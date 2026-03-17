L'angle mort du directeur financier : 92 % s'appuient encore sur des efforts manuels pour les clôtures d'exercices - malgré le potentiel d'automatisation

Une nouvelle étude révèle que malgré la généralisation des outils d'automatisation des clôtures d'exercices, seulement 2 % des entreprises ont réalisé une clôture entièrement automatisée de bout en bout, ce qui révèle un « mirage de l'automatisation » dans les opérations financières.

VIENNA. Virginie, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software™, la principale plateforme d'orchestration pour l'entreprise autonome, a publié aujourd'hui l'étude de SSON Research & Analytics intitulée « 2026 R2R Efficiency Mirage », mettant en évidence un écart d'exécution critique - et soluble - qui empêche les organisations financières de progresser vers l'entreprise autonome.

Les directeurs financiers ont investi massivement dans des outils de gestion et d'automatisation des clôtures d'exercice afin de bénéficier de plus de contrôle, de prévisibilité et d'efficacité. Pourtant, l'étude montre que la plupart des organisations ont numérisé la supervision, sans automatiser le travail lui-même. La direction voit des tableaux de bord et des approbations, mais les responsables des processus globaux et des services partagés ainsi que les équipes financières continuent de préparer les journaux, de calculer les régularisations et de rapprocher les données de façon manuelle.

Il en résulte une clôture d'exercice effectuée par des personnes, ce qui engendre de l'imprévisibilité et met à rude épreuve les équipes chargées de produire des résultats financiers.

Principales conclusions : étude « 2026 R2R efficiency mirage » (le mirage de l'efficacité Record-to-Report)

97 % des organisations s'appuient encore sur des personnes pour réaliser la clôture et seulement 2 % utilisent un processus entièrement automatisé de bout en bout.

des organisations s'appuient encore sur des personnes pour réaliser la clôture et seulement utilisent un processus entièrement automatisé de bout en bout. 92 % consacrent un effort manuel important à leur cycle R2R, malgré des années d'investissement dans des outils de gestion des clôtures d'exercices.

consacrent un effort manuel important à leur cycle R2R, malgré des années d'investissement dans des outils de gestion des clôtures d'exercices. 71 % affirment qu'ils sont plus automatisés qu'il y a trois ans, mais 63 % admettent que plus de la moitié des opérations de clôture restent manuelles aujourd'hui.

affirment qu'ils sont plus automatisés qu'il y a trois ans, mais admettent que plus de la moitié des opérations de clôture restent manuelles aujourd'hui. 86 % effectuent encore des rapprochements à l'aide de feuilles de calcul, même lorsque des plates-formes de gestion des clôtures sont en place.

effectuent encore des rapprochements à l'aide de feuilles de calcul, même lorsque des plates-formes de gestion des clôtures sont en place. 93 % coordonnent les activités de clôture manuellement ou à l'aide d'outils de suivi uniquement, ce qui met en évidence l'absence d'une véritable orchestration.

La perception des dirigeants ne correspond pas à la réalité opérationnelle

La confiance des dirigeants dans la maturité de l'automatisation reflète souvent la visibilité du tableau de bord plutôt que la réalité de l'exécution. Une étude menée auprès de 88 responsables de services partagés montre que 92 % des organisations consacrent encore beaucoup d'efforts manuels à la clôture des comptes et 63 % affirment que plus de la moitié de la clôture reste manuelle. Par ailleurs, 51 % affirment que les dirigeants sous-estiment ou ne sont pas conscients du niveau réel de travail manuel impliqué. En raison de ce déficit de perception, les responsables des processus globaux et des opérations financières sont contraints d'accélérer les performances sans automatisation structurelle pour les soutenir.

Le travail que les équipes pensaient automatisé est toujours manuel - et épuisant

Les activités de clôture les plus critiques restent largement manuelles malgré des années d'outillage. 84 % des organisations citent les écritures comptables comme leur plus grande source d'efforts manuels, suivies par les rapprochements (69 %) et les régularisations (67 %), et 86 % effectuent encore des rapprochements à l'aide de feuilles de calcul. Pour les équipes des services partagés et des opérations financières, le travail censé être automatisé dépend encore d'une préparation et d'une coordination manuelles, ce qui crée un épuisement dans des processus que les dirigeants supposent modernisés.

L'angle mort a des conséquences opérationnelles, financières et sur les talents

Lorsque l'exécution reste manuelle, la clôture d'exercice devient fragile et difficilement extensible. 80 % des équipes financières signalent qu'elles passent des nuits blanches pendant le cycle de clôture et 68 % affirment que les processus s'enrayent lorsque les personnes clés ne sont pas disponibles. Avec 93 % des personnes qui coordonnent encore la clôture à l'aide de listes de contrôle, de feuilles de calcul ou d'e-mails, l'orchestration est largement absente. Le résultat : le travail manuel récurrent absorbe le temps dont le secteur financier a besoin pour l'analyse et l'aide à la décision.

Comment les clients de Redwood réduisent considérablement le travail manuel

Alors que la plupart des organisations restent dépendantes de l'exécution manuelle, les clients de la plateforme Finance Automation by Redwood - s'appuyant sur RunMyJobs by Redwood, un leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour les plateformes d'orchestration et d'automatisation de services - montrent les avantages de l'orchestration structurée de la clôture financière :

Alors que 92 % des organisations font état d'un effort manuel important, les clients de Finance Automation atteignent une couverture d'automatisation de + de 90 % pour les processus R2R.

des organisations font état d'un effort manuel important, les clients de Finance Automation atteignent une couverture d'automatisation de pour les processus R2R. Alors que 84 % des organisations citent les journaux comme leur plus grande charge manuelle, le client de Redwood Forvia a automatisé 32 000 entrées de journaux par mois - 80 % des entrées totales - sur une seule plateforme globale.

des organisations citent les journaux comme leur plus grande charge manuelle, le client de Redwood a automatisé sur une seule plateforme globale. Alors que 59 % des organisations perdent jusqu'à cinq semaines de travail par an en raison d'un effort manuel de clôture, Energy Transfer, un client de Redwood, a récupéré 45 000 heures par an grâce à l'automatisation R2R de bout en bout.

« L'avenir de la finance n'est pas une clôture manuelle plus rapide, c'est une clôture sans contact », a déclaré Max Schultz, directeur général du groupe Redwood Software. « Il est aujourd'hui possible de mettre en place une clôture entièrement orchestrée et permanente qui élimine les efforts manuels et libère le potentiel humain sur l'ensemble du cycle de l'enregistrement au rapport. Il ne s'agit pas d'une amélioration progressive. Il s'agit d'un changement fondamental qui consiste à passer de la gestion à la commande de la clôture d'exercice - lorsque l'orchestration remplace la coordination manuelle, l'exécution se fait de manière autonome et les équipes financières se concentrent sur l'analyse, et non sur la correction des erreurs. »

« Alors que nous nous sommes développés à travers plus de 250 entités juridiques et que nous avons absorbé 15 milliards de dollars d'acquisitions, nous ne pouvions pas nous permettre une clôture qui dépendait d'un effort manuel », a déclaré Sabari Swaminathan, contrôleur adjoint des systèmes d'entreprise et de l'automatisation chez Energy Transfer. « Avec Finance Automation by Redwood, nous avons automatisé près de 3 000 entrées de journal par mois, réduit les temps de rapprochement d'une heure à quelques minutes et récupéré 45 000 heures par an. Plus important encore, nous sommes passés de la coordination manuelle des tâches à l'orchestration de l'exécution de bout en bout. Cette prévisibilité permet à notre équipe de rester légère, de soutenir la croissance et de se concentrer sur la fourniture d'informations plutôt que sur la gestion des processus. »

Accéder au rapport

Le rapport « 2026 R2R Efficiency Mirage » fournit des repères détaillés sur la maturité de l'automatisation, la concentration des efforts manuels et l'écart de perception croissant entre la direction générale et les équipes financières opérationnelles. Téléchargez le rapport complet ici.

À propos de Redwood Software

Redwood Software est une des meilleures plateforme d'orchestration de l'entreprise, qui permet de transformer l'activité pour le coût total de possession le plus bas. Redwood permet aux organisations d'automatiser et d'orchestrer intelligemment les processus commerciaux et informatiques critiques à travers des ERP complexes, des clouds hybrides, des données et des systèmes d'IA agentiques émergents. Grâce à ses solutions d'automatisation en mode SaaS, qui intègrent l'IA tout au long du cycle de vie de l'automatisation, Redwood accélère le passage à l'entreprise autonome. Fort de ses 30 années d'expérience et de la confiance de plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 50, Redwood libère le potentiel humain afin que les entreprises puissent se concentrer sur l'innovation, la croissance et l'avenir.

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Liz Reilly

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