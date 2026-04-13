Lancement officiel de la division « Milesight Networks », au service de la fiabilité des réseaux industriels

XIAMEN, Chine, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- Milesight, l'un des principaux fournisseurs de produits innovants de l'internet des objets, annonce aujourd'hui le lancement officiel de sa nouvelle division consacrée aux réseaux industriels, « Milesight Networks », qui marque une expansion stratégique de ses capacités de connectabilité industrielle.

S'appuyant sur des années d'expérience de l'internet des objets, la division « Milesight Networks » met à profit l'ensemble des ressources de Milesight pour améliorer la qualité des produits, augmenter la réactivité des services et approfondir la spécialisation technique.

Au-delà des produits, « Milesight Networks » met à jour sa proposition de valeur afin d'offrir de meilleurs services d'assistance et un avantage concurrentiel plus durable. En apportant des solutions de qualité axées sur la valeur, cette nouvelle division met des capacités avancées à la portée d'un nombre toujours croissant de secteurs d'activité.

Relever les défis de la connectabilité industrielle

Les environnements industriels sont aujourd'hui confrontés à des défis persistants : manque de fiabilité des connexions, risques liés à la sécurité des données, conditions d'exploitation difficiles, compatibilité limitée des interfaces, exigences accrues en matière de bande passante, etc. Ces problèmes entraînent souvent des interruptions de service, des pertes de données, des dommages aux appareils et des inefficacités opérationnelles.

La division « Milesight Networks » relève ces défis grâce à un ensemble complet de capacités fonctionnelles :

Toujours en ligne : La double redondance SIM, le basculement automatique et les mécanismes de surveillance garantissent une connectabilité continue.

Sécurité avancée : Les mécanismes de réseau privé virtuel (VPN), de pare-feu et d'authentification protègent l'intégrité des données.

Intégration transparente : La richesse des interfaces et la prise en charge des différents protocoles facilitent une intégration souple des systèmes.

Fiabilité de niveau industriel : Une conception robuste pour un fonctionnement optimal dans des environnements extrêmes.

Gestion en nuage : Surveillance et gestion centralisées via les plateformes Milesight.

Haute performance : Grande capacité de mémoires RAM et ROM, compatibilité avec les normes 5G et Wi-Fi 6 pour une connexion rapide et stable.

Une gamme complète de produits pour des applications étendues

Gamme de produits de « Milesight Networks » :

Routeurs cellulaires industriels 4G : UR41 et UR41L (Mini), UR32L et UR32S (Lite), UR32 (Pro), UR35 (Pro) Appareils 5G : routeur cellulaire industriel UR75, UF51 CPE

Cette gamme présente une connectabilité 4G et 5G fiable pour répondre aux divers besoins de secteurs tels que la surveillance, l'énergie, la banque, le transport, l'automatisation industrielle ou encore la vente au détail intelligente, entre autres.

Disponibilité

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.milesight.com/iot/product/router ou écrire à l'adresse [email protected]

À propos de « Milesight Networks »

« Milesight Networks » est la division de Milesight chargée des réseaux industriels, qui fournit des solutions de connectabilité sécurisées et performantes pour les applications cruciales. Nous aidons les secteurs de la surveillance, de l'énergie, de la banque et des industries intelligentes à se doter de routeurs industriels résilients. Sur la base d'un matériel de qualité, d'opérations de distribution optimisées et d'une stratégie de produits orientée vers le marché, nous assurons la compétitivité de nos partenaires grâce à une meilleure fiabilité et à une meilleure rentabilité. « Milesight Networks » s'attache à renforcer la résilience des infrastructures critiques et à soutenir la progression continue de la transformation numérique industrielle.

Relations avec les médias

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