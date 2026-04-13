Milesight Networks geht offiziell an den Start und sorgt für zuverlässige industrielle Netzwerke

XIAMEN, China, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Milesight, ein führender Anbieter innovativer IoT-Produkte, gibt heute die offizielle Gründung seines neuen Geschäftsbereichs für industrielle Netzwerke, Milesight Networks, bekannt und markiert damit eine strategische Erweiterung seiner Kompetenzen im Bereich der industriellen Konnektivität.

Gestützt auf jahrelange IoT-Expertise nutzt Milesight Networks die gebündelten Ressourcen von Milesight, um die Produktqualität zu verbessern, die Reaktionsgeschwindigkeit des Kundendienstes zu erhöhen und die technische Spezialisierung zu vertiefen.

Über die Produkte hinaus erweitert Milesight Networks sein Wertversprechen, um einen stärkeren Kundendienst und einen nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil zu bieten. Mit hochwertigen, wertorientierten Lösungen macht das Unternehmen fortschrittliche Funktionen für ein breiteres Spektrum von Branchen zugänglich.

Bewältigung der Herausforderungen der industriellen Konnektivität

Industrielle Umgebungen stehen heute vor anhaltenden Herausforderungen, darunter unzuverlässige Verbindungen, Risiken für die Datensicherheit, raue Betriebsbedingungen, eingeschränkte Schnittstellenkompatibilität und steigende Bandbreitenanforderungen. Diese Probleme führen häufig zu Dienstunterbrechungen, Datenverlusten, Geräteschäden und betrieblichen Ineffizienzen.

Milesight Networks begegnet diesen Herausforderungen mit einem umfassenden Leistungsspektrum:

Immer online: Dual-SIM-Redundanz, automatisches Failover und Watchdog-Mechanismen gewährleisten eine kontinuierliche Konnektivität.

Erweiterte Sicherheit: VPN, Firewall und Authentifizierungsmechanismen schützen die Datenintegrität.

Nahtlose Integration: Umfangreiche Schnittstellen und Protokollunterstützung ermöglichen eine flexible Systemintegration.

Zuverlässigkeit auf Industrie-Niveau: Das robuste Design unterstützt den Betrieb in extremen Umgebungen.

Cloud-basiertes Management: Zentrale Überwachung und Verwaltung über Milesight-Plattformen.

Hohe Leistung: Große RAM- und ROM-Kapazität sowie 5G- und Wi-Fi 6-Unterstützung sorgen für schnelle und stabile Konnektivität.

Umfassendes Produktportfolio für vielfältige Anwendungen

Das Angebot von Milesight Networks umfasst:

Industrielle 4G-Mobilfunkrouter: UR41 & UR41L (Mini), UR32L & UR32S (Lite), UR32 (Pro), UR35 (Pro) 5G-Geräte: UR75 Industrial Cellular Router, UF51CPE

Das Angebot bietet zuverlässige 4G- und 5G-Konnektivität für vielfältige Anforderungen in Branchen wie Überwachung, Energie, Bankwesen, Transport, industrielle Automatisierung, Smart Retail und mehr.

Verfügbarkeit

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.milesight.com/iot/product/router oder unter [email protected]

Informationen zu Milesight Networks

Milesight Networks ist der Geschäftsbereich für industrielle Netzwerke von Milesight und bietet sichere, leistungsstarke Konnektivitätslösungen für geschäftskritische Anwendungen. Wir machen robuste Industrierouter für die Bereiche Überwachung, Energie, Bankwesen und Smart Industries zugänglicher. Mit hochwertiger Hardware, optimierten Vertriebskanälen und einer marktorientierten Produktstrategie ermöglichen wir unseren Partnern, sich durch höhere Zuverlässigkeit und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis im Wettbewerb zu behaupten. Milesight Networks hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen zu stärken und die kontinuierliche Weiterentwicklung der industriellen digitalen Transformation zu unterstützen.

Medienkontakt

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