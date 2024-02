Landmark Group transforme le centre de traitement des commandes Ecomm au Koweït grâce à la solution d'automatisation innovante d'Addverb

KOWEÏT, Koweït, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- Landmark Group, l'un des principaux conglomérats de vente au détail et de e-commerce du CCG, a conclu un partenariat stratégique avec Addverb , un leader mondial des solutions de robotique et d'automatisation, pour moderniser son centre de traitement des commandes au Koweït.

Fort d'un héritage bien établi, Landmark Group a toujours été un pionnier en matière d'expériences de consommation dans la région MENA, en Inde et en Asie du Sud-Est.

L'intégration de l'automatisation de pointe d'Addverb dans le centre de traitement des commandes du groupe au Koweït permet non seulement d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi de renforcer la position de Landmark Group en tant que leader de l'industrie qui se consacre à la satisfaction inégalée de ses clients grâce à une innovation continue et à des partenariats stratégiques. Le centre de traitement des commandes dispose désormais d'une solution d'automatisation innovante, comprenant une flotte de Zippy, les robots trieurs d'Addverb, dont le débit peut aller jusqu'à 1 000 tris par heure. En outre, le centre utilise Quadron, les navettes de cartons d'Addverb, dont le débit peut atteindre 100 caisses par heure.

Dans le cadre de cette collaboration innovante, le processus d'exécution des commandes commence par une catégorisation minutieuse des articles dans les catégories encombrants et non encombrants. Après cela, un convoyeur automatisé est utilisé pour transférer les articles non encombrants, les trier via le système Zippy et les acheminer vers la station d'emballage. En outre, des mécanismes sont définis dans le système pour intégrer les articles encombrants et non encombrants dans les stations d'emballage.

Addverb est fier de contribuer à la vision de Landmark Group pour un centre de traitement des commandes prêt pour l'avenir. Ce partenariat illustre l'engagement d'Addverb à mettre au point des solutions d'automatisation intelligentes qui permettent aux entreprises de prospérer à l'ère numérique.

« La création d'une chaîne d'approvisionnement adaptable et agile fait partie de notre vision pour la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes heureux de collaborer avec Addverb pour améliorer les opérations de notre centre de traitement des commandes au Koweït, a déclaré Pawan Kaura, responsable des opérations de e-commerce chez Landmark Group. L'intégration de l'automatisation des entrepôts améliore non seulement notre efficacité opérationnelle, mais garantit également que nos clients reçoivent leurs commandes avec précision et rapidité. Cet investissement dans l'automatisation s'aligne sur notre engagement à fournir un service et des expériences inégalés. »

« Notre partenariat avec Landmark Group nous remplit d'une immense fierté. Cette synergie renforce notre engagement à fournir des solutions d'automatisation de pointe et amplifie notre dévouement en faveur de l'efficacité, de la fiabilité et de la précision. Landmark Group apporte à ce partenariat stratégique une riche expertise et un héritage d'excellence. Cette collaboration témoigne de la confiance que les géants de l'industrie accordent à Addverb », a déclaré Pieter Feenstra, directeur général d'Addverb pour la région EMEA.

