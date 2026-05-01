Redwood Software präsentiert die Agentic Orchestration Platform auf der SAP Sapphire

Mit „RunMyJobs" von Redwood können SAP-Kunden ihre Investitionen in KI und Cloud-Lösungen in konkrete Produktivitätssteigerungen bei geschäftskritischen Prozessen umsetzen

VIENNA, Virginia, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software™, die führende Orchestrierungsplattform für das autonome Unternehmen, gab heute bekannt, dass es seine agentenbasierten Orchestrierungsfunktionen auf der SAP Sapphire 2026 vorstellen wird. Das Unternehmen wird aufzeigen, wie SAP-Kunden den Ertrag ihrer Investitionen in KI und Cloud maximieren können – und zwar unter Einhaltung der Sicherheits-, Überwachungs- und Governance-Anforderungen, die Unternehmen benötigen. „RunMyJobs" von Redwood fungiert als Ausführungsebene in Hybrid-Cloud-Umgebungen und ermöglicht es Unternehmen, den Schritt von manuellen Eingaben hin zu autonomen Abläufen zu vollziehen.

Die Präsentation findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt, da Unternehmen die Einführung von SAP-Technologien und -Angeboten wie Joule, SAP Cloud ALM, SAP BTP, SAP BDC, RISE with SAP, SAP Cloud ERP und einem wachsenden Ökosystem von Nicht-SAP-Systemen in den Bereichen KI, Cloud und Datenmanagement vorantreiben. Während die Investitionen in KI weiter steigen, haben viele Unternehmen aufgrund isolierter Systeme, komplexer Integrationen und veralteter Prozesse nach wie vor Schwierigkeiten, die Kluft zwischen KI-Zielen und operativer Umsetzung zu überbrücken. Governance bleibt ein zentrales Hindernis: Laut Gartner äußern über 70 % der IT-Führungskräfte Bedenken hinsichtlich der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten.

„SAP-Kunden haben keine Schwierigkeiten mit der Vision – sie haben Schwierigkeiten mit der Umsetzung", sagte Charles Crouchman, Chief Product Officer bei Redwood Software. „Was fehlt, ist nicht mehr KI; sondern ein Weg, sie in komplexen Unternehmensumgebungen zu operationalisieren und jahrzehntelange deterministische Geschäftslogik zielorientierter Intelligenz zugänglich zu machen. Redwood bietet die Kontrolle, Governance und Orchestrierung, die erforderlich sind, um KI-gesteuerte Prozesse zuverlässig und in großem Maßstab auszuführen."

Plattform der Enterprise-Klasse für agentische Ausführung

RunMyJobs bietet agentische Orchestrierung über eine einheitliche Plattform der Enterprise-Klasse, die speziell dafür entwickelt wurde, KI, Automatisierung und Geschäftsprozesse miteinander zu verbinden:

Native Unterstützung für offene Agentenprotokolle, einschließlich eines Model Context Protocol (MCP)-Servers, der auf den Funktionen von Redwood RangerAI aufbaut, um Geschäftslogik für LLMs und Agenten von Drittanbietern zugänglich zu machen und eine kontrollierte Workflow-Orchestrierung zu ermöglichen

Multi-Agenten-Orchestrierung mit Agent-to-Agent (A2A)-Funktionen zur Koordination von Verbindung und Kommunikation zwischen unabhängigen KI-Agenten

Integrierte Governance, Sicherheit und Observability, um sicherzustellen, dass die KI-gesteuerte Ausführung zuverlässig, überprüfbar und auf Unternehmensrichtlinien abgestimmt ist

Beschleunigung der SAP-Innovation

Als einzige von SAP empfohlene App für Workload-Automatisierung und nun auch agentenbasierte Orchestrierung ermöglicht RunMyJobs schnellere Innovationen durch enge Abstimmung mit den SAP-Produktteams in den Bereichen SAP BTP, SAP Business Data Cloud (BDC) und SAP Cloud ERP.

Zu den neuen Innovationen in den Redwood-Lösungen, die auf der SAP Sapphire vorgestellt werden, gehören:

RunMyJobs-Automatisierungs-„Aktionen" im SAP Business Accelerator Hub, die Folgendes ermöglichen: Eine sichere Möglichkeit für Geschäftsexperten, automatisierte Prozesse mit Human-in-the-Loop-Kontrollen in ihre SAP-Build-Lösungen und -Workflows einzubetten Eine effiziente Möglichkeit, die Automatisierungsfunktionen von RunMyJobs auf Unternehmensniveau über SAP- und Nicht-SAP-Ökosysteme hinweg in Joule Agents und Skills zu nutzen

Die Möglichkeit, RunMyJobs-Automatisierungsüberwachungsdaten einfach in SAP Cloud ALM zu integrieren, um die Observability-Fähigkeiten über SAP- und Nicht-SAP-Systeme hinweg zu erweitern und zu bereichern

Beseitigung der technischen Schulden bei SAP-Transformationen

Redwood hilft Kunden zudem dabei, SAP-Transformationen zu vereinfachen und Risiken zu minimieren, während gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) gesenkt werden, und zwar durch:

Die einzige Plattform für agentenbasierte KI-Orchestrierung und Workload-Automatisierung (WLA), die Teil der RISE with SAP-Referenzarchitektur ist und unnötige Infrastruktur, Workarounds und technische Schulden eliminiert

Ein standardisierter Weg zur Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen an den Managed File Transfer (MFT) für Migrationen von PI/PO zu Integration Suite und RISE with SAP

Einheitliche Orchestrierung über SAP- und Nicht-SAP-Anwendungen, Daten und KI-Agenten hinweg, um die betriebliche Komplexität zu reduzieren und die Effizienz zu steigern

Erleben Sie Redwood auf der SAP Sapphire 2026

Erleben Sie Redwood live am Stand Nr. 421 in Orlando oder am Stand Nr. 9.416 in Madrid. Entdecken Sie agentische KI in Live-Demos, lernen Sie umfassende SAP-Integrationen kennen und tauschen Sie sich mit Produktexperten aus. Hören Sie in Breakout-Sessions von Kunden wie CONA und E.ON. Nehmen Sie an einem Roundtable mit Micron und E.ON teil und vereinbaren Sie ein Einzelgespräch, um zu erfahren, wie Sie die Risiken Ihrer RISE with SAP-Reise minimieren und eine echte Transformation über Lift-and-Shift hinaus vorantreiben können. Senden Sie eine E-Mail an [email protected] , wenn Sie an der Teilnahme am Roundtable interessiert sind oder einen 1:1-Termin buchen möchten.

Informationen zu Redwood Software

Redwood Software ist die führende Orchestrierungsplattform für das autonome Unternehmen und treibt die digitale Transformation bei minimalen Gesamtbetriebskosten voran. Redwood unterstützt Unternehmen dabei, geschäftskritische Geschäfts- und IT-Prozesse über komplexe ERP-, Hybrid-Cloud-, Daten- und neue agentenbasierte KI-Systeme hinweg intelligent zu automatisieren und zu koordinieren. Durch seine SaaS-orientierte Automatisierungsarchitektur – mit durchgängig in den Automatisierungslebenszyklus integrierter KI – beschleunigt Redwood den Weg zu autonomen Betriebsabläufen. Gestützt auf 30 Jahre Erfahrung und das Vertrauen von mehr als 50 % der Fortune-50-Unternehmen hilft Redwood Organisationen dabei, menschliches Potenzial freizusetzen, um sich auf Innovation, Wachstum und die Zukunft zu konzentrieren.

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