Landis+Gyr et Pacific Equity Partners annoncent une coentreprise pour l'acquisition de la compagnie Acumen Metering

La société intelliHUB a été établie par Landis+Gyr in 2015 afin de préparer au déploiement en masse de compteurs intelligents en Australie dans le cadre des nouvelles règles de contestabilité. Elle bénéficie de l'expérience mondiale de Landis+Gyr dans les technologies et systèmes de compteurs intelligents, de l'exploitation de déploiements de compteurs à grande échelle à l'étranger, expérience qui lui a permis d'affiner son offre à l'échelle locale. En faisant l'acquisition de la société Acumen, l'entité combinée s'apprête à une répartition devant commencer immédiatement d'une partie significative d'environ 8 millions de compteurs intelligents à travers la Nouvelle-Galles-du-Sud, le Queensland, l'Australie-Méridionale et le Territoire de la Capitale australienne. Landis+Gyr contribuera à la fois en trésorerie et par son entreprise intelliHUB dont les fonds propres représentent une valeur combinée s'élevant jusqu'à 75 millions de dollars australiens (approximativement 57 millions de dollars des États-Unis au taux de change actuel).

Aux termes de la nouvelle structure en propriété conjointe, l'entreprise profitera de l'expérience avérée de PEP en développement d'affaires pour apporter une croissance sur le long terme, sous-tendue par une gouvernance et une durabilité solides. La coentreprise a levé en position de départ des fonds dépassant 500 millions de dollars AU en capital pour financer le déploiement de compteurs intelligents en Australie. Ceci provient de la combinaison du nouveau fonds Secure Assets Fund de PEP, portant sur 1 milliard de dollars AU, et d'un consortium bancaire réunissant huit banques et institutions financières de premier plan en Australie.

L'entreprise conservera les marques intelliHUB et Acumen lorsque les deux entreprises associées seront ensemble pour se concentrer sur tous les aspects des services de réseaux intégrés et compteurs solaires pour résidences, consommateurs et industrie en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette acquisition marque un jalon majeur pour Landis+Gyr au moment où elle réalise la transition de son empreinte sur l'ensemble de la région Asie-Pacifique en tant qu'entreprise à facettes multiples proposant des produits, solutions et services en tête du marché pour le déploiement de compteurs intelligents.

Parallèlement à l'établissement de la coentreprise, intelliHUB a conclu avec Landis+Gyr un contrat sur cinq ans pour la fourniture de compteurs, avec des volumes attendus de l'ordre de 800 000 compteurs intelligents devant être installés chez de multiples consommateurs de services publics sur l'ensemble de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

« Landis+Gyr est le leader mondial des compteurs intelligents et offre aux sociétés et détaillants d'utilités le plus grand portefeuille de l'industrie pour les aider à accompagner les maillages dans l'ère numérique. Depuis plusieurs années, nous investissons dans nos produits et solutions pour l'Australie. Ce partenariat avec intelliHUB sera essentiel pour fournir au marché australien un accès à nos meilleurs produits, technologies, solutions et services à l'échelle mondiale pour ce qui est des compteurs intelligents, » a déclaré Richard Mora, président-directeur général de Landis+Gyr.

« Grâce à une solide expérience internationale qui nous a permis de fournir plus de 2 millions des 2,9 millions de compteurs intelligents dans le Victoria, Landis+Gyr connaît profondément le marché australien et les attentes des consommateurs. Dans une structure d'Avantage du Choix sur le marché, réunir deux leaders de l'industrie est une solution idéale pour répondre aux exigences des consommateurs. Nous sommes tout à fait enchantés de notre partenariat avec PEP sur cette acquisition, et nous avons hâte de continuer à livrer les meilleurs services du marché à travers le pays pour aider les consommateurs à gérer leur énergie, » a conclu Mora.

Cameron Blanks, directeur général de PEP a affirmé : « Le marché australien commence juste un déploiement à grande échelle de la technologie du compteur intelligent. Ceci exige des partenaires expérimentés, très précisément concentrés sur la satisfaction de la clientèle et obtenant les meilleurs résultats de ce rajeunissement technologique unique en son temps. Nous avons fondé un partenariat avec Landis+Gyr et nous avons la conviction que cette entreprise va créer une expérience indépendante faisant la différence pour les détaillants d'énergie à travers cette réalisation exceptionnelle nous associant au leader mondial de l'innovation dans le comptage. »

M. Blanks a ajouté : « Nous avons rapidement établi un partenariat solide et des relations de travail harmonieuses avec l'équipe Landis+Gyr tout entière et c'est un véritable plaisir de travailler avec le PDG de Landis+Gyr Richard Mora et ses collègues en Australie. Nous avons mis au point ensemble un modèle solide afin que nos expertises combinées fassent progresser et grandir l'entreprise intelliHUB. »

PEP et Landis+Gyr ont été conseillés sur cette transaction par le Crédit Suisse, Highbury Partnership et Ironstone. Baker & McKenzie et Clayton Utz ont agi à titre de conseillers juridiques.

À propos de Landis+Gyr

Landis+Gyr est le fournisseur mondial de premier plan dans le domaine des solutions intégrées de gestion d'énergie pour le secteur des services d'utilités. En proposant l'un des plus vastes portefeuilles de produits et services répondant aux défis complexes de l'industrie, la Société fournit des solutions complètes pour l'établissement de réseaux intelligents, comprenant compteurs intelligents, outils d'automatisation et de détection de réseaux de distribution, contrôles de charge, analytique et stockage d'énergie. Landis+Gyr intervient dans 30 pays sur cinq continents. Avec approximativement 1,7 milliard de dollars EU, la société emploie près de 6 000 personnes dont la seule mission est d'aider la planète à mieux gérer l'énergie. Davantage d'informations sont disponibles sur www.landisgyr.com.

À propos de PEP

Pacific Equity Partners est une firme australasienne de premier plan dans les fonds d'investissement. Outre le succès de sa gestion de cinq fonds privés de financement d'acquisition par emprunt (LBO) depuis ses débuts en 1998, la firme a lancé le PEP Secure Assets Find (SAF) à la fin de 2017. SAF cible les investissements basés sur le contrôle couvrant un éventail de secteurs des infrastructures, notamment l'énergie, l'eau, les transports, la santé, l'éducation et les communications possédant une combinaison de flux de trésorerie protégés et un potentiel non réalisé d'amélioration de croissance et de performance. L'équipe fournit son expérience de la gestion stratégique et des ressources en capital pour maximiser les performances des sociétés émettrices. Elle se concentre ainsi sur le soutien à leur gestion pour stimuler l'amélioration opérationnelle et procurer des opportunités supplémentaires de croissance. D'autres informations sur PEP et ses sociétés émettrices peuvent se trouver sur www.pep.com.au.

Mise en garde

Cette publication peut contenir certains énoncés prospectifs, par ex. des formulations contenant des termes comme « croit », « suppose », « s'attend à », « prévoit », « projette », « peut », « pourrait », « devrait », « va » ou expressions semblables. De tels énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent résulter en une divergence substantielle entre les résultats réels, la situation financière, l'évolution ou les performances de Landis+Gyr Group AG et de ceux explicitement ou implicitement présumés dans ces énoncés. Dans le contexte de ces incertitudes, les lecteurs ne devront pas se fier aux énoncés prospectifs. Landis+Gyr Group AG n'assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des énoncés prospectifs ou leur adaptation à des événements ou développements futurs.

