L'Europe face à une triple crise et l'opportunité d'un réveil stratégique - Green Finance

PARIS, 10 décembre 2024

L'Europe est confrontée à une triple crise : la guerre en Ukraine, la montée du populisme nationaliste et un déclin économique persistant. Dans ce contexte déjà complexe, la réélection de Donald Trump aux États-Unis agit comme un catalyseur, exacerbe les défis existants et pourrait servir de "thérapie de choc" pour que l'Union européenne prenne des décisions stratégiques cruciales pour son avenir. José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, développe une analyse approfondie des implications et des opportunités qui découlent de cette situation.

En résumé de cette analyse approfondie, nous pouvons retenir :

1. Sécurité et la guerre en Ukraine

La crise ukrainienne est au cœur des préoccupations européennes. Trump a promis de « régler le conflit en un jour », mais ses déclarations laissent entendre un compromis désavantageux pour l'Ukraine, potentiellement basé sur des concessions territoriales. Or, pour Vladimir Poutine, la guerre dépasse l'Ukraine : elle vise à rétablir l'influence russe sur l'Europe de l'Est et à affaiblir l'ordre libéral occidental.

L'UE doit impérativement maintenir son soutien à Kyiv, indépendamment des décisions américaines. La modernisation des capacités militaires européennes est essentielle, tout comme la consolidation de la défense commune, compatible avec l'OTAN. Des progrès notables, comme l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance, montrent que les lignes bougent. Par ailleurs, des mécanismes comme l'endettement commun pour la défense deviennent des options envisageables.

2. Populisme et nationalismes

3. Déclin économique et compétitivité

Conclusion : une Europe renforcée dans la crise



