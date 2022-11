Landis+Gyr lancera un compteur d'eau intelligent et présentera ses dernières solutions de recharge des véhicules électriques et de réseaux électriques au salon Enlit Europe

La société mettra en avant son nouveau portefeuille de compteurs d'eau intelligents à ultrasons recyclables, les applications et le matériel pour la mobilité électronique et les solutions visant à maintenir la résilience et à décarboniser le réseau.

CHAM, Suisse, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Présentant son portefeuille élargi dans le domaine des compteurs intelligents, de l'intelligence en bordure de réseau et des infrastructures intelligentes, Landis+Gyr (SIX : LAND) exposera les dernières solutions matérielles et logicielles pour le comptage de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau. De plus, l'entreprise présente des stations et des outils pour la recharge efficace des VE.

La société lance sa dernière addition de compteurs d'eau intelligents à ultrasons, W270 et W370, basés sur les technologies IoT. Conformément aux principes de conception écologique de Landis+Gyr, le nouveau portefeuille est recyclable à 100 % après une longue durée de vie de plus de 15 ans. Afin de fournir des informations précieuses pour les réseaux d'eau intelligents, le compteur fournit non seulement des données en termes de volume, mais aussi des informations supplémentaires comme la température de l'eau, des valeurs statistiques, des alarmes et des événements. Doté d'une communication IoT moderne comme NB-IoT, le compteur est entièrement intégré aux réseaux de communication de dernière génération, ce qui permet un contrôle à distance.

En outre, Landis+Gyr présente sa ligne de recharge interactive pour véhicules électriques, INCH Pro et INCH Duo, qui offrent la meilleure expérience utilisateur et réduisent les coûts d'exploitation, en équilibrant dynamiquement la puissance de charge pour une recharge plus économe en énergie. L'acceptation de signaux numériques par les lignes électriques et la surveillance de la fréquence permettent aux chargeurs INCH de réagir de manière autonome aux conditions du réseau - en gérant la puissance de charge et l'impact sur le réseau électrique. En outre, le logiciel OCEAN, un logiciel de gestion de l'énergie et de points de charge VE évolutifs et distants, effectue des tâches de gestion avancée de la charge pour soutenir les services de réponse à la demande et de flexibilité de la charge.

Depuis le lancement de Gridstream® Connect, sa plateforme IoT sécurisée et évolutive en 2019, Landis+Gyr a fait évoluer sa suite de compteurs intelligents avec de nouvelles variantes pour les besoins résidentiels, industriels et de mesure du réseau. Après avoir lancé deux variantes du compteur résidentiel E360 et la deuxième génération du compteur industriel E660 plus tôt en 2022, Landis+Gyr terminera l'année avec le lancement du compteur de réseau E860 et de la solution SaaS de qualité de l'énergie pour l'intelligence en bordure de réseau. Avec une précision et une vitesse dix fois supérieures à celles des compteurs modernes et une architecture modulaire extensible, la nouvelle génération de compteurs intelligents prêts pour l'IoT de Landis+Gyr offre une intelligence avancée en bordure de réseau pour aider les GRD à maintenir un réseau sûr, fiable et efficace.

« Gérer la consommation d'énergie avec plus d'efficacité n'a jamais été aussi crucial qu'aujourd'hui », a déclaré Werner Lieberherr, président-directeur général de Landis+Gyr. « Si la crise énergétique actuelle et le besoin urgent de décarbonisation à l'échelle mondiale nous ont appris une chose, c'est que les ressources sont limitées et qu'il est essentiel de disposer des connaissances et des outils pour façonner la manière dont elles sont utilisées. » Bodo Zeug, vice-président exécutif de la région EMEA chez Landis+Gyr, ajoute : « Les services publics ont besoin d'une transmission de données rapide, fiable et sécurisée. Nous sommes ravis de présenter nos capacités de collecte, de surveillance et de traitement des données à la périphérie du réseau à Enlit Europe, en fournissant des solutions pour équilibrer la charge et garantir la qualité et la fiabilité de l'électricité. »

Au cours de la conférence, les dirigeants et les experts de Landis+Gyr animeront des sessions sur le rôle du futur réseau électrique et sur la perturbation des VE :

· Entretien avec Werner Lieberherr, PDG de Landis+Gyr

Sommet : Entretien, 29 novembre, 16:40 - 16:55, session de l'après-midi, Connect Studio (Hall 11.1)

· « Comment assurer la résilience du réseau dans la nouvelle ère énergétique » par Ifigeneia Stefanidou, responsable de la gestion des produits Grid Edge chez Landis+Gyr

Technologies en bordure de réseau : Les services publics au travail, 30 novembre, 11:15 - 11:30, Digitalization Hub 4 (Hall 12.0)

· « La perturbation des VE pour un réseau plus efficace, plus sûr et plus propre » par Rok Kobal, responsable des ventes de matériel chez Etrel - une société de Landis+Gyr

Decentralization | EV for the Grid, 30 novembre, 15:30 – 15:45, Decentralization Hub 1 (Hall 12.0)

Pour en savoir plus sur le portefeuille de gestion de l'énergie de Landis+Gyr, rejoignez-nous à Enlit Europe à Francfort du 29 novembre au 1er décembre dans le hall 12.1, stand D40 ou visitez le site www.landisgyr.eu/enlit-europe-2022 pour plus d'informations.

À propos de Landis+Gyr

Landis+Gyr est un fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées de gestion de l'énergie. Nous mesurons et analysons l'utilisation de l'énergie afin de générer des analyses autonomisantes pour la gestion des réseaux et infrastructures intelligents, permettant aux services publics et aux consommateurs de réduire leur consommation d'énergie. Notre portefeuille innovant et éprouvé de logiciels, de services et de technologies de capteurs intelligents est un élément clé de la décarbonisation du réseau. Ayant évité plus de 9 millions de tonnes de CO 2 au cours de l'exercice 2021, Landis+Gyr gère mieux l'énergie - depuis 1896. Avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars pour l'exercice 2021, Landis+Gyr emploie environ 6 800 personnes de talent sur les cinq continents. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web www.landisgyr.eu .

