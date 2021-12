Landis+Gyr diversifica sus acciones en la sociedad mixta de Intellihub

CHAM, Suiza y SYDNEY, 21 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), un proveedor líder de soluciones integradas de gestión de energía, anunció hoy que su filial Landis + Gyr Pty Ltd. ha firmado un acuerdo para vender su propiedad en Intellihub Operations Pty Ltd ("Intellihub") por un valor de más de 310 millones de dólares australianos en total.

El comprador, administrador de activos global Brookfield, va a pasar a ser un inversor estratégico en Intellihub Group, la empresa de infraestructura como servicio inteligente de servicios públicos, junto con el Fondo de Activos Seguros de Pacific Equity Partners (PEP). Brookfield adquirirá la participación del 16,8% de Landis+Gyr en la empresa, diluida de aproximadamente el 20% después de la conversión de un pagaré convertible emitido previamente durante el curso de la transacción. La transacción está sujeta a varias condiciones de cierre, y una vez que se complete la transacción, Intellihub será propiedad conjunta de Brookfield Infrastructure y PEP.

"La inversión en Intellihub ha sido un gran éxito para Landis+Gyr, y en nuestra opinión pensamos que la inversión de Brookfield en Intellihub llega en un momento apropiado en la transición energética que atraviesa Australasia. Al tiempo que esperamos seguir estando asociados junto a Intellihub como cliente en el futuro, estamos centrando nuestros esfuerzos en la expansión de nuestra posición en infraestructura inteligente, inteligencia de borde de red y soluciones y servicios de medición inteligente", comentó Werner Lieberherr, consejero delegado de Landis+Gyr. "Las ganancias de la venta se reinvertirán en áreas de crecimiento estratégico tanto orgánico como inorgánico para impulsar la descarbonización de la red y empoderar a las empresas de servicios públicos y consumidores de todo el mundo para administrar mejor la energía".

En el año financiero 2020, Landis+Gyr ha ampliado su contacto de suministro con Intellihub hasta el año 2026, asegurando un suministro de medición inteligente que sigue dentro de los negocios de provisión de medición de Australia y Nueva Zelanda.

La sociedad mixta de Intellihub se creó en mayo de 2018, con Landis+Gyr contribuyendo con sus activos, y en el año 2015 ha creado los negocios de Intellihub por un valor de cerca de un 20% de las acciones en la sociedad mixta.

Landis+Gyr espera que los beneficios de activos para la transacción de más de 220 millones de dólares estadounidenses, en un momento de cierre para verse ensombrecido en parte de la ganancia de capital de impuestos en Australia y el impuesto del timbre en Suiza.

Se espera que la transacción termine a finales del mes de febrero de 2022.

Acerca de Landis+Gyr

Landis+Gyr es un proveedor global líder de soluciones integradas de gestión energética para el sector de servicios públicos. Ofreciendo una de las carteras más amplias, ofrecemos soluciones innovadoras y flexibles para ayudar a las empresas de servicios públicos a resolver sus complejos desafíos en Smart Metering, Grid Edge Intelligence e Infraestructura inteligente. Con ventas de 1.400 millones de dólares estadounidenses en el año fiscal 2020, Landis+Gyr emplea a alrededor de 5.000 personas en más de 30 países en los cinco continentes, con la única misión de ayudar al mundo a administrar mejor la energía. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.landisgyr.com .

Contacto para medios

Melissa van Anraad

Responsable de RR.PP.

Teléfono +41 41 935 63 98

[email protected]

Eva Borowski

Vicepresidenta senior de relaciones con los inversores y comunicaciones empresariales

Teléfono +41 41 935 6396

[email protected]

Contacto para inversores

Christian Waelti

Responsable de relaciones con los inversores

Teléfono +41 41 935 6331

[email protected]

