L'ancien fondateur de la plateforme open source TaoBao (Alibaba) et désormais fondateur de Dayou signe avec Uttopion un contrat historique pour le métavers

M. Sun Ying (Black Feather), fondateur de la plateforme open source DAYOU, vient de signer un accord historique avec le métavers espagnol Uttopion. Il s'agit du premier accord de ce type entre la Chine et un métavers européen, permettant aux marques et aux créateurs d'avoir leurs propres espaces en deux métavers simultanément, reliant la Chine et le monde entier. Grâce à cet accord, le métavers chinois DAYOU et Uttopion auront accès à des millions d'utilisateurs, ce qui aura un impact mondial sur les marques et tous les types de contenu interactif.

MADRID, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Hangzhou DAYOU Space Technology Co., Ltd. est une plateforme open source de métavers de premier plan. La direction de DAYOU est assurée par Black Feather. L'équipe de direction, composée principalement d'anciens membres d'Alibaba, a également participé à la construction des premiers produits d'Alibaba Taobao. Mentionnée à maintes reprises dans les médias, DAYOU est aujourd'hui l'une des sociétés les plus connues de métavers en Chine. Les fondateurs de DAYOU viennent de conclure un accord avec le métavers espagnol Uttopion, faisant ainsi tomber une barrière qui jusqu'à présent, constituait un obstacle pour de nombreux consommateurs. Avec ce projet commun, les marques pourront accéder à un public mondial, incluant les consommateurs du monde occidental et du géant asiatique, et ce, grâce à la plateforme chinoise DAYOU et à la société espagnole Uttopion.

Sun Ying Fito Uttopion

L'équipe de direction d'Uttopion négocie avec la Chine depuis trois mois pour parvenir à cet accord. Miguel Ángel Fito, le co-fondateur de la société espagnole de métavers, déclare que « ce fut un réel plaisir de traiter avec [ses interlocuteurs chinois] et de lancer un projet commun ». Et d'ajouter : « Ils sont des leaders en matière d'innovation technologique et cet accord nous permettra d'atteindre un public de millions de personnes qui acceptent depuis longtemps les environnements de jeu ». Avec cet accord, Uttopion et DAYOU deviennent la meilleure solution pour le métavers, touchant un énorme public et fournissant chaque type de contenu interactif. Selon Black Feather, cet accord est un moment historique : « Il s'agit d'un accord historique qui démontre les avantages collectifs de la combinaison parfaite de la culture locale et du marketing mondial dans le métavers ».

Cette coopération technique entre l'Espagne et la Chine a eu de nombreux avantages pour les deux parties. La direction d'Uttopion souligne notamment un point majeur : « en menant des activations conjointes avec les grandes marques, nous serons en mesure d'augmenter les niveaux d'utilisateurs à l'échelle mondiale ce qui nous permettra de devenir des leaders mondiaux dans le secteur en ce qui concerne les plateformes concurrentes dans le métavers ».

L'accord révolutionnaire de la Chine avec un métavers occidental supprime un obstacle à l'accès pour des millions de joueurs et d'utilisateurs, ce qui crée un obstacle pour d'autres plateformes. Le cofondateur d'Uttopion souligne ce point, indiquant par exemple que « le dernier concert que DAYOU a fait avec un artiste chinois a bénéficié d'une exposition majeure avec un public de 15,5 millions de spectateurs. C'est un exploit totalement impensable dans le métavers pour Decentraland, Sandbox, Spatial ou toute autre plateforme ».

