresidenta de The Elders, un grupo independiente de líderes mundiales que trabajan juntos por la paz, la justicia y los derechos humanos.