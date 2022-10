Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2022

CHAM, Schweiz , 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr (SIX: LAND) gab heute seine nicht geprüften Finanzergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (1. April bis 30. September 2022) bekannt. Wichtige Highlights:

Anhaltend solider Auftragseingang von USD 773.2 Millionen, gestützt von allen drei Regionen, entspricht einer Book-to-Bill-Ratio von 1.06

Rekordhoher Auftragsbestand von USD 3'479.7 Millionen USD; 7.5% höher im Vorjahresvergleich

Anstieg des Nettoumsatzes im ersten Halbjahr 2022 um 10.3% währungsbereinigt auf USD 728.7 Millionen aufgrund der Region Americas und trotz Gegenwind in den Lieferketten

Bereinigtes EBITDA* sank um 31.2% auf USD 48.7 Millionen, was einer Marge von 6.7% entspricht, aufgrund der höheren Lieferkettenkosten und der US-Dollar-Stärke

Konzerngewinn von USD 186.5 Millionen im ersten Halbjahr 2022 beinhaltet einmaligen Gewinn aus der Veräusserung der Minderheitsbeteiligung an Intellihub; Ergebnis (verwässert) pro Aktie von USD 6.57

Erheblicher Anstieg der Lagerbestände in Erwartung ansteigender Produktlieferungen im zweiten Halbjahr führt zu negativem Free Cash Flow (ohne M&A) von USD (38.9) Millionen in der Berichtsperiode

Starke Bilanz mit niedriger Nettoverschuldung von USD 79.3 Millionen und Verhältnis der Nettoverschuldung zum 12 Monate rollierenden bereinigten EBITDA von 0.63x

Bestätigung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2022 mit einem erwarteten signifikanten Anstieg des Volumens im zweiten Halbjahr in Erwartung einer beginnenden Entspannung der Lieferkettensituation

Landis+Gyr gut positioniert, um Versorgungsunternehmen und Endkunden in der Energiekrise mit intelligenten Lösungen zu versorgen, die Energieeffizienz und Netzstabilität gewährleisten

«Wir sehen ein positives Umfeld für Technologien und Lösungen im Bereich der Energieeffizienz, was sich in unserem anhaltend soliden Auftragseingang widerspiegelt, und durch die derzeitige Energiekrise weiter verstärkt wird. Während die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022 weiterhin durch die anhaltenden Herausforderungen in den Lieferketten beeinträchtigt wird, erwarten wir eine Verbesserung in der zweiten Hälfte. Aufgrund der unbeständigen Verfügbarkeit von Komponenten, die zur Konvertierung unseres hohen Auftragsbestands benötigt werden, haben wir vorübergehend höhere Lagerbestände. Dies wirkt sich zwar kurzfristig auf unsere Liquidität aus, wir sind jedoch gut positioniert, um die Produktion in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres hochzufahren», sagte Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. «Da Landis+Gyr auch in Zeiten wirtschaftlicher Abkühlung weiterhin kritische Infrastrukturen bereitstellt, sind wir rezessionsresistent und in Verbindung mit unserer strategischen Transformation blicken wir zuversichtlich in die Zukunft», so Lieberherr abschliessend.

Lesen Sie die ganze Ad Hoc-Mitteilung hier.

Kontakt Medien

Melissa van Anraad

Head of PR

Telefon +41 41 935 6398

[email protected]

Investoren-Anfragen: [email protected]

Medien-Anfragen: [email protected]

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2021 durch ihre installierte Basis mehr als 9 Millionen Tonnen CO 2 vermieden. Wir managen Energie besser – seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.5 Milliarden im Geschäftsjahr 2021 beschäftigt Landis+Gyr rund 6'800 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com.

Wichtige Hinweise

Diese Ad-hoc-Mitteilung erscheint in deutscher und englischer Sprache. Bei Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Version ist die englische Version massgebend.

Diese Mitteilung enthält Informationen zu alternativen Performancekennzahlen oder nicht USGAAP-Kennzahlen, wie «ausgewiesenes EBITDA», «bereinigtes EBITDA», «bereinigter Bruttogewinn», «bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten», «bereinigte Verkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten» und «bereinigter operationeller Betriebsaufwand». Definitionen dieser Kennzahlen und Überleitungen zu vergleichbaren Kenngrössen unter USGAAP finden sich, soweit nicht in dieser Mitteilung enthalten, auf S. 28 bis 30 des Halbjahresberichts 2022 von Landis+Gyr auf unserer Website unter www.landisgyr.com/investors.

* Für eine Überleitung der Non-GAAP-Kennzahlen siehe «Zusätzliche Abstimmungen und Definitionen» im Anhang der Ad hoc-Mitteilung auf www.landisgyr.com/investors/results-center.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Informationen und Aussagen, einschliesslich Aussagen zum Geschäftsausblick der Landis+Gyr Group AG. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf momentanen Erwartungen, Schätzungen und Projektionen betreffend Faktoren, welche die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens beeinflussen können. Sie schliessen die globalen wirtschaftlichen Bedingungen sowie die wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen und Industrien in den für Landis+Gyr wesentlichen Märkten mit ein. Derartige Erwartungen, Schätzungen und Projektionen sind allgemein an Begriffen wie «erwartet», «glaubt», «schätzt», «setzt sich als Ziel», «plant», «Ausblick», «Guidance» oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren; zahlreiche davon liegen ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens. Das könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in dieser Mitteilung angenommen werden. Überdies könnte es die Fähigkeit des Unternehmens, die gesetzten Ziele zu erreichen, negativ beeinflussen. Wesentliche Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, sind unter anderem: die Dauer, die Schwere, die geografische Ausbreitung und potenzielle Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie, die Massnahmen der Regierungen zur Bekämpfung oder Minderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie die potenziell negativen Auswirkungen von COVID-19 auf die globale Wirtschaft, irgendeine Geschäftstätigkeit des Unternehmens und diejenige der Kunden und Lieferanten; globale Energie- oder Komponentenengpässe und dadurch erhöhte Frachtgebühren; Geschäftsrisiken im Zusammenhang mit dem volatilen globalen Wirtschaftsumfeld und dem volatilen globalen politischen Umfeld; Kosten im Zusammenhang mit Compliance-Aktivitäten; die Marktakzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen; Änderungen in der Regulierung und bei den Wechselkursen; die Schätzung zukünftiger Gewährleistungs- und Garantieforderungen und dadurch entstehender Kosten sowie entsprechender Rückstellungen; weitere Faktoren, welche Landis+Gyr Group AG in ihren Mitteilungen und Eingaben im Zusammenhang mit der Kotierung an der SIX Swiss Exchange macht beziehungsweise gemacht hat. Obwohl Landis+Gyr Group AG glaubt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, gibt es keine Gewähr, dass diese Erwartungen erreicht werden.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1672109/Landis_Gyr_Logo.jpg

SOURCE Landis+Gyr